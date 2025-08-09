Sesko ngay lập tức chịu 4 quy định nghiêm ngặt của MU 09/08/2025 07:01

MU đã chiêu mộ thành công tiền đạo Benjamin Sesko của RB Leipzig với thỏa thuận trị giá 74 triệu bảng Anh, nhưng ngôi sao này sẽ phải tuân thủ một số quy tắc nghiêm ngặt của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford. Theo đó, Sesko ngay lập tức chịu 4 quy định nghiêm ngặt của MU

Benjamin Sesko sẽ phải tuân thủ một loạt quy định mới khi gia nhập Manchester United. Quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận trị giá 74 triệu bảng Anh cho tiền đạo của RB Leipzig, bất chấp sự cạnh tranh từ Newcastle.

Sesko thích chuyển đến Old Trafford hơn là Magpies và đã nói với các lãnh đạo RB Leipzig về mong muốn của mình. MU đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên - mặc dù thấp hơn lời đề nghị của Newcastle nhưng vẫn chiêu mộ được Sesko.

Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi này có thể sẽ phải nhận một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ tại MU, bởi HLV Amorim đã thiết lập luật lệ nghiêm ngặt kể từ khi ông đến Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã áp dụng một số quy định mới kể từ khi tiếp quản vị trí từ Erik ten Hag, với hy vọng đảo ngược tình thế tại MU.

Sesko ngay lập tức chịu 4 quy định nghiêm ngặt của MU. ẢNH: EPA

Quy tắc quan trọng đầu tiên mà người đàn ông 40 tuổi này thực hiện khi đến đây là cấm các HLV đưa ra những hướng dẫn phức tạp, với quan điểm rằng mọi thứ cần phải được đơn giản hóa trước khi truyền đạt.

HLV Ruben Amorim cũng quyết định cấm các cầu thủ sử dụng kỳ nghỉ quốc tế làm cơ hội nghỉ lễ, sau khi Marcus Rashford và Casemiro bay đến Mỹ vào tháng 11 năm ngoái để nghỉ ngơi vì họ bị loại khỏi đội tuyển quốc gia.

HLV Ruben Amorim của MU phát biểu về những thay đổi này: "Là một CLB, chúng tôi phải đặt ra các tiêu chuẩn và quản lý điều đó. Quyết định của tôi là liệu họ có thể nghỉ năm ngày, ba ngày, nhưng không được bay đi đâu. Đây là điều mà chúng tôi, với tư cách là một CLB, phải quyết định. Vì vậy, điều này phải được bắt đầu từ CLB, với chúng tôi và tôi chịu trách nhiệm về vấn đề này".

Amorim cũng đã cấm đồ ăn trong phòng thay đồ vào các ngày thi đấu sau khi nhấn mạnh rằng ông muốn ưu tiên thể lực cho đội của mình, trong khi quy định thứ tư mà Amorim đưa ra là các đội thua cuộc trong các buổi tập luyện sẽ buộc phải thu dọn thiết bị đã sử dụng trong ngày.

Amorim đã nâng cao tiêu chuẩn của mình trước mùa giải mới, sau một mùa giải thảm họa khiến Quỷ đỏ chỉ kết thúc ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League. Diogo Dalot nhấn mạnh rằng CLB này không dành cho những ai không tuân thủ quy định.

Nói về cách làm việc của HLV Ruben Amorim, tuyển thủ Bồ Đào Nha Dalot cho biết: "Nếu bạn muốn ở lại Manchester United, bạn cần phải đạt được một số tiêu chuẩn. Nếu bạn không thể đạt được chúng, thì đây không phải là nơi dành cho bạn. Thông điệp thực sự rất rõ ràng".

Đội bóng của Amorim đã tạo được ấn tượng tốt trong giai đoạn tiền mùa giải đầu tiên của ông tại MU. Quỷ đỏ đã cầm hòa Leeds United với tỷ số 0-0 vào tháng trước, trước khi bắt đầu chuyến du đấu đá giải Ngoại hạng Anh Mùa Hè tại Mỹ.

MU đã giành chiến thắng 2-1 và 4-1 trước West Ham và Bournemouth, cũng như trận cuối cùng hòa 2-2 với Everton để giành chức vô địch Premier League mùa hè. MU hiện đang chuẩn bị đối đầu với Fiorentina tại Old Trafford vào thứ Bảy, trước khi bước vào trận mở màn Premier League với Arsenal vào ngày 17-8 cũng trên sân nhà Old Trafford.