Vụ Garnacho gia nhập Chelsea có tiến triển sau tối hậu thư của MU 08/08/2025 12:20

Alejandro Garnacho chỉ muốn gia nhập Chelsea vào mùa hè này và các cuộc đàm phán giữa The Blues và Manchester United về một thỏa thuận cho cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này đang tiến triển.

Chelsea đã đẩy mạnh việc theo đuổi cầu thủ chạy cánh người Argentina Alejandro Garnacho của Manchester United. Garnacho, 21 tuổi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim tại MU, cùng Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony, Tyrell Malacia và mới nhất là Rasmus Hojlund.

Rashford hiện đã gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt, nhưng các cầu thủ còn lại vẫn chưa thể rời Old Trafford. Tuy nhiên, Garnacho có thể sẽ rời đi, khi Chelsea sẵn sàng trao cho anh một khởi đầu mới.

Theo tờ Athletic (Anh), các cuộc đàm phán về thỏa thuận với Garnacho đã "tiến triển" và cầu thủ này được cho là đã "loại trừ mọi lựa chọn trong mùa hè này" ngoài việc gia nhập Chelsea hoặc ở lại Manchester United.

Vụ Garnacho gia nhập Chelsea có tiến triển sau tối hậu thư của MU. ẢNH: EPA

Chelsea từ lâu đã quan tâm đến Garnacho và Garnacho cũng rất mong muốn thương vụ này sẽ diễn ra. Garnacho và Amorim đã bất đồng quan điểm sau khi cầu thủ chạy cánh này bị cho ngồi dự bị trong trận thua chung kết Europa League mà MU thua 0-1 trước Tottenham.

Ngay sau trận chung kết, Garnacho đã chỉ trích Amorim và nói với các phóng viên: "Mọi người đều khó khăn. Mùa giải thật tệ hại, cả việc thua trận chung kết tối nay lẫn việc chúng tôi không thắng được ai ở giải đấu, đó là sự thật. Cho đến trận chung kết, tôi đã chơi tất cả các vòng, và hôm nay chỉ chơi 20 phút... Tôi không biết nữa. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng mùa hè và xem điều gì sẽ xảy ra sau đó".

Khi được hỏi về tương lai của Garnacho hồi đầu tháng này, HLV Ruben Amorim của MU ra tối hậu thư về Garnacho: "Tôi nghĩ với Garnacho, bạn có thể hiểu và thấy rằng cậu ấy có tài năng, cậu ấy thực sự là một chàng trai tài năng. Nhưng đôi khi mọi chuyện không diễn ra như mong đợi và bạn không thể giải thích cụ thể lý do tại sao.

Nhưng tôi có cảm giác - và tôi nghĩ là rất rõ ràng - rằng Garnacho muốn một điều gì đó khác biệt với một ban lãnh đạo khác biệt và tôi có thể hiểu điều đó. Vì vậy, tôi không nghĩ đó là vấn đề. Đôi khi bạn thích nghi với một người và có được sự kết nối. Đôi khi bạn muốn một thử thách mới. Vì vậy, chúng tôi cố gắng làm mọi thứ ổn thỏa cho tất cả các bên. Đối với CLB, HLV và cầu thủ, đó là điều tự nhiên trong bóng đá."

Manchester United đã cải tổ hàng công trong mùa hè này sau khi chỉ ghi được 44 bàn thắng ở Premier League mùa trước. Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đã lần lượt gia nhập "quỷ đỏ" từ Brentford và Wolves , trong khi Benjamin Sesko cũng sắp chuyển đến Old Trafford.

Tiền đạo của RB Leipzig Sesko đã đồng ý ký hợp đồng với MU và đã bay đến Manchester ngay lập tức vào hôm nay 8-8, sau khi từ chối lời đề nghị hấp dẫn hơn từ Newcastle. Sesko đang ở Manchester, hoàn tất kiểm tra y tế trước cuối tuần, và dự kiến sẽ có thông báo chính thức ngay sau đó.