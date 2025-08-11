Tin tức chuyển nhượng mới nhất của MU về Baleba, Sancho và Hojlund 11/08/2025 12:39

(PLO)- Tin tức chuyển nhượng mới nhất của MU liên quan đến Baleba, Sancho và Hojlund có rất nhiều điều thú vị.

Manchester United vẫn còn nhiều việc phải làm trên thị trường chuyển nhượng mặc dù đã bổ sung Benjamin Sesko vào đội hình và chi tiêu vượt quá 200 triệu bảng Anh cho mùa hè. "Quỷ đỏ" muốn bổ sung ít nhất 1 tiền vệ chất lượng nữa, đồng thời đẩy những ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim ra đi.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là mùa giải Premier League mới sẽ trở lại, tin tức chuyển nhượng mới nhất của MU có rất nhiều điều thú vị. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha Ruben Amorim đã có một hàng công hoàn toàn mới sau khi thương vụ MU chiêu mộ Benjamin Sesko được xác nhận, bên cạnh 2 tân binh là Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Sesko đã ra mắt người hâm mộ MU trước trận giao hữu với Fiorentina tại Old Trafford. MU đã không thể có một màn trình diễn ấn tượng khi hòa Fiorentina 1-1 (thắng luân lưu). MU vẫn còn nhiều việc phải làm. Rasmus Hojlund có tên trong đội hình ra sân nhưng không góp mặt do những đồn đoán về tương lai của anh, trong khi Quỷ đỏ vẫn hy vọng tìm được CLB mới cho Tyrell Malacia, Jadon Sancho, Antony và Alejandro Garnacho.

Ban lãnh đạo MU hy vọng việc bán cầu thủ sớm sẽ bổ sung vào ngân sách chuyển nhượng khi đội bóng vẫn còn những khía cạnh cần cải thiện. Amorim chắc chắn sẽ không từ chối việc bổ sung một tiền vệ chất lượng cho đội hình của mình.

Hojlund không còn tương lai ở Manchester United. ẢNH: EPA

Dưới đây là những tin tức chuyển nhượng mới nhất của MU trong ngày 11-8:

Hojlund thay đổi ý định

Rasmus Hojlund đã thừa nhận thất bại và sẵn sàng cân nhắc việc rời Manchester United sau sự xuất hiện của Benjamin Sesko tại Old Trafford. Tiền đạo người Đan Mạch trước đó đã tuyên bố sẽ chiến đấu cho vị trí của mình và từ chối rời MU, nhưng "quỷ đỏ" vẫn để ngỏ khả năng bán Hojlund.

Hiện tại, Hojlund đã thay đổi ý định, cởi mở hơn về việc rời Old Trafford sau khi AC Milan ngỏ lời, theo TalkSport. Gã khổng lồ bóng đá Ý đang đàm phán với MU về một bản hợp đồng cho mượn Hojlund kèm điều khoản mua đứt, với việc Quỷ Đỏ sẽ chịu khoản lỗ đáng kể sau khi chi hơn 70 triệu bảng Anh mua Hojlund từ Atalanta hai năm trước.

CLB mới nhất muốn chiêu mộ Sancho

Jadon Sancho được cho là nằm trong danh sách mục tiêu rút gọn của Atletico Madrid trong những tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo tờ Fichajes (Tây Ban Nha), HLV Diego Simeone muốn bổ sung cầu thủ chạy cánh cho đội hình của Atletico và cầu thủ bị ruồng bỏ của Manchester United Sancho nằm trong số những cái tên được quan tâm.

Sancho đã sẵn sàng gia nhập Juventus nhưng thương vụ này vẫn chưa có nhiều tiến triển, trong khi Borussia Dortmund trở lại như một ứng cử viên tiềm năng cho chữ ký của anh. Tuyển thủ Anh vẫn có thể tìm thấy những lựa chọn đáng cân nhắc, khi Simeone khẳng định Sancho "có tiềm năng thay đổi cục diện trận đấu ở hai cánh" với lối chơi trực diện, phù hợp với triết lý phản công của Atletico Madrid.

Tin tức chuyển nhượng mới nhất của MU liên quan đến Baleba là rất tích cực. ẢNH: EPA

MU liên hệ với người đại diện của Baleba

Theo các nguồn tin, Manchester United đã liên hệ với người đại diện của ngôi sao Carlos Baleba vào cuối tuần qua. "Quỷ đỏ" vẫn quyết tâm thúc đẩy vụ chuyển nhượng thông qua việc trao đổi với cầu thủ trước, như cách họ đã làm để có được Benjamin Sesko, Cunha và Mbeumo..

Phía Baleba và MU vẫn đang thảo luận về hợp đồng và mức lương, trong khi việc MU liên hệ với Brighton vẫn đang được tiến hành, mặc dù chưa được xúc tiến. Baleba được cho là muốn rời Brighton đến đến MU. Điều đó khích lệ MU cố gắng đạt được thỏa thuận, với các điều khoản cá nhân dự kiến sẽ không phải là vấn đề quá lớn.

Nếu những nỗ lực của MU trong việc chiêu mộ cầu thủ được Brightin định giá 100 triệu bảng Anh là Carlos Baleba không mang lại kết quả trong những tuần tới, hãy chờ đợi sự trở lại của "quỷ đỏ" vào mùa hè năm sau.