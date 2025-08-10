Amorim xác định vụ chuyển nhượng tiếp theo của MU 10/08/2025 05:31

Công việc chuyển nhượng của MU vẫn chưa hoàn tất sau khi họ ký hợp đồng với ngôi sao Benjamin Sesko của RB Leipzig, "quỷ đỏ" vẫn còn nhiều vị trí khác cần cải thiện. Bây giờ, HLV Ruben Amorim xác định vụ chuyển nhượng tiếp theo của MU.

Theo đó, tờ Mirror (Anh) đưa tin, hoạt động chuyển nhượng của Manchester United có thể chuyển sang việc chiêu mộ một tiền vệ sau khi hoàn tất thương vụ Benjamin Sesko. Việc này là không bất ngờ khi có tin MU đã lập tức liên hệ với tiền vệ Baleba của Brighton ngay sau khi ký hợp đồng trị giá 74 triệu bảng Anh với Sesko từ RB Leipzig.

MU đã đánh bại Newcastle United để có được chữ ký của Sesko. Sesko, 22 tuổi trở thành tân binh thứ tư của MU trong mùa hè này, sau Leon, Cunha và Mbeumo. Sesko ký hợp đồng 5 năm với MU. MU sẽ trả trước cho RB Leipzig 66,3 triệu bảng Anh và phần còn lại được thanh toán thông qua các khoản phụ phí.

Chi tiêu của MU có thể tăng lên đến 214 triệu bảng Anh, nhưng thương vụ này có lẽ vẫn chưa dừng lại. Sau khi bổ sung lực lượng cho hàng công, một tiền vệ có thể là mục tiêu tiếp theo của "quỷ đỏ" thành Manchester.

HLV Ruben Amorim xác định vụ chuyển nhượng tiếp theo của MU. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, việc bán cầu thủ sẽ quan trọng nếu MU muốn chi thêm một khoản tiền đáng kể cho mục tiêu tiền vệ. MU đang tạo điều kiện cho Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia rời Old Trafford vào mùa hè này.

Cho đến nay, nhóm này không nằm trong kế hoạch của MU, do bộ ba được MU cho mượn mùa trước và Garnacho bất đồng quan điểm với HLV người Bồ Đào Nha Ruben Amorim. MU hy vọng sẽ thu được phí chuyển nhượng đáng kể cho mỗi người để gây quỹ chiêu mộ một tiền vệ.

Hiện tại, MU vẫn đang được liên hệ với những thương vụ bom tấn. Một mục tiêu ở hàng tiền vệ của MU có vẻ là ngôi sao Carlos Baleba của Brighton. MU đã liên hệ với Brighton thông qua các trung gian để bày tỏ sự quan tâm đến Baleba.

Cầu thủ 21 tuổi người Cameroon này đã ký hợp đồng với Brighton vào năm 2023 với giá 23,2 triệu bảng Anh. Bây giờ, Brighton đòi đến 104 triệu bảng Anh mới bán Baleba, một mức phí quá sức chịu đựng của MU vào lúc này.

Nhiệm vụ của MU càng trở nên khó khăn hơn khi có thông tin kình địch cùng thành phố Manchester City cũng quan tâm đến Baleba. ESPN đưa tin HLV Pep Guardiola của Man City từ lâu đã ngưỡng mộ Baleba.

Ngôi sao Ngoại hạng Anh được cho là hài lòng với việc ở lại Brighton thêm một mùa giải nữa, với một động thái chuyển nhượng lớn nhiều khả năng diễn ra trong vòng 12 tháng tới. Cho đến nay, vẫn chưa có CLB nào liên hệ trực tiếp với Brighton để hỏi về Baleba. Tất cả các thông tin được truyền thông đưa ra được coi là động thái thăm dò của MU.

Khi được hỏi về tương lai của Baleba, giám đốc điều hành của Brighton, Paul Barber, chia sẻ: "Chúng tôi có nhiều tài năng tuyệt vời, luôn có sự quan tâm đến các cầu thủ của chúng tôi. Manchester United vẫn chưa liên lạc với tôi.

Vì vậy, xét theo góc độ đó, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đảm bảo bán những cầu thủ tốt nhất vào đúng thời điểm, không chỉ vì cầu thủ mà còn vì chính chúng tôi. Nếu chúng tôi làm điều đó với bất kỳ cầu thủ nào, thì đó là với mục đích để HLV Fabian Hurzeler có một đội hình rất cạnh tranh, bất kể điều gì xảy ra.

Chúng tôi không muốn bán đi những cầu thủ giỏi nhất của mình. Carlos Baleba là một tài năng tuyệt vời và còn rất nhiều năm tháng phía trước. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại đây trong nhiều năm tới. Nhưng điều này, như thường lệ, phụ thuộc vào diễn biến của thế giới bóng đá, vốn không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được".