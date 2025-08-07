MU sẽ có tiếng nói quan trọng trong vụ chuyển nhượng Isak 07/08/2025 09:44

(PLO)- MU sẽ có tiếng nói quan trọng trong vụ chuyển nhượng Isak trị giá 150 triệu bảng Anh của Liverpool.

Tiền đạo Alexander Isak của Newcastle United tiếp tục phải đối mặt với tương lai không chắc chắn và ước mơ được gia nhập Liverpool của tiền đạo người Thụy Điển này có thể phụ thuộc vào hoạt động chuyển nhượng của MU. MU sẽ có tiếng nói quan trọng trong vụ chuyển nhượng Isak.

Tương lai của Alexander Isak, mục tiêu của Liverpool, có thể bị ảnh hưởng bởi Manchester United. Mặc dù Manchester United không quan tâm đến Isak, nhưng cuộc chiến chuyển nhượng của họ với Newcastle về Benjamin Sesko có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cầu thủ người Thụy Điển.

Lời đề nghị ban đầu của Liverpool dành cho Isak đã bị Newcastle từ chối, đội bóng muốn gần 150 triệu bảng Anh mới bán cầu thủ chủ chốt của mình. Newcastle đã trả giá gần một nửa số tiền đó nhằm chiêu mộ tuyển thủ Slovenia Sesko - 69,5 triệu bảng cộng thêm 8 triệu bảng phụ phí - nhưng ngôi sao RB Leipzig đã chọn MU.

Theo The Telegraph (Anh), Liverpool hiện không có kế hoạch đưa ra lời đề nghị mới cho Newcastle nhằm chiêu mộ Isak. Tuy nhiên, tờ báo này cũng cho biết mọi chuyện có thể thay đổi nếu "Chích chòe" ký hợp đồng với một tiền đạo mới.

Vậy thì Manchester United có cơ hội phá hỏng mọi kế hoạch của Liverpool. Nếu đội bóng của Ruben Amorim có thể đánh bại đội bóng của Eddie Howe để giành được Sesko thì rất có thể Isak sẽ chẳng đi đâu cả.

MU sẽ có tiếng nói quan trọng trong vụ chuyển nhượng Isak của Liverpool. ẢNH: EPA

Những diễn biến mới nhất diễn ra trong bối cảnh cả MU và Newcastle đều quyết tâm chiêu mộ Sesko. Tiền đạo này sẵn sàng rời Bundesliga để đến Premier League, giữa lúc MU được cho là đã vượt qua Newcastle, nhận được cái gật đầu và đạt thỏa thuận cá nhân trong hợp đồng đến tháng 6-2030 với Sesko.

Newcastle đang trải qua kỳ chuyển nhượng mùa hè đáng thất vọng. Newcastle chỉ ký hợp đồng với Anthony Elanga mức phí chuyển nhượng 55 triệu bảng Anh từ Nottingham Forest, trong khi thủ môn Aaron Ramsdale chuyển đến từ Southampton.

Tuy nhiên, Newcastle đã bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu khác, khi tiền đạo người Pháp Hugo Ekitike chuyển đến Liverpool và Joao Pedro chọn Chelsea. Trong khi đó, trung vệ Dean Huijsen cũng chuyển đến Real Madrid và thủ môn James Trafford quyết định trở lại Manchester City.

Một cầu thủ vẫn có thể gia nhập đội chủ sân St James' Park là Yoane Wissa. Đội bóng của Eddie Howe cho đến nay vẫn chưa đáp ứng được mức giá mà Brentford yêu cầu cho tuyển thủ Congo, người hiện đã trở lại tập luyện cùng Brentford, nhưng kỳ chuyển nhượng mùa hè còn kéo dài đến ngày 1-9.

"Chúng tôi đang tìm kiếm những cầu thủ tốt nhất có thể", HLV Howe của Newcastle phát biểu cuối tuần qua, "Dù mục tiêu của chúng tôi là gì, chúng tôi đều tìm kiếm những cầu thủ tốt nhất. Vì vậy tôi thấy mọi cơ hội đều rộng mở và mọi người có thể đến với chúng tôi.

Tôi cảm thấy đó là cách duy nhất để chúng tôi đạt được mục tiêu, đó là tối đa hóa lợi thế, chọn cầu thủ chất lượng thay vì số lượng. Luôn luôn như vậy. Đó luôn là cách chúng tôi cố gắng làm việc và cách chúng tôi cố gắng tuyển dụng. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm khá tốt cho đến thời điểm này.

Đây là một mùa hè đầy thử thách, chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều mục tiêu vì nhiều lý do khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn rất cạnh tranh và vẫn đang cố gắng đưa những cầu thủ rất giỏi về cho CLB. Và điều đó sẽ không thay đổi cho đến khi kỳ chuyển nhượng đóng lại".