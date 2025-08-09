Slot nói lý do Liverpool thực hiện vụ chuyển nhượng bất ngờ mua ngôi sao thay cho Salah 09/08/2025 13:39

Jeremie Frimpong đã trở thành một trong những bản hợp đồng đầu tiên của Liverpool trên thị trường chuyển nhượng mùa hè sau khi anh đến từ Bayer Leverkusen. Và HLV Arne Slot của Liverpool xác nhận Mo Salah có vai trò quan trọng trong thỏa thuận này.

HLV trưởng của Liverpool, Arne Slot, tiết lộ có rất nhiều lý do khiến họ ký hợp đồng với Jeremie Frimpong, và một trong số đó là để thay thế Mo Salah, người sẽ vắng mặt trong 1 thời gian để cùng tuyển Ai Cập tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

Liverpool chiêu mộ Jeremie Frimpong với giá 29 triệu bảng từ Bayer Leverkusen sau sự ra đi của hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold. Nhiều người tin rằng cầu thủ đa năng người Hà Lan sẽ cạnh tranh với Conor Bradley cho vị trí hậu vệ cánh tại Liverpool, nhưng Slot lại có suy nghĩ khác.

Sự xuất hiện của Frimpong sẽ giúp ích cho Liverpool khi ngôi sao người Ai Cập Salah đến Morocco để tham dự Cúp bóng đá châu Phi diễn ra từ ngày 21-12-2025 đến ngày 18-1-2026. Nó có thể khiến Salah phải bỏ lỡ tới sáu trận đấu tại Premier League cùng Liverpool.

HLV Arne Slot đã nói về lý do Liverpool thực hiện vụ chuyển nhượng bất ngờ mua ngôi sao thay cho Salah. ẢNH: EPA

HLV Arne Slot của Liverpool nói: “Chúng tôi chắc chắn đã nghĩ đến điều đó. Chúng tôi đưa Jeremie Frimpong vào sân vì chúng tôi nghĩ cậu ấy có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Nhưng tôi cũng nghĩ và cảm thấy cậu ấy có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải.

Tôi, chúng tôi sẽ rất nhớ Mo Salah khi chúng tôi sẽ không có cậu ấy tối đa là sáu trận đấu. Như vậy là khá nhiều ở Premier League, đặc biệt nếu bạn thấy Salah đã thể hiện tốt như thế nào ở mùa giải trước.

Việc Liverpool ký hợp đồng với Jeremie Frimpong là vì nhiều lý do, nhưng một trong số đó là cậu ấy có thể thay thế Mo Salah nếu Mo Salah vắng mặt. Tôi cũng có những lựa chọn khác để thay thế Mo Salah, nhưng Jeremie Frimpong chắc chắn là một trong số đó.”

Frimpong sẽ đá chính trong đội hình Liverpool ở vị trí hậu vệ phải trong trận tranh siêu cúp Anh với Crystal Palace vào lúc 21 giờ đêm mai 10-8, do Bradley vắng mặt vì chấn thương. Một số tân binh khác của Liverpool trong mùa hè này cũng dự kiến sẽ góp mặt.

Hugo Ekitike, Florian Wirtz và Milos Kerkez đều được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đội hình của Slot đến sân Wembley. Nhưng có một người sẽ không tham gia cùng Liverpool là Alexander Isak, người rất muốn rời Newcastle để gia nhập đội bóng của Slot.

Jeremie Frimpong gia nhập Liverpool với mức phí chuyển nhượng 29 triệu bảng Anh. ẢNH: EPA

HLV Arne Slot vẫn im lặng về vụ chuyển nhượng này nhưng cho biết Liverpool vẫn đang tích cực tìm kiếm cầu thủ. Ông nói: "Chúng tôi có rất nhiều sức mạnh tấn công trong đội hình khi nghĩ đến Cody Gakpo, Federico Chiesa, Hugo Ekitike, Mo Salah, Jeremie Frimpong, người có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải, và Florian Wirtz, người có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái.

Tôi cảm thấy mình đã có rất nhiều lựa chọn tấn công trong đội hình hiện tại. Nhưng như thường lệ, với tư cách là một CLB, chúng tôi luôn xem xét các cơ hội trên thị trường chuyển nhượng, đó có thể là ở hàng tiền vệ hoặc hàng tiền đạo".