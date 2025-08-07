MU mở cuộc đàm phán chuyển nhượng phi thực tế mua ngôi sao của Premier League 07/08/2025 12:15

Manchester United đang để mắt đến ngôi sao đang thi đấu tại Premier League là Carlos Baleba của Brighton. "Quỷ đỏ" đã liên hệ với Brighton để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận vào mùa hè này hay không, mặc dù Brighton không muốn bán Baleba.

Truyền thông Anh và các nguồn tin uy tín từ các nhà báo lớn ở Anh khẳng định, sau khi tiến gần đến việc chiêu mộ Sesko, Manchester United lập tức liên hệ với Brighton nhằm có được sự phục vụ của tiền vệ Carlos Baleba. Ngôi sao người Cameroon đã có một năm thi đấu xuất sắc ở Premier League mùa giải trước và The Seagulls không có ý định bán anh.

"Quỷ đỏ" nhận thức được rằng động thái này có thể không thực tế, đặc biệt là nếu số tiền chuyển nhượng của họ cuối cùng lại được dùng để mua Benjamin Sesko, nhưng MU đang tìm cách đánh giá xem liệu có thể thực hiện được điều gì trong những tuần tới khi Ruben Amorim muốn củng cố thêm đội hình của mình, theo tờ Athletic (Anh) đưa tin.

Cầu thủ 21 tuổi Baleba còn ba năm hợp đồng với Brighton và đang chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh ở vị trí tiền vệ trụ. Brighton tiếp tục tìm thấy những viên ngọc ẩn trên thị trường. Tuy nhiên, lần này họ không có kế hoạch bán đi viên ngọc quý của mình.

Trước đó, Brighton đã chiêu mộ những cầu thủ như Moises Caicedo và Alexis Mac Allister, chứng kiến họ thăng hoa và kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc bán 2 ngôi sao này. Tuy nhiên, kịch bản này không xảy ra ở mùa hè này, khi Brighton muốn giữ Baleba lại. Brighton được cho là định giá Baleba lên đến 100 triệu bảng Anh nhằm khiến các đội bóng muốn theo đuổi tiền vệ này chùn bước.

MU mở cuộc đàm phán chuyển nhượng phi thực tế mua ngôi sao của Premier League là Carlos Baleba (phải). ẢNH: EPA

Trọng tâm hiện tại của MU là chiêu mộ Sesko từ RB Leipzig sau khi họ vượt lên dẫn trước Newcastle trong cuộc đua chuyển nhượng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn với thương vụ chiêu mộ Sesko tiêu tốn hơn 70 triệu bảng, MU sẽ khó có thể chi lớn cho Baleba.

MU sẽ phải phụ thuộc vào việc bán các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của đội nhằm tiếp tục gây quỹ chuyển nhượng. HLV Ruben Amorim đang để những cầu thủ như Alejandro Garnacho, Jadon Sancho và Antony tìm đường ra đi, nhưng bộ ba này vẫn ở lại Old Trafford cho đến thời điểm hiện tại.

Một tiền đạo hiện đang là ưu tiên hàng đầu của MU, sau khi họ đã chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Nhưng nếu MU có thể đảm bảo một vị trí số 9, thì một tiền vệ có khả năng chơi ở vị trí số 6 sẽ là mục tiêu tiếp theo trong danh sách cần chiêu mộ. Baleba đang chơi cực hay ở vị trí đó khi fan "quỷ đỏ" cực kỳ phấn khích khi biết tin MU xúc tiến mua tiền vệ người Cameroon này.

Mùa hè này, Brighton đã để Joao Pedro chuyển đến Chelsea, mang về cho họ một khoản tiền khổng lồ. Simon Adingra, cầu thủ được đánh giá cao, cũng đã gia nhập Sunderland với giá hơn 20 triệu bảng Anh, đồng nghĩa với việc Brighton gần như không cần bán thêm, giúp họ có lợi thế lớn trong việc giữ chân Baleba. Baleba cũng còn đến 3 năm hợp đồng tại Brighton.

Ngôi sao của Brighton Baleba trước đó đã trả lời về mọi tin đồn xung quanh mình: "Nếu họ có thể giúp tôi, tôi sẽ chấp nhận sự giúp đỡ đó để tiến bộ và phát triển. Vì vậy, tôi chỉ làm việc để giúp đội bóng và bản thân mình, để tiến bộ trong tương lai. Đổi lại, tất cả những người giúp đỡ tôi đều muốn tôi vươn tới đẳng cấp cao nhất. Và nếu có những CLB lớn muốn có tôi, đó không phải là điều khiến tôi lo lắng hay phấn khích. Tôi chỉ cần làm việc chăm chỉ và giữ một cái đầu lạnh".