Newcastle ra tuyên bố về tương lai của Isak 09/08/2025 12:59

(PLO)- HLV Eddie Howe của Newcastle ra tuyên bố về tương lai của Isak giữa lúc Liverpool quyết tâm chiêu mộ tiền đạo người Thụy Điển này.

Ngôi sao Alexander Isak của Newcastle vẫn là tâm điểm của những đồn đoán chuyển nhượng lớn trong bối cảnh có những liên hệ với Liverpool và HLV Eddie Howe đã lên tiếng một lần nữa sau khi tiền đạo này bị loại khỏi đội hình.

HLV Eddie Howe tiết lộ Alexander Isak vẫn bị các đồng đội ở Newcastle xa lánh và không mong đợi anh sớm trở lại. Tiền đạo người Thụy Điển đang là tâm điểm của những đồn đoán, khi Liverpool rất muốn chiêu mộ anh.

Liverpool đã bị Newcastle từ chối lời đề nghị trị giá hơn 100 triệu bảng Anh cho Isak, trong khi bản thân tiền đạo này cũng đã nộp đơn xin chuyển nhượng. Isak đã không tham gia chuyến du đấu trước mùa giải của Newcastle tại châu Á.

Mặc dù hiện đã trở lại vùng Đông Bắc, tiền đạo này vẫn chưa tập luyện cùng đội một Newcastle. Phát biểu sau trận giao hữu tiền mùa giải với Espanyol, trận đấu mà Isak đã vắng mặt, HLV Howe tiết lộ rằng ông không thể để Isak trở lại đội bóng lúc này.

HLV Eddie Howe của Newcastle ra tuyên bố về tương lai của Isak. ẢNH: EPA

HLV Eddie Howe của Newcastle ra tuyên bố về tương lai của Isak: "Chúng tôi đã thảo luận và rõ ràng là hiện tại chúng tôi không thể để Isak tham gia vào đội. Tôi không biết điều đó sẽ kéo dài bao lâu. Rõ ràng là tôi không thể để cậu ấy tham gia vào đội vào lúc này.

Isak tập luyện muộn hơn các thành viên khác trong đội. Đã có những cuộc thảo luận kể từ chuyến du đấu. Tôi không nghĩ là có bất kỳ hành động kỷ luật nào xảy ra. Isak ở đây, nên dĩ nhiên cậu ấy có tương lai ở Newcastle. Theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi rất muốn Isak trở lại đội bóng, nhưng tình hình phải phù hợp thì điều đó mới có thể xảy ra".

Newcastle hiện chỉ còn một tuần để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh gặp Aston Villa. Khi được hỏi liệu Isak có thể ra sân trong trận đấu đó hay không, HLV Howe tỏ ra không mấy lạc quan.

Ông trả lời: "Tôi muốn Isak thi đấu hôm nay. Tôi muốn cậu ấy tập luyện vào ngày mai. Chúng tôi rất muốn cầu thủ này ở lại với chúng tôi, tôi xin nói rõ điều này. Không có phần nào trong tôi không mong muốn kết quả đó. Nhưng tôi không thấy tình hình hiện tại có thể thay đổi trước trận gặp Aston Villa".

Isak đã có một mùa giải bùng nổ cùng Newcastle mùa trước với 27 bàn thắng trên mọi đấu trường. Cựu ngôi sao Real Sociedad vẫn còn ba năm hợp đồng với Newcastle. Cho đến nay, Chích Chòe vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người kế nhiệm tiềm năng cho Isak.

Trước đó, Newcastle United từng liên hệ với Hugo Ekitike, nhưng cuối cùng anh đã chuyển đến Liverpool. Benjamin Sesko sau đó trở thành mục tiêu hàng đầu, nhưng giờ anh cũng đã gia nhập Manchester United. Có thông tin Newcastle đang nhắm đến Jackson của Chelsea.