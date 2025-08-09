Tin tức chuyển nhượng của MU: Thỏa thuận trao đổi Baleba và mức giá cho Garnacho 09/08/2025 12:42

MU chuẩn bị công bố bản hợp đồng với tiền đạo Benjamin Sesko của RB Leipzig vào đêm nay 9-8 trong trận giao hữu với Fiorentina trên sân nhà Old Trafford, sau đó HLV Ruben Amorim sẽ chuyển sự chú ý sang các mục tiêu ở hàng tiền vệ. Tin tức chuyển nhượng của MU vẫn đến dồn dập dù họ đã chiêu mộ được 3 siêu sao.

HLV Ruben Amorim của Manchester United đã hoàn thành ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè - cải tổ toàn diện hàng công. Quỷ đỏ chỉ ghi được vỏn vẹn 44 bàn thắng trong một mùa giải Ngoại hạng Anh, khiến họ kết thúc ở vị trí thứ 15 đầy khó khăn.

Việc chuyển nhượng Benjamin Sesko dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay, sau khi anh hoàn tất buổi kiểm tra y tế tại Carrington hôm thứ Sáu. Thỏa thuận trị giá 74 triệu bảng với RB Leipzig đồng nghĩa với việc MU hiện đã chi hơn 200 triệu bảng cho hàng tiền đạo mới, bao gồm Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Giờ đây, Amorim có thể chuyển hướng sang hàng tiền vệ, sau khi đã công khai mong muốn tăng cường sức mạnh cho khu vực giữa sân. Cùng với đó là nhiệm vụ khó khăn là thanh lý những thành viên không được mong muốn và được trả lương quá cao tại MU. Marcus Rashford đã ra đi, nhưng những cái tên như Jadon Sancho và Alejandro Garnacho cũng đang háo hức chờ đợi CLB mới

Dưới đây là tin tức chuyển nhượng của MU mới nhất:

Thông tin mới nhất về Baleba

Tin tức chuyển nhượng của MU liên quan đến Baleba đang là đề tài gây sốt giới truyền thông. ẢNH: EPA

Sau khi cải tổ và tái cấu trúc hàng công của MU, HLV Ruben Amorim hiện đang tìm kiếm một tiền vệ. Ngôi sao Carlos Baleba của Brighton được cho là mục tiêu hàng đầu của MU, mặc dù thương vụ này sẽ khó hoàn tất vào mùa hè này.

Brighton đã hét giá tuyển thủ Cameroon lên tới hơn 100 triệu bảng Anh và khẳng định sẽ không bán trước khi mùa giải này bắt đầu. Bản thân Baleba cũng được cho là sẵn sàng chờ thêm 12 tháng nữa trước khi trở thành cầu thủ mới nhất rời khỏi Brighton với mức giá cao ngất ngưởng.

Tuy nhiên, MU vẫn sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận, nhưng bất kỳ đề xuất nào cũng sẽ không bao gồm tiền vệ Toby Collyer. Có thông tin cho rằng cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ MU Toby Collyer có thể được sử dụng như một phần trong lời đề nghị tiềm năng cho Baleba, nhưng những thông tin đó có vẻ không chính xác.

Thỏa thuận Garnacho đã đạt được

Trong khi Collyer nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại MU, Garnacho gần như chắc chắn sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng hiện tại. Cầu thủ người Argentina đã bị Amorim coi là không đủ tiêu chuẩn và đang tập luyện xa đội bóng.

Garnacho vẫn kiên quyết chỉ muốn gia nhập Chelsea. Về phần mình, The Blues cũng rất muốn đạt được thỏa thuận, bất chấp việc họ sở hữu lực lượng tấn công hùng hậu. Nhà báo Fabirizio Romano đưa tin, Chelsea và Garnacho đã đạt được thỏa thuận chung về các điều khoản cá nhân. Giờ đây, việc đàm phán chỉ còn tùy thuộc vào hai câu lạc bộ. MU muốn mức giá 50 triệu bảng Anh, đã giảm so với mức giá 80 triệu bảng Anh vào tháng 1, nhưng Chelsea muốn ép MU giảm giá bán Garnacho hơn nữa.

Donnarumma sẽ rời PSG?

Một thủ môn mới cũng có thể nằm trong kế hoạch của Amorim vào mùa hè này sau một mùa giải thất thường của Andre Onana. Ít nhất là trên phương diện công khai, Amorim vẫn ủng hộ và bảo vệ Onana, nhưng điều đó không ngăn cản việc MU liên hệ với những người thay thế tiềm năng.

Gianluigi Donnarumma đứng đầu danh sách này, khi tương lai của anh tại PSG ngày càng bấp bênh. Nhà vô địch châu Âu 2021 người Ý sắp công bố việc ký hợp đồng với Lucas Chevalier, giúp Donnarumma có thể thoải mái tìm kiếm bến đỗ mới. PSG đã ra giá bán Donnarumma trong khoảng 26 triệu bảng Anh. Mức giá này được cho là rẻ bất ngờ nhưng cái gì cũng có lý do của nó, khi Donnarumma chỉ còn 1 năm hợp đồng với PSG và vấn đề lớn nhất nằm ở mức lương cao ngất ngưỡng của anh.