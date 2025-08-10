Cách tiếp cận thông minh của MU trên thị trường chuyển nhượng 10/08/2025 06:29

(PLO)- Vai trò của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo trong việc chiêu mộ Benjamin Sesko cho thấy cách tiếp cận thông minh của MU trên thị trường chuyển nhượng.

Manchester United đã rất thông minh khi tiếp cận thị trường chuyển nhượng mùa hè này để đảm bảo họ có thể bổ sung nhân sự chất lượng vào đội hình của HLV Ruben Amorim, ngay cả khi "quỷ đỏ" chưa thể đẩy những cầu thủ "lương cao còn bày tỏ thái độ ngôi sao" ra đi.

Manchester United đã hoàn tất việc làm mới toàn diện hàng công cho HLV Ruben Amorim vào mùa hè này. Benjamin Sesko tiếp bước Matheus Cunha và Bryan Mbeumo gia nhập Old Trafford khi Quỷ Đỏ nỗ lực cải thiện khả năng ghi bàn.

Sesko, 22 tuổi được MU ký hợp đồng với giá 74 triệu bảng Anh từ RB Leipzig, khi chi tiêu của MU đã vượt quá 200 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tiền đạo này đã chọn đội bóng 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh thay vì Newcastle United, mặc dù "Chích chòe" tham dự Champions League mùa tới, còn "quỷ đỏ" thì không.

MU có thể thỏa thuận được mức phí chuyển nhượng thấp để có được sự phục vụ của Sesko. Nó cho thấy cách tiếp cận thông minh của MU trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này, khác với những kỳ chuyển nhượng trước MU luôn bị ép giá và mua hớ.

Cách tiếp cận của MU là hỏi cầu thủ có muốn gia nhập đội bóng không và khi họ đồng ý thì chốt giá với CLB. MU đã mua được Cunha, Mbeumo và Sesko bằng cách này, khi cả ba đều bày tỏ mong muốn chỉ muốn gia nhập "quỷ đỏ". Nhưng điều đó không có nghĩa là Sesko có giá rẻ.

Việc MU có đủ tiền chiêu mộ Sesko khiến tất cả bất ngờ nhưng nó cho thấy cách tiếp cận thông minh của MU trên thị trường chuyển nhượng. ẢNH: EPA

Các thương vụ trước đó với Cunha và Mbuemo đã mở đường cho MU có thể ký hợp đồng quan trọng với Sesko, bất chấp những lo ngại về khả năng tuân thủ các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững tài chính của Premier League. MU rao bán rất nhiều cầu thủ, bao gồm Marcus Rashford, Antony, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia và Jadon Sancho, nhưng cho đến nay MU chỉ đẩy Rashford sang Barcelona theo dạng cho mượn.

Toàn bộ tiền lương của Rashford được Barca chi trả giúp MU giảm đáng kể chi phí để đáp ứng luật công bằng tài chính. Nhưng MU còn thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác để đảm bảo họ vẫn có đủ tiền tham gia thị trường chuyển nhượng nếu cần. Các thỏa thuận MU đã ký với Cunha và Mbeumo đóng vai trò then chốt trong việc này.

Mặc dù Cunha và Mbeumo có mức phí tổng cộng hơn 130 triệu bảng Anh, nhưng các khoản thanh toán đã được MU sắp xếp theo cách có lợi nhất, được trả làm nhiều đợt để họ có tiền tiếp tục chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng. Điều này đã được chứng minh, khi tất cả đều bất ngờ vì MU có đủ tiền chiêu mộ Sesko, mặc dù trước đó đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe từng than vãn về tình hình tài chính tồi tệ của CLB, khiến họ đối mặt với nguy cơ hết tiền vào dịp giáng sinh.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Sesko có thể khiến Rasmus Hojlund rời Old Trafford. Mặc dù tiền đạo người Đan Mạch này kiên quyết muốn ở lại để cạnh tranh, nhưng MU vẫn muốn đẩy anh đi. Hojlund, 22 tuổi, có thể được MU bán với giá chỉ 30 triệu bảng Anh, sau khi mua anh với giá 72 triệu bảng Anh từ Atalanta.

Nếu đẩy được Hojlund cùng những ngôi sao khác như Antony, Garnacho, Sancho ra đi, MU sẽ có không gian và chi phí thực hiện thêm những thương vụ chuyển nhượng bom tấn khác, như tiền vệ Carlo Baleba của Brighton hay thủ môn Donnarumma của PSG.

Huyền thoại của Manchester United, Paul Scholes, cảnh báo câu chuyện của Sesko có thể sẽ giống Hojlund, khi cả hai đều 22 tuổi nhưng phải chứng tỏ ngay năng lực của mình tại những CLB lớn.

Paul Scholes nói: "Về phần Sesko, cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu gia nhập Newcastle để phát triển, điều mà cậu ấy cần. Giờ đây, để trở thành một trung phong của Manchester United, như chúng ta đã thấy trong trường hợp của Hojlund, một cầu thủ 22 tuổi phải sẵn sàng ngay lập tức.

Họ phải sẵn sàng ngay từ bây giờ thôi. Và như chúng ta đã thấy, Hojlund không đủ giỏi cho điều đó. Nhưng một lần nữa, Hojlund không có cơ hội để phát triển. Vì thế, nếu Sesko đến Newcastle có thể là điều tốt nhất cho cậu ấy trong hai hoặc ba năm tới".