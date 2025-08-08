Baleba bày tỏ cảm xúc rõ ràng về việc gia nhập MU 08/08/2025 13:39

MU đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền vệ Carlos Baleba của Brighton và Seagulls được cho là muốn mức phí chuyển nhượng hơn 100 triệu bảng Anh cho cầu thủ 21 tuổi được đánh giá rất cao này. Bây giờ, Baleba bày tỏ cảm xúc rõ ràng về việc gia nhập MU.

Brighton đang đòi 120 triệu euro (104 triệu bảng Anh) cho Carlos Baleba, trong khi Manchester United cũng đang nhắm đến tiền vệ này. Quỷ đỏ đã liên hệ với Brighton về Baleba, nhưng họ nhận thức được rằng một thỏa thuận như vậy có thể không thực tế trong mùa hè này.

Cho đến thời điểm này của mùa hè, MU đã chi hơn 130 triệu bảng Anh để đưa Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Diego Leon về, trong khi Benjamin Sesko chuẩn bị hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 74 triệu bảng Anh tới Old Trafford sau khi bay đến Vương quốc Anh để kiểm tra y tế.

Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim hy vọng sẽ tiếp tục củng cố đội hình của mình và chiến lược gia người Bồ Đào Nha rất hâm mộ Baleba. Theo ESPN, Brighton đã ra giá 104 triệu bảng Anh cho cầu thủ 21 tuổi này.

Baleba bày tỏ cảm xúc rõ ràng về việc gia nhập MU, giữa lúc Man City cũng quan tâm đến anh. ẢNH: EPA

Bản báo cáo của ESPN nêu rằng cả Manchester United và Manchester City đều quan tâm đến Baleba và khẳng định rằng động thái chiêu mộ Sesko của Quỷ đỏ sẽ khiến họ "khó khăn hơn" trong việc ký hợp đồng với tiền vệ người Cameroon của Brighton.

Cũng theo ESPN, Baleba được cho là sẵn sàng ở lại Brighton thêm một mùa giải nữa, với việc vụ chuyển nhượng nhiều khả năng sẽ chỉ diễn ra vào mùa hè năm sau. Nếu Baleba rời Brighton, anh sẽ trở thành cầu thủ mới nhất có mức phí chuyển nhượng rất cao từ Brighton.

Moises Caicedo, Marc Cucurella và Joao Pedro đều đã được Chelsea ký hợp đồng trong những mùa giải gần đây từ Brighton, trong khi Arsenal trước đó đã chiêu mộ Ben White và Leandro Trossard cũng từ Brighton.

Alexis Mac Allister đã trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh sau khi rời Brighton đến Liverpool, trong khi Tottenham đã chi khoảng 30 triệu bảng để chiêu mộ Yves Bissouma. Baleba đã gây ấn tượng trong ba mùa giải tại Brighton, sau khi được chiêu mộ từ Lille vào năm 2023 để thay thế Caicedo.

Khi được hỏi về tương lai của Baleba, giám đốc điều hành của Brighton, Paul Barber, chia sẻ: "Chúng tôi có nhiều tài năng tuyệt vời, luôn có sự quan tâm đến các cầu thủ của chúng tôi. Manchester United vẫn chưa liên lạc với tôi. Vì vậy, xét theo góc độ đó, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán.

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đảm bảo bán những cầu thủ tốt nhất vào đúng thời điểm, không chỉ vì cầu thủ mà còn vì chính chúng tôi. Nếu chúng tôi làm điều đó với bất kỳ cầu thủ nào, thì đó là với mục đích để HLV Fabian Hurzeler có một đội hình rất cạnh tranh, bất kể điều gì xảy ra.

Chúng tôi không muốn bán đi những cầu thủ giỏi nhất của mình. Carlos Baleba là một tài năng tuyệt vời và còn rất nhiều năm tháng phía trước. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại đây trong nhiều năm tới. Nhưng điều này, như thường lệ, phụ thuộc vào diễn biến của thế giới bóng đá, vốn không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được".