Klopp đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Isak 07/08/2025 12:39

Jurgen Klopp hiện là nhân vật chủ chốt tại Red Bull và ông là người đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực theo đuổi Harvey Elliott. Điều này có thể giúp Liverpool có thêm kinh phí để theo đuổi tiền đạo Alexander Isak từ Newcastle.

Liverpool vẫn muốn chiêu mộ Alexander Isak, người đã nói với Newcastle rằng anh muốn tìm kiếm bến đỗ mới. Liverpool đã thấy lời đề nghị đầu tiên dành cho cầu thủ người Thụy Điển này bị Newcastle từ chối.

Liverpool đã đưa ra mức giá tổng cộng hơn 120 triệu bảng Anh, nhưng không thuyết phục được Newcastle. The Magpies định giá Isak gần 150 triệu bảng Anh sau khi chứng kiến anh khẳng định mình là một trong những cầu thủ số 9 hàng đầu châu Âu kể từ khi chuyển đến St James' Park.

Klopp đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Isak. ẢNH: EPA

Liverpool đã chi hơn 200 triệu bảng Anh nhưng vẫn có thể phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Anh lần thứ hai trong một mùa hè. Nỗ lực chuyển nhượng của Liverpool sẽ được hỗ trợ bởi nguồn tiền dồi dào hơn từ cựu HLV của họ là Jurgen Klopp, người hiện là Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Red Bull và đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng cầu thủ.

Tờ Bild (Đức) đưa tin Jurgen Klopp đặc biệt muốn đưa Harvey Elliott về RB Leipzig, khi cầu thủ người Anh được cho là sẽ ra đi vào mùa hè này. Mặc dù Elliott có nhiều lựa chọn để ở lại Anh, vị chiến lược gia người Đức, người đã đưa Elliott về Anfield vào năm 2019, vẫn muốn lôi kéo anh đến Bundesliga.

Elliott đã chứng kiến giá trị của mình tăng vọt trong mùa hè này sau khi tỏa sáng tại giải U-21 Euro cùng đội tuyển Anh, nơi anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Elliott đang được các đội bóng như Brighton và West Ham để mắt đến, RB nhưng Leipzig là cơ hội để anh ra nước ngoài thi đấu.

Liverpool đang tìm cách thu về khoảng 50 triệu bảng nếu họ bán Elliott, người chỉ đá chính hai trận Ngoại hạng Anh mùa trước. Khoản phí này cũng sẽ mang lại lợi nhuận thuần và củng cố thêm ngân sách chuyển nhượng của Liverpool trong việc theo đuổi Isak.

Nước Đức đã chứng tỏ là một môi trường tuyệt vời cho các tài năng Anh phát triển. Jadon Sancho và Jude Bellingham, cả hai đều đã thành danh tại Borussia Dortmund, là những ví dụ điển hình cho thấy việc chuyển đến Bundesliga có thể mang lại lợi ích to lớn cho sự nghiệp của một cầu thủ.

Isak đang là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Liverpool. ẢNH: EPA

Cầu thủ 22 tuổi Elliott thừa nhận anh cần phải ích kỷ với bước đi tiếp theo của mình và gần đây đã chia sẻ: "Nếu mọi chuyện diễn ra theo ý tôi, tôi đã ở đây đến hết sự nghiệp, đơn giản vậy thôi. Tôi yêu mọi thứ ở Liverpool. Nhưng đồng thời, tôi cũng cần phải ích kỷ với chính mình và xem điều gì là tốt nhất cho mình.

Tôi có tham vọng lớn, tôi muốn có mặt trong đội hình dự World Cup, tiếp tục thành công với tư cách cầu thủ. Tôi nghĩ đó vẫn là điều tôi cần xem xét lại, tôi cần nói chuyện với mọi người và đánh giá tình hình. Rõ ràng là chúng tôi có nhiều cầu thủ mới, nên liệu điều đó có cản trở con đường của tôi hay không, tôi không chắc. Đó là điều tôi phải tự quyết định và xem xét. Như tôi đã nói, cứ xem xét tình hình đã".