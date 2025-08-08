Tiết lộ lý do Sesko từ chối Newcastle để gia nhập MU 08/08/2025 12:59

(PLO)- Bản Hợp đồng chuyển nhượng với mức phí 85 triệu euro đã cho thấy lý do Sesko từ chối Newcastle để gia nhập MU.

MU đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc để ký hợp đồng với tiền đạo Benjamin Sesko của RB Leipzig, cầu thủ 22 tuổi này đã đến Manchester để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế trong hôm nay 8-8. Bây giờ, lý do Sesko từ chối Newcastle để gia nhập MU được tiết lộ.

Theo đó, Benjamin Sesko đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn hơn từ Newcastle, vì anh muốn ký hợp đồng với Manchester United. Tiền đạo của RB Leipzig sẽ ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Old Trafford, khi thương vụ chuyển nhượng đầy kịch tính này sắp đi đến hồi kết.

Sesko sẽ hoàn tất việc cải tổ hàng công của Ruben Amorim, tham gia vào một thỏa thuận có thể lên tới 74 triệu bảng Anh. CLB của Bundesliga RB Leipzig đã chấp nhận lời đề nghị trị giá 66,4 triệu bảng Anh trả trước và 7,6 triệu bảng Anh phụ phí kèm theo để bán Sesko cho MU.

Tiền đạo người Slovenia đã đến Manchester để kiểm tra y tế sau khi quyết định không ký hợp đồng với Newcastle. Đội bóng của HLV Eddie Howe đã mở cuộc chiến đấu thầu vào đầu tuần này, đưa ra mức giá trả trước 71 triệu bảng Anh và nhiều khoản ưu đãi khác.

Và với việc RB Leipzig chấp nhận cả hai lời đề nghị, cầu thủ 22 tuổi Sesko đã đưa ra quyết định cuối cùng về điểm đến của mình. Nhưng mặc dù Newcastle tự hào có suất dự Champions League, Quỷ Đỏ vẫn là đội chiến thắng trong cuộc đua.

Lý do Sesko từ chối Newcastle để gia nhập MU là vì anh yêu "quỷ đỏ". ẢNH: EPA

Sau khi MU hoàn toàn mất suất dự cúp châu Âu sau thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League, người ta đã lo ngại rằng "quỷ đỏ" sẽ không thể chiêu mộ được một số mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, Sesko lại quá say mê việc chuyển đến Manchester, đến mức anh quyết định làm mọi thứ có thể.

Sky Sports Đức khẳng định lời đề nghị hợp đồng của Newcastle có giá trị hơn đề xuất từ MU. Cụ thể, Newcastle sẵn sàng đáp ứng mức lương 220.000 bảng/tuần cho Sesko, nhưng Sesko sẵn sàng từ bỏ một phần lương để được đến MU. Sesko đã chọn giảm lương còn 160.000 bảng Anh để gia nhập MU. Cũng có thông tin cho rằng công ty đại diện của Sesko cũng từ bỏ một phần đáng kể hoa hồng để đạt được thỏa thuận.

Sesko sẽ cùng Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, những người lần lượt ký hợp đồng với MU từ Wolves và Brentford, tạo nên một diện mạo mới cho hàng công "quỷ đỏ" trị giá hơn 200 triệu bảng. Amorim đã đặt việc tăng cường hàng công lên hàng đầu trong mùa hè này sau một mùa giải ảm đạm khi MU chỉ kết thúc ở vị trí thứ 15 Premier League và chỉ ghi được 44 bàn thắng.

Giờ đây, Amorim có thể chuyển sự chú ý sang một tiền vệ mới, với Carlos Baleba của Brighton là mục tiêu hàng đầu. Cầu thủ 21 tuổi này là ngôi sao mới nhất của Seagulls có giá trị chuyển nhượng rất lớn, sau khi họ bán đi những cầu thủ như Moises Caicedo, Alexis Mac Allister và Joao Pedro.

Tiền vệ trụ Baleba còn ba năm hợp đồng với Brighton và Brighton hiện không muốn bán anh. Tuy nhiên, MU đang tìm hiểu mọi con đường để có thể thực hiện thỏa thuận này khi Amorim cũng muốn tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa.

Trong khi đó, Newcastle lại tiếp tục nếm trải nỗi đau trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. HLV Howe đã hy vọng vào một kỳ chuyển nhượng suôn sẻ của Newcastle sau khi họ nằm trong Top 4 Premier League và có suất dự Champions League.

Tuy nhiên, giờ đây Newcastle đã bỏ lỡ một loạt mục tiêu hàng đầu, khi tương lai của tiền đạo ngôi sao Alexander Isak vẫn còn bỏ ngỏ. Ban đầu, Chích Chòe đã nhắm đến tuyển thủ Pháp Hugo Ekitike, với ý định kết hợp anh với Isak trên hàng công.

Thay vào đó, Ekitike chuyển đến Liverpool. Và giờ đây, Liverpool còn muốn lấy luôn Isak của Newcastle. Tuyển thủ Thụy Điển đã bỏ lỡ chuyến du đấu châu Á của Newcastle và được yêu cầu tập luyện xa các đồng đội kể từ khi trở về. Isak rất nóng lòng gia nhập Liverpool và anh đang tìm mọi cách để rời Newcastle.