Liverpool chiêu mộ thần đồng 16 tuổi ngay trước mũi của MU 07/08/2025 10:09

Rio Ngumoha đang chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ trẻ thú vị nhất của bóng đá thế giới. Cầu thủ tuổi teen này có những cuộc trò chuyện kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng với Liverpool. Điều đó giúp Liverpool chiêu mộ thần đồng 16 tuổi ngay trước mũi của MU.

Rio Ngumoha nhận được rất nhiều lời mời trước khi quyết định ký hợp đồng với Liverpool, với Jurgen Klopp gián tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc anh đến Anfield. Cầu thủ 16 tuổi này ký hợp đồng với Liverpool vào mùa hè năm ngoái sau tám năm ở học viện đào tạo trẻ Chelsea.

Được coi là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất, Ngumoha đã được Chelsea cấp học bổng. Tuy nhiên, Ngumoha lại rời Chelsea gia nhập học viện Liverpool, nơi anh ban đầu được đôn lên đội U-18 của CLB.

Hơn một năm sau khi ký hợp đồng với Liverpool, cầu thủ tuổi teen này nổi lên như một trong những tài năng được đánh giá cao nhất cả nước nhờ màn trình diễn ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải cùng nhà vô địch Ngoại hạng Anh.

Với bốn bàn thắng và kiến tạo sau sáu trận đấu, Rio Ngumoha khép lại hành trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Liverpool bằng một pha solo ghi bàn tuyệt đẹp trong chiến thắng 4-1 trước Athletic Bilbao hôm thứ Hai trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ tại Anfield.

Liverpool chiêu mộ thần đồng 16 tuổi ngay trước mũi của MU khi Rio Ngumoha rời Chelsea để gia nhập Liverpool. ẢNH: INSTAGRAM RIO NGUMOHA

Nhận ra rằng tiềm năng của Rio Ngumoha là không tưởng, những người hâm mộ Liverpool chắc chắn sẽ càng hài lòng hơn khi biết Ngumoha đã từ chối Manchester United vào mùa hè năm ngoái nhờ vào những nỗ lực mà Jurgen Klopp đã thực hiện.

Theo The Athletic (Anh), cầu thủ chạy cánh Ngumoha đã có cuộc đàm phán với MU vào tháng 6 năm ngoái, và "quỷ đỏ" thành Manchester đã vạch ra kế hoạch cho Ngumoha nếu anh quyết định rời Chelsea. Dù thúc đẩy việc ký hợp đồng với Ngumoha, ban lãnh đạo MU đã thừa nhận thất bại, tụt lại so với Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký của Ngumoha.

Trong khi HLV Arne Slot là người dẫn dắt Liverpool khi Ngumoha đến, thì cựu HLV Liverpool Jurgen Klopp được ghi nhận về vai trò của ông trong quyết định chuyển đến đội chủ sân Anfield của tiền đạo này.

Chiến lược gia người Đức Jurgen Klopp- người rời Liverpool vào mùa hè năm ngoái - nổi tiếng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ lên đội một Liverpool. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin rằng quyết định gia nhập Liverpool của Ngumoha được thúc đẩy bởi phương pháp kết hợp các cầu thủ từ học viện đào tạo trẻ vào đội hình 1 Liverpool của Klopp.

Chiến thắng trong trận chung kết Carabao Cup của Liverpool trước Chelsea năm ngoái là một yếu tố quan trọng, khi Klopp tung sáu cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo Liverpool vào sân Wembley. Trong khi Caoimhin Kelleher và Conor Bradley đá đội hình xuất phát, Jayden Danns, Bobby Clark, James McConnell và Jarell Quansah đều được tung vào sân từ ghế dự bị.

Trước khi chuyển đến Liverpool, Ngumoha chỉ có một lần ra sân cho đội U-21 Chelsea và vẫn chưa có trận ra mắt chuyên nghiệp nào. Kể từ đó, Ngumoha đã làm được điều đó tại Liverpool, nơi anh đá chính trong chiến thắng 4-0 trước Accrington Stanley tại FA Cup đầu năm nay và phát triển vượt bậc trong giai đoạn tiền mùa giải của Liverpool.

Cầu thủ chạy cánh Rio Ngumoha đã chia sẻ về trải nghiệm chơi bóng cùng đội một Liverpool mùa hè này, đồng thời nói về tầm ảnh hưởng của Mohamed Salah đối với bản thân và các cầu thủ trẻ khác tại Liverpool.

"Được tập luyện cùng đội bóng xuất sắc nhất thế giới, được tập luyện cùng những cầu thủ giỏi nhất, bạn học hỏi từ họ và thực sự thử thách bản thân trước họ", Rio Ngumoha chia sẻ trong bài phỏng vấn đầu tiên trên Liverpoolfc.com tuần trước, "Mọi thứ rất tốt. Kiên nhẫn là chìa khóa.

Tôi không muốn vội vàng. Tôi còn trẻ. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng hết mình, cho HLV thấy tôi thực sự có thể làm gì và tạo ảnh hưởng đến đội bóng. Họ thực sự giúp ích cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là tôi, Trey Nyoni. Họ giúp chúng tôi thực sự ổn định.

Mohamed Salah rõ ràng là một trong những hình mẫu của tôi khi lớn lên, vì vậy việc học hỏi từ anh ấy thực sự rất quan trọng. Mọi người đều rất chuyên nghiệp và bạn có thể hiểu tại sao họ lại ở đỉnh cao. Họ luôn nghĩ về bóng đá, quá trình hồi phục, và những điều nhỏ nhặt như ăn uống đúng cách. Vì vậy, bạn chắc chắn có thể học hỏi được rất nhiều điều từ họ".