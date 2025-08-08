Chelsea chịu đòn đau khi mất ngôi sao chủ chốt trong phần lớn mùa giải 08/08/2025 13:19

Hậu vệ Levi Colwill của Chelsea dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải sau khi trải qua ca phẫu thuật dây chằng chéo trước (ACL) do chấn thương trong lúc tập luyện sau giải FIFA Club World Cup. Chelsea chịu đòn đau khi mất ngôi sao chủ chốt trong phần lớn mùa giảI.

Ngôi sao người Anh Levi Collwill đã trải qua ca phẫu thuật dây chằng chéo trước (ACL) sau khi bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng ngay trong ngày đầu tiên trở lại tập luyện cùng Chelsea trước mùa giải. Với việc hậu vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, Chelsea giờ đây có thể tham gia cuộc đua giành chữ ký của cựu cầu thủ Marc Guehi từ Crystal Palace.

Các cầu thủ The Blues chỉ trở lại tập luyện vào thứ Hai, chỉ ba tuần sau chức vô địch tại FIFA Club World Cup 2025 ở New Jersey (Mỹ) vào ngày 13-7. Phát biểu hôm thứ Năm (giờ Anh), HLV trưởng Enzo Maresca của Chelsea tiết lộ Colwill đã gặp "vấn đề" trong quá trình tập luyện và Chelsea đang chờ kết quả chẩn đoán. Kết quả chụp chiếu đã có hôm thứ tư, Colwill ngay lập tức được phẫu thuật và anh đã trải qua cuộc phẫu thuật thành công.

“Đó là trong buổi tập đầu tiên hôm thứ Hai, ngay những phút cuối cùng của buổi tập. Levi Colwill cảm thấy có gì đó bất thường, và như tôi đã nói, chúng tôi cần phải chờ xem sao", HLV Enzo Maresca của Chelsea nói vào thời điểm đó.

Chelsea chịu đòn đau khi mất ngôi sao chủ chốt trong phần lớn mùa giải, đó là Levi Colwill (áo xanh). ẢNH: EPA

Sản phẩm của học viện đào tạo trẻ The Blues Levi Colwill đã có 47 lần ra sân cho đội 1 Chelsea và đội tuyển quốc gia vào mùa giải trước, giúp Chelsea giành chức vô địch Europa Conference League và đủ điều kiện tham dự Champions League, cũng như mới nhất là danh hiệu FIFA Club World Cup.

Khi được hỏi liệu chấn thương của Levi Colwill có đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ phải quay lại thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ cầu thủ thay thế vào mùa hè này hay không, HLV Maresca trả lời: “Còn tùy. Chúng ta cần phải chờ xem sao.

Nhưng chúng tôi đã biết nhau từ năm ngoái, và Levi Colwill quan trọng với chúng tôi đến nhường nào. Tôi đã nói chuyện với anh ấy hôm qua và nói rằng nếu chúng tôi đạt được những gì đã đạt được vào năm ngoái, thì đó cũng là nhờ anh ấy. Và Levi Colwil là cầu thủ chủ chốt của chúng tôi".

Chelsea đã bán Marc Guehi cho Crystal Palace với giá 18 triệu bảng Anh vào năm 2021. Hậu vệ người Anh hiện đang bước vào năm cuối cùng của hợp đồng với Crystal Palace, trong lúc Liverpool và Newcastle cũng quan tâm đến chữ ký của anh.

Chelsea đã chi 37 triệu bảng Anh cho hậu vệ tuổi teen Jorrel Hato của Ajax nhưng Maresca cho biết Wesley Fofana, người đã phẫu thuật gân kheo vào tháng 4, vẫn chưa sẵn sàng trở lại trong các trận giao hữu sắp tới với Bayer Leverkusen vào thứ sáu và AC Milan vào chủ nhật.

“Wes đã trở lại”, HLV Enzo Maresca của Chelsea nói thêm, “Cậu ấy đang tập luyện cùng chúng tôi. Tôi không nghĩ cậu ấy đã sẵn sàng để ra sân trong hai trận đấu tới, nhưng có lẽ cậu ấy có thể ra sân trong trận gặp Crystal Palace".