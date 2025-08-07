Sesko có thể phá hỏng thương vụ MU chiêu mộ Baleba 07/08/2025 12:59

Benjamin Sesko sắp chuyển đến MU từ RB Leipzig nhưng có một số tin tức không mấy vui vẻ về một trong những mục tiêu chuyển nhượng khác của Quỷ đỏ. Theo đó, Sesko có thể phá hỏng thương vụ MU chiêu mộ Baleba.

Việc Manchester United theo đuổi Benjamin Sesko có thể sẽ phải trả giá, và không chỉ là một cái giá theo nghĩa đen. Bằng cách ưu tiên tiền đạo người Slovenia, đội bóng của Ruben Amorim khó có thể lấp đầy khoảng trống ở hàng tiền vệ với Carlos Baleba.

MU dự kiến sẽ chi tới 74 triệu bảng Anh, bao gồm cả phụ phí, cho thương vụ Sesko, với việc RB Leipzig xác nhận cầu thủ này đang tập luyện riêng với các đồng đội. Quỷ đỏ đã vượt qua Newcastle khi đạt được thỏa thuận cá nhân với Sesko và Sesko chỉ muốn đến Old Trafford. Nếu chiêu mộ thành công Sesko, MU sẽ nâng tổng chi tiêu mùa hè này lên khoảng 200 triệu bảng Anh.

Sesko có thể phá hỏng thương vụ MU chiêu mộ Baleba. ẢNH: EPA

Ngay sau đó tiến gần đến Sesko, MU cũng xem xét khả năng chiêu mộ ngôi sao Baleba của Brighton. Baleba có giá không hề rẻ khi Brighton không muốn bán và hét giá lên đến 100 triệu bảng Anh. Theo The Athletic (Anh), thương vụ này có vẻ không thực tế khi xét đến khả năng chi tiêu của MU, nhưng "quỷ đỏ" vẫn đang thăm dò để xem liệu thương vụ này có khả thi hay không.

Việc chiêu mộ cả Sesko và Baleba trong kỳ chuyển nhượng này sẽ đòi hỏi MU phải bán đi một lượng cầu thủ đáng kể, điều này dường như không nằm trong kế hoạch của họ. Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Antony đều có khả năng cao sẽ ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, nhưng khoản tiền MU thu về sẽ được để mua Sesko.

MU đã chi đậm cho Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, đồng thời chiêu mộ hậu vệ trái trẻ tuổi Diego Leon. Việc MU chiêu mộ Baleba có thể sẽ phải chờ đến năm 2026, mặc dù Ruben Amorim rất cần 1 tiền vệ trụ kiểu mẫu như Baleba.

Baleba gia nhập Brighton từ Lille vào mùa hè năm 2023, chỉ hai tuần sau khi The Seagulls bán tiền vệ Moises Caicedo cho Chelsea. Tuyển thủ Cameroon đã có 34 lần ra sân tại Premier League mùa trước, ghi bàn thắng đầu tiên cho Brighton.

Vào tháng 5, khi được hỏi về tương lai của mình, Baleba chia sẻ, "Nếu họ có thể giúp tôi, tôi sẽ chấp nhận sự giúp đỡ đó để tiến lên và phát triển sự nghiệp. Vì vậy, tôi chỉ làm việc để giúp đội bóng và bản thân, để tiến bộ trong tương lai. Đổi lại, tất cả những người giúp đỡ tôi đều muốn tôi vươn tới đẳng cấp cao nhất. Và nếu có những CLB lớn muốn có tôi, đó không phải là điều khiến tôi lo lắng hay phấn khích. Tôi chỉ cần tập luyện chăm chỉ và giữ bình tĩnh".

Carlos Baleba (phải) đang là mục tiêu chuyển nhượng của MU. ẢNH: EPA

Mùa giải Premier League mới của MU sẽ bắt đầu với trận đấu với Arsenal trên sân nhà vào ngày 17-8. Đội bóng của Ruben Amorim đã gây ấn tượng mạnh trong giai đoạn tiền mùa giải. MU giành được hai chiến thắng và một trận hòa trong ba trận đấu thuộc khuôn khổ Premier League Summer Series, và HLV trưởng Amorim đã nhìn thấy nhiều điểm tích cực.

"Tôi nghĩ việc trở lại Carrington là một cảm giác hoàn hảo", HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ trước trận giao hữu với Fiorentina vào thứ Bảy, "Động lực của chuyến du đấu thật tuyệt vời. Chúng tôi có hai tuần để làm việc trong một môi trường tốt với tâm trạng phấn khởi trước khi trở lại Carrington. Mùa giải mới sắp bắt đầu và chúng tôi đang bước vào giai đoạn này với cảm giác cần phải làm rất nhiều việc".