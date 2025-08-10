MU có thể tái hiện vụ chuyển nhượng ngoạn mục dưới thời Mourinho 10/08/2025 07:59

MU đang tìm cách củng cố hàng tiền vệ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9, với ngôi sao Carlos Baleba của Brighton nổi lên như mục tiêu hàng đầu. Sau vị trí thứ 15 đáng thất vọng tại Premier League mùa giải trước, MU buộc phải chi mạnh tay trong thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Và MU có thể tái hiện vụ chuyển nhượng ngoạn mục dưới thời Mourinho.

Kết thúc mùa giải trước ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League, MU bước vào mùa hè với rất ít hy vọng cho mùa giải 2025 - 2026. Thất bại 0-1 trước Tottenham Hotspur trong trận chung kết Europa League tại Bilbao đã phá tan cơ hội giành một suất tham dự Champions League mùa này của MU, đánh dấu mùa giải đầu tiên họ không được tham dự đấu trường châu Âu kể từ chiến dịch 2014 - 2015.

Nỗi lo trước mắt khi MU không có suất tham dự Champions League là ảnh hưởng đến hoạt động chuyển nhượng mùa hè này. MU sẽ không thể thu hút các cầu thủ hàng đầu và mất nguồn doanh thu lớn tại Champions League.

Tuy nhiên, chỉ còn chưa đầy bốn tuần nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, MU đã hoàn thiện được hàng công theo đúng như mong muốn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha Ruben Amorim.

MU có thể tái hiện vụ chuyển nhượng ngoạn mục dưới thời Mourinho nếu chiêu mộ thành công Baleba. ẢNH: EPA

Với hiệu số bàn thắng bại là -10 ở Premier League mùa giải trước, MU đã tập trung củng cố hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, cho đến nay đã chiêu mộ được Matheus Cunha từ Wolves, Bryan Mbeumo từ Brentford và Benjamin Sesko từ RB Leipzig.

Cunha và Mbeumo nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước, với tổng cộng 35 bàn thắng. MU đã không chần chừ trong việc chiêu mộ Cunha, kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng Anh ngay ngày đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa hè, rồi nhanh chóng chuyển hướng sang Mbeumo và cuối cùng có được chữ ký của anh vào tháng trước.

Ngôi sao người Brazil Cunha, người chơi rất thành thạo sơ đồ ba hậu vệ, là sự kết hợp hoàn hảo cho vị trí số 10 bên trái trong đội hình của HLV Ruben Amorim, trong khi Mbeumo mang đến sự linh hoạt cho hàng tấn công của MU.

Cả hai tiền đạo đều là cỗ máy ghi bàn và được các CLB có suất dự Champions League tại Premier League mời chào. Nhưng cả hai, cùng với Sesko đều nhất quyết chọn MU. Điều này cho thấy MU vẫn còn sức hút rất lớn, bất chấp những lo ngại ban đầu về việc họ không có suất dự Champions League.

Cunha, người chính thức chuyển đến MU vào ngày 12-6, là tiền đạo đầu tiên mà MU ký hợp đồng chính thức từ đối thủ ở Premier League kể từ khi Alexis Sanchez đến Old Trafford từ Arsenal vào tháng 1-2018.

MU là một thế lực đáng gờm trong mùa giải 2017 - 2018 dưới thời HLV Jose Mourinho, với bốn bản hợp đồng đình đám, ba trong số đó vẫn đang chơi ở Premier League. Trước khi mua Sanchez vào giữa mùa, MU đã chiêu mộ Romelu Lukaku và Nemanja Matic từ Everton và Chelsea vào đầu mùa giải.

Kể từ khi chiêu mộ bộ ba của Premier League này, MU chưa mang về ba cầu thủ đang chơi ở giải đấu cao nhất nước Anh nào trong một kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay đóng cửa, bởi MU vẫn quan tâm đến tiền vệ Carlos Baleba của Brighton & Hove Albion.

Mặc dù tập trung vào việc tăng cường hàng công trong mùa hè, MU vẫn rất muốn củng cố hàng tiền vệ trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1-9. MU đang thiếu sự sắc bén và năng động ở khu vực trung tâm, khiến việc bổ sung một tiền vệ mới trở nên vô cùng quan trọng.

Baleba, 21 tuổi, chuyển từ Lille sang Brighton vào năm 2023 và đã có những bước tiến đáng kể kể từ đó, nổi lên như một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất Premier League. Tờ Athletic (Anh) đưa tin MU đã "liên hệ" với Brighton thông qua các trung gian để dò hỏi về việc chuyển nhượng Baleba.

Mặc dù cầu thủ người Cameroon mới chỉ 21 tuổi và mới chỉ có 61 trận đấu tại Premier League, anh đã chứng tỏ mình có thể tỏa sáng ở đẳng cấp cao nhất. Baleba là một trong những tiền vệ toàn diện hàng đầu giải Premier League mùa trước, thể hiện những phẩm chất mà MU đang thiếu ở khu vực giữa sân.

Baleba, người trước đây từng chia sẻ về khát khao giành danh hiệu, là một ví dụ thành công khác về mạng lưới tuyển trạch viên xuất sắc của Brighton. Đội bóng này có biệt tài phát hiện ra những tài năng tiềm ẩn, nuôi dưỡng họ và sau đó bán họ với giá cao.

Mặc dù không có vụ chuyển nhượng nào đảm bảo thành công, nhưng sẽ ít rủi ro hơn khi bạn ký hợp đồng với những cầu thủ đã chứng minh được năng lực ở Premier League. Cunha và Mbeumo là những bản hợp đồng đình đám của MU, và Baleba cũng sẽ là một cái tên như vậy nếu anh khoác áo đỏ tại Old Trafford.

Sau một loạt những canh bạc mạo hiểm với các cầu thủ ngoại nhập, việc chứng kiến Manchester United trở lại với cội nguồn của mình vào mùa hè này quả là một luồng gió mới. Mbeumo và Cunha là những bản hợp đồng chất lượng với tinh thần thi đấu tốt để tỏa sáng ở Old Trafford và Baleba hoàn toàn có thể là cái tên tiếp theo.

Chiến lược này hiếm khi làm HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson thất vọng trong thời gian ông dẫn dắt Manchester United.