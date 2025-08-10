'Tôi hối hận vì chia tay MU' 10/08/2025 08:29

(PLO)- "Tôi hối hận vì chia tay MU để đến Everton. Tôi đã mất kiên nhẫn sau khi đánh mất chính mình ở Old Trafford".

Morgan Schneiderlin là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất của Premier League khi ký hợp đồng với MU, nhưng anh chỉ trụ được 18 tháng tại Old Trafford trước khi quyết định rời đi. Tiền vệ người Pháp Schneiderlin cho biết, "Tôi hối hận vì chia tay MU".

Morgan Schneiderlin thừa nhận anh hối tiếc vì sớm kết thúc sự nghiệp tại Manchester United, tiết lộ anh đã đánh mất chính mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại Old Trafford. Cầu thủ người Pháp có bảy năm thi đấu tại Southampton và khẳng định mình là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất Premier League.

Màn trình diễn ấn tượng của Schneiderlin giúp anh có được hợp đồng với MU với mức phí chuyển nhượng 24 triệu bảng Anh vào năm 2015, khi HLV Louis van Gaal muốn giải quyết các vấn đề ở hàng tiền vệ của "quỷ đỏ". Schneiderlin đá chính 25 trận tại Premier League và thi đấu 39 trận trên mọi đấu trường trong mùa giải đầu tiên ở MU, nhưng chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng mà người hâm mộ đặt ra.

Schneiderlin (áo đỏ) cho biết, "Tôi hối hận vì chia tay MU để gia nhập Everton". ẢNH: EPA

Schneiderlin chỉ ra sân thêm tám lần nữa cho MU trước khi quyết định kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford. Với việc Jose Mourinho thay thế Van Gaal vào mùa hè năm 2016, cầu thủ người Pháp chỉ là một cầu thủ dự bị dưới thời Mourinho. Vì thế, Schneiderlin đã yêu cầu được ra đi vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2017.

Nhìn lại quyết định kết thúc cuộc phiêu lưu ở Manchester, Schneiderlin, thừa nhận anh đã quá vội vàng khi rời MU để đoàn tụ với cựu HLV của mình tại Southampton là Ronald Koeman, người khi đó dẫn dắt Everton.

"Tôi hối hận vì chia tay MU. Tôi đã học được rất nhiều điều sau khi rời MU", cầu thủ 35 tuổi Schneiderlin chia sẻ với tờ L'Equipe năm 2022, "Tôi đã chơi 40 trận mùa trước cho Manchester. Khi trở về từ Euro, tôi nghỉ 10 ngày và chơi rất ít trong ba, bốn tháng.

Sau đó, tôi còn có Ronald Koeman và Everton, những người đang nỗ lực hết sức để có được tôi, mỗi ngày, từ tháng 10. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đó: Tôi đáng lẽ phải được ra sân ngay từ đầu, đối đầu với Liverpool, và HLV (Jose Mourinho) đã đến gặp tôi.

Jose Mourinho nói với tôi rằng ông ấy không cảm thấy tôi có chỗ đứng trong đội bóng. Tôi nói với ông ấy rằng thực sự, với những gì đã xảy ra trong ba tháng qua, tôi không còn ở đó nữa và tôi muốn đến Everton. Tôi đã hối hận rất nhanh chóng.

Ngay cả khi mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp ở Everton, khi bạn chơi cho Manchester United, khi bạn ở một CLB như thế, bạn không bao giờ phải nghi ngờ bất cứ điều gì. Hãy nhìn Ander Herrera: năm đầu tiên tôi đến, anh ấy chỉ ngồi dự bị; anh ấy kiên trì, và giờ đây anh ấy đã ở PSG".

Mặc dù giành được Cúp FA trong mùa giải ra mắt MU, Schneiderlin thừa nhận anh đã gặp khó khăn khi thực hiện theo chỉ dẫn của HLV Van Gaal trên sân cỏ, khiến anh cảm thấy như đánh mất chính mình với tư cách là một cầu thủ.

Schneiderlin trong màu áo Everton. ẢNH: EPA

"Tôi quá bị ảnh hưởng bởi những gì Louis van Gaal yêu cầu ở tôi", Schneiderlin giải thích, "Tôi đã đánh mất chính mình với tư cách một cầu thủ. Tôi không còn là tôi trên sân cỏ. Không chỉ lỗi của HLV, mà còn là lỗi của tôi. Vai trò của tôi không còn như trước ở Southampton. Tôi cảm thấy bị hạn chế trong lối chơi. Tôi cảm thấy họ muốn thay đổi tôi.

Tôi không nghĩ theo cách của mình, tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để HLV hài lòng. Khi bạn đạt đến điểm đó, mỗi đường chuyền bạn thực hiện, mọi hành động bạn làm, bạn đều không được chơi tự do. Có điều gì đó đã ngăn cản tôi trở thành chính mình. Tôi rất muốn làm tốt, và đó là một trong những điều khó chịu nhất từ trước đến nay".

Schneiderlin đã gắn bó ba năm với Everton và rời đi vào năm 2020 để trở về quê hương Pháp khoác áo Nice. Sau khi rời Nice vào năm 2023, anh có những khoảng thời gian ngắn thi đấu ở Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trước khi giải nghệ vào năm ngoái.