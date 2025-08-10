Amorim được thúc giục chặn vụ chuyển nhượng 30 triệu bảng Anh của MU 10/08/2025 07:29

Benjamin Sesko đã gia nhập MU từ RB Leipzig với mức phí chuyển nhượng 74 triệu bảng Anh, khi HLV Ruben Amorim muốn có một số 9 mới, làm dấy lên câu hỏi về tương lai của Rasmus Hojlund. Bây giờ, HLV Amorim được thúc giục chặn vụ chuyển nhượng 30 triệu bảng Anh của MU.

Huyền thoại của MU Dimitar Berbatov tin rằng sự xuất hiện của Benjamin Sesko tại Old Trafford sẽ mang đến sự cạnh tranh mà Ruben Amorim nên khao khát có được với Rasmus Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch đã trải qua một mùa giải trước mờ nhạt ở "quỷ đỏ", chỉ ghi được bốn bàn thắng tại Premier League.

Kết quả là, Ruben Amorim không mất nhiều thời gian để củng cố hàng công trong mùa hè này, với việc MU chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves với giá 62,5 triệu bảng Anh và Bryan Mbeumo từ Brentford với giá lên tới 71 triệu bảng Anh. Giờ đây, MU đã hoàn thiện hàng công bằng việc chiêu mộ Sesko.

Tiền đạo 22 tuổi Sesko là cái tên được các CLB săn đón ráo riết trong mùa hè này nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Bundesliga, khi Quỷ Đỏ và Newcastle United cạnh tranh quyết liệt để có được chữ ký của anh. Và giờ đây, MU đã giành chiến thắng trong cuộc đua.

Amorim được thúc giục chặn vụ chuyển nhượng 30 triệu bảng Anh của MU nhằm bán Hojlund. ẢNH: EPA

Kết quả là, Hojlund đối mặt với khả năng ra đi khi MU sẽ chấp nhận bán anh nếu bất kỳ CLB nào bỏ ra 30 triệu bảng Anh. Berbatov, người đã ghi 56 bàn thắng và có 27 pha kiến tạo trong thời gian chơi cho MU dưới dự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson từ năm 2008 đến 2012, tin rằng MU nên giữ Hojlund ở lại. Điều này có thể giúp Hojlund phát triển mạnh mẽ trong thế cạnh tranh với Sesko nếu anh có được tâm lý đúng đắn.

Trả lời độc quyền với Mirror Football (Anh) về sự xuất hiện của Sesko tại Old Trafford, Dimitar Berbatov cho biết: "Tôi rất vui mừng khi Sesko đến Manchester United, nhưng đồng thời tôi cũng hơi thận trọng vì Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund đã thể hiện rất tốt ở CLB trước đây của họ.

Tôi đã xem cách họ di chuyển, cách họ bắt nạt các hậu vệ, cách họ ghi bàn, nhưng khi chuyển sang Premier League, họ thấy khó thích nghi. Và những con số thống kê đã nói lên tất cả, phải không? Ba bàn thắng, bốn bàn thắng, với một tiền đạo, bạn sẽ phải thất vọng về chính mình.

Vậy nên mọi chuyện không hề dễ dàng, và liệu có phải do tốc độ? Hay do đội bóng mới? Hay do môi trường mới? Hay phần lớn là do kỳ vọng mà mọi người đặt lên bạn, bởi vì khi bạn là cầu thủ số 9 của Manchester United, bạn cần ghi bàn, bạn cần thể hiện, đây là công việc của bạn, đây là mô tả công việc của bạn.

Tất nhiên, vị trí số 9 còn cần nhiều điều hơn thế nữa, lùi sâu, nhận bóng, rồi chuyền bóng cho đồng đội. Dĩ nhiên là chạy, phòng ngự khi cần, tạo khoảng trống cho đồng đội. Ngày nay, vị trí số 9 còn nhiều điều hơn thế nữa, nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là số bàn thắng bạn ghi được.

Đó là một mùa giải khó khăn cho họ và họ đang trải qua một giai đoạn khó khăn, và giờ đây với một tiền đạo khác đến, tất nhiên sự cạnh tranh sẽ rất cao. Khi đội của bạn mua một tiền đạo, bạn bắt đầu nghĩ, "Liệu mình có được ra sân không? Vị trí của mình ở Manchester United có còn không? Mình có còn thuộc về nơi này không? Mình có cần phải bắt đầu tìm kiếm một CLB khác không?".

Hoặc có thể lúc đó bạn bắt đầu nghĩ, "Được rồi, tôi thích sự cạnh tranh. Giờ tôi sẽ cho các bạn thấy. Giờ tôi sẽ chiến đấu cho vị trí của mình. Giờ tôi sẽ thổi bùng ngọn lửa". Vậy nên đây là một kịch bản hai chiều. Bạn chọn cái này hoặc cái kia. Vậy nên hãy cùng xem họ sẽ mang đến điều gì".

Berbatov cũng giải thích rằng HLV Amorim phải khiến Hojlund cảm thấy được chào đón và coi trọng nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn phát huy hết khả năng của tiền đạo người Đan Mạch trong tương lai, và sự cạnh tranh có thể mang lại lợi ích cho cầu thủ trẻ 22 tuổi này.

Berbatov nói thêm: "Bạn luôn muốn có sự cạnh tranh, nhưng đồng thời, với tư cách là một tiền đạo, vì chúng tôi nghĩ mình đặc biệt, bạn cần cảm thấy được chào đón và mong muốn trong đội, bởi HLV, bởi mọi người. Khi đó, động lực của bạn sẽ cao hơn và lòng tự trọng của bạn cũng sẽ cao hơn. Cần rất nhiều yếu tố. Điều này không dễ dàng, nhưng tất cả đều nằm trong suy nghĩ của bạn".

Berbatov không muốn MU bán Hojlund vào lúc này. ẢNH: EPA

Để điều đó xảy ra, HLV Ruben Amorim sẽ cần phải ngăn chặn mọi lời đề nghị chuyển nhượng dành cho Hojlund khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp kết thúc. Hiện tại, MU sẵn sàng để Hojlund rời Old Trafford với giá khoảng 30 triệu bảng Anh, bất chấp việc tiền đạo này khẳng định muốn ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình.

Nhưng với việc Hojlund đã có cùng suy nghĩ với Berbatov, Amorim phải thay đổi lập trường của ban lãnh đạo MU về cầu thủ này, để xem liệu sự cạnh tranh lành mạnh với Sesko có thực sự giúp Hojlund phát triển mạnh mẽ trong mùa giải mới hay không. Tuy nhiên, hiện tại, AC Milan đang tiếp cận MU để đưa Hojlund đến San Siro theo dạng cho mượn trong mùa giải mới, kèm điều khoản mua đứt.

Dĩ nhiên, việc thay đổi môi trường sống cũng có thể giúp ích cho Hojlund khi anh tìm lại chỗ đứng, đặc biệt là khi anh đã từng thi đấu xuất sắc tại Serie A . Cầu thủ trẻ 22 tuổi này đã ghi 10 bàn sau 34 lần ra sân cho Atalanta trước khi MU chiêu mộ anh với mức giá 72 triệu bảng vào năm 2023, và việc chuyển đến AC Milan tạm thời có thể giúp Hojlund phát triển lối chơi và trở lại mạnh mẽ hơn vào năm sau.