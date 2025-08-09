Man City ngáng đường MU trong vụ chuyển nhượng Baleba 09/08/2025 13:59

MU đã để mắt đến tiền vệ Carlos Baleba của Brighton, nhưng ngôi sao người Cameroon được đánh giá cao này cũng được Man City theo đuổi sau mùa giải Premier League 2024 - 2025 xuất sắc. Man City ngáng đường MU trong vụ chuyển nhượng Baleba

Carlos Baleba đang được cả Manchester City và Manchester United theo đuổi trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng tiền vệ của Brighton có thể chuyển ra đi vào mùa hè này với mức phí chuyển nhượng khổng lồ.

Baleba, 21 tuổi, là một thương vụ khôn ngoan của Brighton, đội đã chiêu mộ ngôi sao người Cameroon vào mùa hè năm 2023 với giá 23,2 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, thật không may cho Brighton, màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ người Cameroon này đã lọt vào tầm ngắm của các đối thủ tại Premier League.

Ngay sau khi MU chiêu mộ được Sesko, có thông tin cho biết "quỷ đỏ" đã liên lạc với Brighton thông qua trung gian để bày tỏ sự quan tâm đến Baleba. Tuy nhiên, hiện tại rõ ràng là MU phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể trong cuộc đua giành chữ ký của Baleba từ đối thủ truyền kiếp Manchester City.

Man City ngáng đường MU trong vụ chuyển nhượng Baleba. ẢNH: EPA

ESPN đưa tin rằng HLV của Man City, Pep Guardiola từ lâu đã ngưỡng mộ Baleba, người đã có 34 lần ra sân ở Premier League mùa giải trước. Sự quan tâm của Man City trong việc ký hợp đồng với Baleba có thể tạo ra rào cản đáng kể cho MU nếu họ quyết định theo đuổi tiền vệ này, mặc dù Brighton sẽ không bán một trong những cầu thủ chủ chốt của mình với giá rẻ.

Cùng nguồn tin từ ESPN khẳng định Brighton sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng khổng lồ là 120 triệu euro (104 triệu bảng Anh) để chấp thuận bán cho bất kỳ đội bóng nào theo đuổi Baleba vào mùa hè này.

Và với việc Quỷ đỏ ký hợp đồng với Benjamin Sesko với tổng giá trị 74 triệu bảng Anh bao gồm cả các khoản phụ phí, yêu cầu của Brighton sẽ khiến MU khó có thể thực hiện thương vụ chiêu mộ Baleba trong kỳ chuyển nhượng này.

Về phần Baleba, cầu thủ này được cho là sẵn lòng ở lại Brighton thêm một năm nữa nếu cơ hội chuyển nhượng trước thời hạn ngày 1-9 không thành hiện thực. MU sẽ tập trung vào việc bán cầu thủ sau khi hoàn tất thỏa thuận với Sesko. Dự kiến, MU sẽ công bố Sesko vào đêm nay 9-8 khi MU đá giao hữu với Fiorentina trên sân nhà Old Trafford vào lúc 18 giờ 45.

Một số cầu thủ, bao gồm Alejandro Garnacho, bị coi là không đáp ứng được yêu cầu ở MU, và bất kỳ khoản tiền bổ sung nào được huy động từ việc bán cầu thủ đều có khả năng mở ra cơ hội cho MU mua thêm cầu thủ.

Chelsea đang quan tâm đến việc chiêu mộ Garnacho và đã bắt đầu đàm phán với MU sau khi đạt thỏa thuận cá nhân với tuyển thủ Argentina này. Jadon Sancho và Antony là hai cầu thủ khác không có tương lai tại Old Trafford và có thể ra đi nếu bất kỳ đội bóng nào đạt được thỏa thuận với MU.