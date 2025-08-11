Liverpool đẩy nhanh vụ chiêu mộ ngôi sao của Crystal Palace 11/08/2025 11:25

Liverpool vẫn đang có kế hoạch thực hiện ít nhất một bản hợp đồng lớn nữa trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, mặc dù đã chi gần 300 triệu bảng Anh trong mùa hè này. Liverpool đẩy nhanh vụ chiêu mộ ngôi sao của Crystal Palace khi Marc Guehi là mục tiêu hàng đầu của HLV Arne Slot.

Liverpool chuẩn bị có thêm các cuộc đàm phán với Crystal Palace về hậu vệ Marc Guehi sau khi hai CLB đấu với nhau ở siêu cúp Anh - Community Shield, trong khi Chelsea vẫn chưa có động thái mới. Crystal Palace đã bất ngờ đánh bại Liverpool sau loạt luân lưu để giành siêu cúp Anh.

Liverpool đã xác định tuyển thủ Anh Guehi là mục tiêu hàng đầu ở hàng thủ khi Arne Slot đang tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài cho đội trưởng Virgil van Dijk, trong khi họ cũng cần sự thay thế sau khi Jarrell Quansah chuyển đến Bayer Leverkusen.

Liverpool chỉ còn ba trung vệ trong đội 1 trước mùa giải mới và HLV Arne Slot muốn đảm bảo rằng đội của mình có đủ lực lượng để bảo vệ ngôi vương Premier League. Theo tờ Daily Mail (Anh), Liverpool được cho là rất hâm mộ Guehi và muốn đẩy nhanh các cuộc đàm phán với Crystal Palace. Và họ sẽ thực hiện điều đó sau trận tranh siêu cúp Anh.

Guehi được nhiều CLB săn đón sau một mùa giải tuyệt vời cùng Crystal Palace với chức vô địch FA Cup và bây giờ là siêu cúp Anh. CLB cũ của Guehi là Chelsea được cho là muốn đưa anh trở lại Stamford Bridge. Nhưng hiện tại The Blues vẫn chưa đưa ra lời đề nghị nào cho hậu vệ này, mặc dù họ mất Levi Colwill vì chấn thương dây chằng chéo trong cả mùa giải sắp tới.

HLV Enzo Maresca của Chelsea đang có kế hoạch ký hợp đồng với một hậu vệ mới và trung vệ Piero Hincapie của Bayer Leverkusen cũng nằm trong danh sách của ông. Nhưng Chelsea hiện đang bận rộn với việc chiêu mộ Xavi Simons từ Red Bull Leipzig, đồng thời cũng muốn mua Alejandro Garnacho của Manchester United, điều này có thể mang lại lợi thế cho Liverpool.

Crystal Palace được cho là đang yêu cầu ít nhất 45 triệu bảng Anh để bán Guehi, cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới. Đội bóng của Slot đã chi gần 300 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng và vẫn đang theo đuổi thương vụ mua Alexander Isak, khi Newcastle đã từ chối lời đề nghị trị giá 120 triệu bảng Anh của Liverpool.

Liverpool đã mua Florian Wirtz với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Anh là 116,5 triệu bảng Anh và chi 79 triệu bảng Anh cho Hugo Ekitike của Frankfurt, nhưng điều đó không ngăn cản The Kop tiếp tục kế hoạch tăng cường sức mạnh.

Ưu tiên hàng đầu của Liverpool sẽ là giành được chữ ký của Isak, nhưng thương vụ này còn nhiều phức tạp, bất chấp Isak đã đình công không thi đấu cho Newcastle nhằm gây sức ép để được đến Liverpool.

Khi được hỏi liệu Newcastle có phải bán ngôi sao người Thụy Điển Isak hay không, HLV Eddie Howe của Newcastle trả lời: "Đó là quyết định mà tôi sẽ không đưa ra, mà sẽ để người khác quyết định. Chúng tôi đang tập trung vào trận mở màn Ngoại hạng Anh vào cuối tuần gặp Aston Villa. Mọi thứ khác, ở một mức độ nào đó, theo quan điểm của tôi, đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, nên đó không phải là trọng tâm của tôi".