Tiết lộ vụ chuyển nhượng chấn động của Bruno Fernandes 09/08/2025 13:19

HLV của Al Nassr, Jorge Jesus, đã xác nhận rằng CLB đại gia của Saudi Arabia này đã tiếp cận để ký hợp đồng với đội trưởng Manchester United, Bruno Fernandes trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Jorge Jesus tiết lộ vụ chuyển nhượng chấn động của Bruno Fernandes, thừa nhận ông đã thất bại trong nỗ lực chiêu mộ đội trưởng Manchester United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng là tâm điểm chú ý của nhà vô địch Saudi Pro League là Al Hilal sau khi tuyên bố anh có thể rời Old Trafford vào cuối mùa giải trước.

Bruno Fernandes đã nhận được một lời đề nghị có thể giúp anh kiếm được mức lương hơn 60 triệu bảng Anh mỗi năm, trong khi Quỷ đỏ được trả 105 triệu bảng Anh cho sự phục vụ của anh.

Mặc dù tiết lộ đã cân nhắc việc thực hiện động thái tương tự như người đồng hương và cựu đồng đội Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes vẫn quyết định ở lại MU. Và giờ đây, có thông tin cho biết đội bóng hiện tại của Ronaldo, Al Nassr, cũng đã có động thái thăm dò để cố gắng ký hợp đồng với cầu thủ 30 tuổi này.

Al Nassr đã tiết lộ vụ chuyển nhượng chấn động của Bruno Fernandes bị hủy bỏ. ẢNH: EPA

HLV người Bồ Đào Nha Jorge Jesus thừa nhận rằng ông đã đàm phán với Bruno Fernandes, nhưng Bruno Fernandes cho biết anh muốn tiếp tục hợp tác với Ruben Amorim tại MU.

"Tôi muốn ký hợp đồng với cậu ấy, nhưng Bruno Fernandes quyết tâm ở lại Manchester United", HLV Jesus của Al Nassr nói với Sport Informa, “Chúng tôi đã nói chuyện với nhau năm ngoái rồi. Năm nay tôi biết Bruno Fernandes đã quyết định tiếp tục với Amorim. Anh ấy đang chơi ở giải đấu mà người ta nói là hay nhất thế giới , nhưng tôi không đồng ý. Với tôi, đó là giải đấu Tây Ban Nha".

Bruno Fernandes sẽ là trung tâm của một cuộc chiến chuyển nhượng của các CLB Saudi Arabia, dự kiến mức phí chuyển nhượng của anh sẽ vượt mốc 200 triệu bảng Anh nếu gia nhập giải Saudi Pro League.

Trong khi đó, tiền đạo Benjamin Sesko là tân binh thứ ba của Amorim trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, gia nhập MU từ RB Leipzig với mức giá 74 triệu bảng Anh, sau Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Sesko chính là mục tiêu mà MU cần hoàn thành sau khi chỉ ghi được 44 bàn thắng ở giải Premier League trong mùa giải thảm hại trước. Sự xuất hiện của Sesko diễn ra sau khi Bruno Fernandes khẳng định rõ ràng rằng MU cần phải cải thiện thêm.

Phát biểu trong chuyến du đấu tại Mỹ, đội trưởng của MU Bruno Fernandes nói: “Tôi không muốn chỉ trích bất kỳ ai, nhưng tôi nghĩ CLB đang làm tốt nhất có thể trong mọi tình hình tài chính mà họ đang đề cập. Tôi không biết, tôi không liên quan đến chuyện đó. Nhưng rõ ràng là chúng tôi cần thêm sự cạnh tranh cho các cầu thủ ở đây.

Chúng tôi cần chất lượng hơn để mọi người có thể tiến bộ hơn một chút và có nhiều việc phải làm hơn để có thể góp mặt trong đội hình xuất phát. Tôi nghĩ đó là điều mà CLB và HLV đang cố gắng thực hiện, và hy vọng chúng tôi có thể có thêm một hoặc hai cầu thủ để hỗ trợ cho việc này".

Về câu chuyện chuyển nhượng của riêng mình, Bruno Fernandes bóng gió rằng lập trường cứng rắn của MU cuối cùng đã khiến anh quyết định. Anh nói: "Có khả năng đó, chủ tịch của Al Hilal đã gọi cho tôi một tháng trước để hỏi về điều đó. Tôi cần một khoảng thời gian chờ đợi để suy nghĩ về tương lai.

Như tôi vẫn luôn nói, tôi sẵn sàng ra đi nếu Manchester United đồng ý. Tôi đã nói chuyện với HLV Ruben Amorim, người mà suốt thời gian đó đã rất khó chịu về tương lai của tôi. CLB nói rằng họ sẽ không bán tôi, trừ khi tôi muốn ra đi".

Manchester United sẽ đối đầu với Fiorentina tại Old Trafford trong trận đấu giao hữu cuối cùng vào lúc 18 giờ 45 đêm nay 9-8, trước khi mùa giải Premier League khởi tranh khi "quỷ đỏ" đối đầu với Arsenal vào ngày 17-8.