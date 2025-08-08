Bằng chứng cho thấy Sesko không phải là canh bạc của MU 08/08/2025 07:01

(PLO)- Bằng chứng cho thấy Sesko không phải là canh bạc của MU khi ngôi sao trị giá 85 triệu euro này đã "đánh bại" Jude Bellingham.

MU đang tiến gần đến việc ký hợp đồng với ngôi sao Benjamin Sesko của RB Leipzig, và một trong những thống kê của tiền đạo này vượt qua Jude Bellingham có thể trấn an người hâm mộ. Đó là bằng chứng cho thấy Sesko không phải là canh bạc của MU.

Benjamin Sesko là cầu thủ ghi bàn hàng đầu dưới 23 tuổi tại năm giải đấu lớn nhất châu Âu trong hai mùa giải vừa qua. HLV Ruben Amorim dường như sắp có một số 9 mới, đó là ngôi sao Sesko của RB Leipzig. Manchester United đã gửi lời đề nghị cho RB Leipzig với mức giá 76,5 triệu euro, cùng 8,5 triệu euro phụ phí để chiêu mộ Sesko.

Đối thủ của MU tại Premier League là Newcastle cũng đã thể hiện sự quan tâm đến Sesko và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn so với MU, nhưng cầu thủ 22 tuổi này lại muốn chuyển đến Old Trafford. RB Leipzig đã đồng ý bán Sesko cho MU và Sesko đã ngay lập tức bay sang Anh kiểm tra y tế và ký hợp đồng.

Và trong khi một số người bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng và mức giá cao của Sesko, thì số liệu thống kê về bàn thắng của Sesko đã nói lên tất cả.

Bằng chứng cho thấy Sesko không phải là canh bạc của MU là anh có thông số tốt hơn Bellingham. ẢNH: EPA

Trong hai mùa giải gần đây, không có cầu thủ nào dưới 23 tuổi ghi được nhiều bàn thắng hơn Sesko ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu, khi anh ghi được 39 bàn chỉ sau 87 trận, theo báo cáo của Manchester Evening News (Anh).

Thành tích này giúp Sesko dẫn trước một bàn so với cầu thủ nổi tiếng của Real Madrid và đội tuyển Anh Jude Bellingham, và dẫn trước năm bàn so với tân binh của Liverpool là Florian Wirtz, người có thể lập kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh nếu đáp ứng được một số điều khoản bổ sung.

Ở vị trí thứ tư trong danh sách là cầu thủ xuất sắc của Bayern Munich Jamal Musiala, người ghi được 33 bàn thắng trong thời gian này, tiếp theo là Bradley Barcola của PSG và cầu thủ người Đức Maximilian Beier với 26 bàn thắng.

Thành tích ghi bàn ấn tượng của Sesko, vượt trội hơn hẳn những tài năng trẻ hàng đầu châu Âu, sẽ là một tin vui đối với HLV Ruben Amorim. Điều này cho thấy cầu thủ 22 tuổi này sẽ không bị choáng ngợp khi đến Manchester, và Sesko sẽ ký hợp đồng với MU kéo dài đến tháng 6-2030.

Tiền đạo hiện tại của Quỷ đỏ, Rasmus Hojlund, người cũng đã ghi 26 bàn trong giai đoạn này, càng nhấn mạnh khoảng cách giữa anh và Sesko. Hojlund chuyển đến Old Trafford với giá 72 triệu bảng Anh vào năm 2023 và vẫn đang chật vật để đáp ứng kỳ vọng.

Giờ đây, Hojlund phải chuẩn bị tinh thần cho khả năng ra đi khi Sesko ký hợp đồng với "quỷ đỏ". Chỉ hai mùa giải sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 72 triệu bảng Anh, Hojlund có thể chỉ được bán với giá 30 triệu bảng, ít hơn một nửa số tiền ban đầu được trả cho anh.

Tuy nhiên, trong chuyến du đấu trước mùa giải của MU tại Mỹ, Rasmus Hojlund đã bày tỏ sự lạc quan về tương lai của mình bằng tuyên bố: "Tôi nghĩ kế hoạch của tôi rất rõ ràng. Đó là tôi sẽ ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, bất kể điều gì xảy ra.

Tôi vẫn còn rất trẻ. Tôi nghĩ đôi khi mọi người quên điều đó. Tôi mới chỉ 22 tuổi. Rõ ràng, không phải tiền đạo nào cũng ghi được 100 bàn thắng ở tuổi 22 (như Erling Haaland). Nhưng tôi đã học được rất nhiều, tôi nghĩ bạn có thể thấy điều đó trong lối chơi của tôi.

Tôi đang bắt đầu phát triển và trở nên tốt hơn ở những điều cơ bản. Giờ là lúc tôi cần phải rèn luyện bản thân và tôi đã làm rất tốt trong giai đoạn tiền mùa giải cho đến nay. Chỉ cần tập trung để tiếp tục điều đó. Tôi thấy cạnh tranh là tốt. Nó giúp tôi trở nên sắc sảo hơn. Tôi đã sẵn sàng hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình sắc sảo hơn, nên tôi chào đón mọi thứ đến. Tôi nghĩ cạnh tranh là tốt và nó chỉ giúp đội bóng trở nên sắc bén hơn".