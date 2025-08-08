Hojlund đưa ra phản hồi ngay lập tức về việc rời MU 08/08/2025 12:39

MU có thể công bố bản hợp đồng bom tấn mang tên Benjamin Sesko từ RB Leipzig ngay đêm nay 8-8, do tương lai của Rasmus Hojlund ngày càng không chắc chắn. Bây giờ, tiền đạo người Đan Mạch Hojlund đưa ra phản hồi ngay lập tức về việc rời MU.

Theo đó, Rasmus Hojlund đã "thích" một bài đăng xác nhận Manchester United đã đồng ý ký hợp đồng với tiền đạo Benjamin Sesko của RB Leipzig. Cầu thủ người Slovenia này đã là tâm điểm của một cuộc chuyển nhượng đầy sóng gió, nhưng giờ đây Sesko đã sẵn sàng ký hợp đồng với Quỷ Đỏ sau khi từ chối lời đề nghị hấp dẫn hơn từ Newcastle.

Ruben Amorim hiện đang tiến gần đến bản hợp đồng quan trọng thứ ba trong mùa hè này, với Sesko hiện đang ở Manchester để hoàn tất kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Tờ Athletic (Anh) đưa tin rằng một thỏa thuận trị giá 75,6 triệu euro (65,5 triệu bảng Anh), cộng thêm 8,5 triệu euro (7,4 triệu bảng Anh) phụ phí, đã được thống nhất để tăng cường sức mạnh cho hàng công của MU.

Hojlund đưa ra phản hồi ngay lập tức về việc rời MU rằng anh quyết tâm ở lại Old Trafford. ẢNH: EPA

Bryan Mbeumo trở thành tân binh mùa hè thứ hai của MU sau khi chuyển đến từ Brentford, trong khi thỏa thuận đưa Matheus Cunha đến Nhà hát của những giấc mơ diễn ra dễ dàng hơn khi điều khoản giải phóng hợp đồng của anh được kích hoạt.

Việc MU theo đuổi Sesko đã được báo chí đưa tin rộng rãi, và câu chuyện lên đến đỉnh điểm trong tuần này. Newcastle là đội đầu tiên được RB Leipzig chấp nhận lời đề nghị cho cầu thủ 22 tuổi này, trước khi Quỷ Đỏ đưa ra lời đề nghị của riêng họ.

CLB của Bundesliga cuối cùng đã bật đèn xanh cho cả hai, để Sesko đưa ra quyết định cuối cùng. Và Sesko đã chọn Manchester United thay vì Newcastle. Nhà báo, chuyên gia chuyển nhượng danh tiếng Fabrizio Romano đã liên tục cập nhật thông tin và xác nhận rằng MU và RB Leipzig đạt được thỏa thuận chung vào thứ năm (giờ Anh), bài đăng này đã nhận được gần 2 triệu lượt thích từ người dùng, theo tờ Manchester Evening News (Anh).

Và tài khoản mạng xã hội của tiền đạo Hojlund của Manchester cũng thích bài đăng đó, mặc dù sự xuất hiện của Sesko có thể đồng nghĩa với việc Hojlund phải rời Old Trafford. Theo đó, MU mong muốn bán Hojlund giá 30 triệu bảng Anh. Ngoài ra, MU có thể chấp nhận đẩy Hojlund sang AC Milan dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin hôm thứ Tư rằng cựu tiền đạo Atalanta Hojlund dường như đã chấp nhận bị Manchester United đẩy ra đi sau khi Sesko hoàn tất thương vụ chuyển nhượng.

Các nguồn tin thân cận với cầu thủ người Đan Mạch này ám chỉ, Hojlund vẫn sẵn sàng cạnh tranh cùng Sesko tại MU, nhưng cuối cùng anh có thể cần cân nhắc chuyển nhượng trước thời hạn chót vào tháng 9 nếu vẫn không được trọng dụng. Có thông tin MU đang lên kế hoạch họp riêng với Hojlund nhằm thuyết phục anh ra đi.

Thời gian thi đấu hạn chế của Hojlund cũng có thể ảnh hưởng đến vị trí của anh trong đội tuyển quốc gia Đan Mạch. Đội tuyển Đan Mạch đang trên đường giành quyền tham dự World Cup 2026 vào năm sau, nhưng Hojlund có thể mất suất ở tuyển quốc gia sau chuỗi 15 lần ra sân chỉ ghi được một bàn thắng cho Đan Mạch.

Trong chuyến du đấu tiền mùa giải gần đây tại Mỹ của MU, Hojlund đã chia sẻ quyết tâm cạnh tranh vị trí trong đội hình của Amorim. "Tôi nghĩ kế hoạch của tôi rất rõ ràng, đó là tôi sẽ ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, bất kể điều gì xảy ra", Hojlund tuyên bố, "Tôi vẫn còn rất trẻ. Tôi nghĩ đôi khi mọi người quên điều đó.

Tôi mới chỉ 22 tuổi. Rõ ràng, không phải tiền đạo nào cũng ghi được 100 bàn thắng ở tuổi 22 (như Erling Haaland). Nhưng tôi đã học được rất nhiều, tôi nghĩ bạn có thể thấy điều đó trong lối chơi của tôi. Tôi đang bắt đầu phát triển và trở nên tốt hơn ở những điều cơ bản.

Giờ đây, tôi cần phải rèn giũa bản thân và tôi đã làm rất tốt trong giai đoạn tiền mùa giải cho đến nay. Tôi chỉ cần tập trung vào việc tiếp tục điều đó. Tôi thấy cạnh tranh là tốt. Nó giúp tôi trở nên sắc sảo hơn. Tôi đã sẵn sàng hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình sắc sảo hơn, nên tôi chào đón mọi thứ đến. Tôi nghĩ cạnh tranh là tốt và nó chỉ giúp đội bóng trở nên sắc bén hơn".