MU bất ngờ được yêu cầu chiêu mộ ngôi sao của Newcastle 08/08/2025 07:29

Manchester United được yêu cầu thực hiện động thái chiêu mộ thủ môn Nick Pope của Newcastle khi khả năng Andre Onana kịp bình phục để bắt đầu mùa giải mới bị nghi ngờ. Thủ môn số 1 của Manchester United đã phải ngồi ngoài trong mọi trận đấu trước mùa giải sau chấn thương gân kheo gặp phải trong buổi tập tháng trước.

Andre Onana vẫn lạc quan về việc sẵn sàng cho chiến dịch Ngoại hạng Anh mới, mặc dù thủ môn 29 tuổi người Cameroon vẫn có thể bị loại. Ngay cả khi được xác nhận đủ thể lực, màn trình diễn của Onana với hàng loạt sai lầm tai hại ở mùa giải trước khiến anh bị nghi ngờ. Và MU bất ngờ được yêu cầu chiêu mộ ngôi sao của Newcastle để thay cho Onana.

Theo đó, cựu thủ môn của MU và Wrexham, Ben Foster, hiện đang thúc giục đội bóng cũ theo đuổi Pope, khẳng định họ đang "khát" thủ môn tài năng mới. Ngôi sao người Anh đã 10 lần khoác áo đội tuyển Anh chuyển đến Newcastle từ Burnley với giá 10 triệu bảng vào năm 2022. Pope đang đối mặt với sự cạnh tranh sau khi "Chích chòe" chiêu mộ thủ môn Aaron Ramsdale theo dạng cho mượn từ Southampton vào tuần trước.

MU bất ngờ được yêu cầu chiêu mộ ngôi sao của Newcastle là Nick Pope. ẢNH: EPA

"Manchester United đang rất cần một thủ môn", Ben Foster nói trên podcast Fozcast của mình, "Bạn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều so với việc chiêu mộ Nick Pope. Tôi nghĩ đó sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời, tôi thực sự nghĩ vậy.

Nếu bạn muốn đưa bóng lên hàng tiền đạo càng nhanh càng tốt, Nick Pope chính là người bạn cần và anh ấy sẽ cản phá được các bàn thua. Andre Onana đã gặp chấn thương nghiêm trọng và có vẻ như anh ấy chỉ có thể hồi phục vào đầu mùa giải.

Nhưng bạn không muốn thủ môn của mình như vậy. Bạn muốn Andre Onana phải có bốn hoặc năm trận đấu trước mùa giải và nhiều tuần tập luyện. Cũng có rất nhiều câu hỏi được đặt ra vào cuối mùa giải trước khi có người cho rằng Onana sẽ không còn là thủ môn số 1 của Manchester United. Nick Pope sẽ nhìn vào điều này và nghĩ, "Hừm"".

Nick Pope đã ra sân 95 lần cho Newcastle trên mọi đấu trường. Leeds United là một trong những CLB rất muốn có thủ môn 33 tuổi này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Newcastle có sẵn sàng chấp nhận bán Pope hay không, khi HLV Eddie Howe dự kiến sẽ sử dụng Ramsdale như một đối thủ cạnh tranh cho Pope chứ không phải là người thay thế.

MU đã liên hệ với rất nhiều thủ môn trong mùa hè này, bao gồm Mike Maignan của AC Milan và Emiliano Martinez của Aston Villa. Tờ Daily Mail (Anh) đầu mùa hè này đưa tin MU thậm chí đã đưa ra lời đề nghị táo bạo hỏi mượn Martinez nhưng bị Aston Villa từ chối thẳng thừng.

HLV Ruben Amorim của MU đã sử dụng cả Altay Bayindir và Tom Heaton trong suốt giai đoạn tiền mùa giải sau chấn thương của Onana. Bất chấp những nghi ngờ xung quanh thủ môn số một hiện tại của MU, Amorim đã bày tỏ niềm tin vào khả năng của Onana vào tuần trước và dường như bác bỏ những đồn đoán rằng ông đang tìm kiếm thủ môn mới.

"Tôi nghĩ ngay cả khi nói về Andre Onana, bạn cũng có thể thấy các thủ môn khác," Amorim nói, "Ngay cả Tom Heaton cũng gầy hơn, anh ấy là một thủ môn khác biệt. Altay Bayindir đã chơi rất tốt. Và trong năm nay, Onana cũng sẽ chơi tốt hơn, giống như những người khác.

Tôi nghĩ chúng tôi đã cải thiện mọi chi tiết, trong việc tổ chức từng ngày. Dinh dưỡng tốt hơn, cách chúng tôi nấu nướng, những gì chúng tôi ăn, cách chúng tôi chuẩn bị cho buổi tập luyện. Tôi nghĩ chúng tôi đã có tổ chức hơn. Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi có những người giúp chúng tôi làm việc tốt hơn.

Tôi không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như năm ngoái. Nó giúp ích cho chúng tôi và giúp tôi tập trung nhiều vào trận đấu, theo dõi đội bóng. Vì vậy, đó là một sự giúp đỡ lớn đối với tôi. Khi nó giúp ích rất nhiều cho đội ngũ kỹ thuật, thì nó cũng giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ".