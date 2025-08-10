Arsenal được ủng hộ thực hiện vụ chuyển nhượng cuối cùng 10/08/2025 05:59

Arsenal đã chi tiêu rất mạnh tay trong mùa hè này với một số gương mặt mới đã đến Emirates và một hợp đồng lớn khác được một huyền thoại của Pháo thủ rất mong đợi. Arsenal được ủng hộ thực hiện vụ chuyển nhượng cuối cùng từ Ray Parlour.

Huyền thoại Arsenal Ray Parlour ủng hộ CLB cũ của ông ký hợp đồng với Eberechi Eze. Đó sẽ là tân binh cuối cùng của Arsenal trong mùa hè này. Pháo thủ đã chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, với sáu gương mặt mới cập bến đội chủ sân Emirates.

Noni Madueke, Viktor Gyokeres và Martin Zubimendi là những cái tên đáng chú ý, trong khi Christian Norgaard, Cristhian Mosquera và Kepa Arrizabalaga đều ký hợp đồng với Arsenal. Nhưng đội bóng của HLV Mikel Arteta có lẽ chưa dừng lại ở đó.

Arsenal cũng muốn bổ sung một cầu thủ chạy cánh mới trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9. Ngôi sao Eberechi Eze của Crystal Palace được xác định là một trong những mục tiêu tiềm năng của Arsenal, trong khi Rodrygo của Real Madrid cũng là một lựa chọn.

Ray Parlour đã đưa ra nhận định của mình về kỳ chuyển nhượng mùa hè của Arsenal cho đến nay và tin rằng Eze có thể là sự bổ sung cuối cùng của mùa hè. Phát biểu trên talkSPORT, Ray Parlour nói: "Tôi nghĩ Arsenal có thể sẽ có thêm một bản hợp đồng nữa. Tôi không biết Arsenal còn lại bao nhiêu tiền hoặc liệu họ có phải xem xét các quy tắc về tài chính hay không, nhưng nếu Arsenal có đủ tiền, Eze sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời".

Arsenal được ủng hộ thực hiện vụ chuyển nhượng cuối cùng, đó là Eze (phải). ẢNH: EPA

Ray Parlour nói thêm: "Có thể Eze sẽ chơi ở cánh trái, nhưng bạn phải có nhiều lựa chọn. Bạn phải có nhiều cầu thủ có thể vào sân và ra sân trong đội hình. Và chúng ta đều biết rằng bạn phải có chiều sâu đội hình. Đội hình của chúng tôi rất mạnh nhưng bạn còn chơi ở Champions League, FA Cup, rất nhiều trận đấu.

Đó là lý do tại sao Norgaard sẽ phù hợp với Arsenal, bởi vì cậu ấy có thể ra sân trong một số trận đấu nhất định, cậu ấy có kinh nghiệm. Cậu ấy biết mình sẽ chỉ là cầu thủ dự bị, nhưng vẫn có thể đóng vai trò quan trọng cho Arsenal ở một số vị trí nhất định. Vì vậy, tôi nghĩ Eze sẽ là điểm nhấn".

Arsenal cần phải hành động ngay nếu muốn hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Eze với mức giá phải chăng. Cầu thủ chạy cánh người Anh có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 68 triệu bảng Anh với Crystal Palace, nhưng điều khoản này chỉ còn hiệu lực trong một tuần nữa. Hợp đồng của Eze với Crystal Palace sẽ có hiệu lực đến mùa hè năm 2027.

Nếu Pháo thủ không thực hiện động thái trước thời điểm đó, họ có thể sẽ phải trả nhiều tiền hơn để mua Eze. Rodrygo nổi lên như một lựa chọn khác cho Arteta, nhưng có thông tin cho rằng Arsenal chỉ sẵn sàng mượn anh, bất chấp Real Madrid nói rõ Rodrygo không còn tương lai ở CLB.

Arsenal sẽ bắt đầu mùa giải Premier League mới bằng trận đấu đầy khó khăn với Manchester United trên sân khách Old Trafford chỉ một tuần nữa, sau khi "pháo thủ" tiếp đón đội bóng Tây Ban Nha Athletic Bilbao tại Sân Emirates trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước mùa giải.