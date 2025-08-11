Baleba gửi tin nhắn đến ngôi sao của MU, fan phấn khích 11/08/2025 11:52

Carlos Baleba đã được liên hệ chuyển đến MU và tiền vệ được Brighton định giá 100 triệu bảng Anh này dường như đã đưa ra gợi ý chuyển nhượng giữa những đồn đoán đang diễn ra. Theo đó, Baleba gửi tin nhắn tới ngôi sao của MU khiến fan phấn khích.

Carlos Baleba dường như đã gửi một thông điệp tinh tế đến Manchester United bằng cách nhấn "like" bài đăng trên Instagram của trung vệ Leny Yoro. Manchester United đang nỗ lực hết sức để ký hợp đồng với tiền vệ Baleba, người được Brighton định giá 100 triệu bảng Anh, trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc.

HLV Ruben Amorim của MU đang tìm kiếm sự một tiền vệ, sau khi MU chi hơn 200 triệu bảng Anh làm mới toàn bộ hàng công với việc chiêu mộ Cunha, Mbeumo và Sesko. Trong khi đó, Baleba, 21 tuổi, được cho là người mà Amorim muốn đưa về MU để củng cố hàng tiền vệ, sau khi ông không hài lòng với những lựa chọn hiện tại.

Có thông tin cho biết các đại diện của MU đã liên hệ với Brighton để thảo luận về các điều khoản khả thi cho tuyển thủ Cameroon. Baleba, người còn ba năm hợp đồng với Brighton, được coi là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất Premier League ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Baleba đã lấp đầy khoảng trống mà Moises Caicedo để lại ở hàng tiền vệ Brighton trong hai mùa giải qua một cách ấn tượng.

Baleba gửi tin nhắn đến ngôi sao của MU, một chỉ dấu cho thấy anh muốn gia nhập "quỷ đỏ". ẢNH: EPA

Việc MU muốn chiêu mộ Baleba đem lại sự phấn khích rất lớn cho fan "quỷ đỏ" khi nhiều người tin rằng, Baleba là mảnh ghép còn thiếu của MU. Tuy nhiên, MU đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để ký hợp đồng với cầu thủ này, khi Brighton muốn giữ Baleba ít nhất một năm nữa và được cho là đã đặt mức giá hơn 100 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, Baleba có thể đã thể hiện mong muốn ra đi bằng cách ngầm ám chỉ muốn đến MU, sau khi thích bài đăng gần đây trên Instagram của hậu vệ Yoro, người đang khoác áo MU. Hai người là bạn thân, từng chơi cùng nhau cho đội bóng Ligue 1 Lille trước khi Baleba chuyển đến Brighton vào năm 2023.

Bất chấp sự phấn khích xung quanh khả năng Baleba gia nhập Old Trafford, giám đốc điều hành Paul Barber của Brighton đã bác bỏ tin đồn rằng Manchester United đã tiếp cận họ để thảo luận về vụ chuyển nhượng Baleba.

"Chúng tôi có những tài năng tuyệt vời và luôn có sự quan tâm đến các cầu thủ của chúng tôi", Paul Barber nói, "Manchester United chưa liên lạc với tôi. Xét về khía cạnh đó, mọi tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đảm bảo bán những cầu thủ tốt nhất vào đúng thời điểm, không chỉ vì cầu thủ mà còn vì chính chúng tôi.

Nếu chúng tôi làm điều đó với bất kỳ cầu thủ nào, thì mục đích là để HLV Fabian có một đội hình cạnh tranh, bất kể điều gì xảy ra. Chúng tôi không muốn bán những cầu thủ tốt nhất của mình. Carlos Belaba là một tài năng tuyệt vời và còn rất nhiều năm thi đấu phía trước. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại đây trong nhiều năm tới. Nhưng điều này luôn phụ thuộc vào diễn biến của thế giới bóng đá, vốn không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được".

Baleba phù hợp với tiêu chuẩn tiền vệ mà lãnh đạo MU đang nhắm đến, xét đến độ tuổi, năng lực và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở Premier League. Huyền thoại của MU, Rio Ferdinand, cũng đã nói với các lãnh đạo MU rằng hãy ưu tiên chiêu mộ Baleba hơn là Benjamin Sesko vào tháng trước, coi anh là một tiền vệ có thể làm được mọi thứ.

Việc Baleba gửi tin nhắn đến ngôi sao của MU Yoro khiến kỳ vọng "quỷ đỏ" chiêu mộ được ngôi sao này tăng lên trông thấy. Baleba chắc chắn sẽ là một bản hợp đồng thành công của MU, khi người hâm mộ mong Baleba gia nhập "quỷ đỏ" hơn cả Sesko, Cunha hay Mbeumo. MU vừa chiêu mộ tiền đạo với giá 74 triệu bảng Anh sau khi đánh bại Newcastle để có được chữ ký của tiền đạo người Slovenia này.