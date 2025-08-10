Hạ gục Liverpool, Crystal Palace vô địch Siêu Cúp Anh 10/08/2025 23:56

(PLO)- Xuất sắc đánh bại Liverpool trong một trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn, Crystal Palace vô địch Siêu Cúp Anh sau loạt sút luân lưu.

Trận tranh siêu cúp Anh giữa nhà vô địch Premier League Liverpool và nhà vô địch FA Cup Crystal Palace diễn ra vào tối ngày 10-8 trên sân Wembley đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Ngay từ phút thứ 4, Liverpool đã vươn lên dẫn trước với bàn thắng của tân binh Hugo Ekitike sau pha kiến tạo của một tân binh khác là Florian Wirtz. Tuy nhiên, Crystal Palace nhanh chóng lấy lại tinh thần và gỡ hòa ở phút 17 nhờ bàn thắng của Jean Philippe Mateta.

Liverpool không thể ngăn cản Crystal Palace. Ảnh: Premier League

Liverpool tiếp tục gây sức ép và vươn lên dẫn trước 2-1 với bàn thắng của Jeremie Frimpong ở phút 21. Đó cũng là tỉ số sau 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Sang hiệp 2, Crystal Palace tiếp tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Liverpool. Phút 77, Ismaila Sarr đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Crystal Palace sau pha kiến tạo của Adam Wharton.

Sau khi không có thêm bàn thắng nào được ghi trong thời gian chính thức, hai đội đã phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Loạt sút luân lưu này đã diễn ra rất căng thẳng và kịch tính, với cả hai đội đều thể hiện sự quyết tâm và kỹ năng của mình.

Cuối cùng, Crystal Palace vô địch siêu cúp Anh khi giành chiến thắng 3-2 trước Liverpool trong loạt sút luân lưu, trong đó Salah đá hỏng quả penalty đầu tiên.

Crystal Palace vô địch Siêu Cúp Anh là một thành tích đáng tự hào. Đội bóng này đã thể hiện sự quyết tâm và kiên trì trong suốt trận đấu, và họ xứng đáng giành chiến thắng.

Crystal Palace vô địch siêu cúp Anh đầy xứng đáng. Ảnh: Premier League

Liverpool cũng đã thể hiện một phong độ tốt trong trận đấu này, nhưng họ đã không thể tận dụng được các cơ hội của mình. Tuy nhiên, nhà vô địch Premier League vẫn có lý do để tự tin và hy vọng vào tương lai.