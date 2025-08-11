Chelsea tiến gần đến vụ chiêu mộ ngôi sao trị giá 61 triệu bảng Anh 11/08/2025 12:15

Chelsea vẫn đang đàm phán với RB Leipzig về tiền đạo Xavi Simons, nhưng chìa khóa để có được chữ ký của ngôi sao người Hà Lan có thể là đưa Christopher Nkunku trở lại CLB cũ của anh trong một thỏa thuận trao đổi. Điều đó giúp Chelsea tiến gần đến vụ chiêu mộ ngôi sao trị giá 61 triệu bảng Anh là Simons.

Chelsea có thể đưa Christopher Nkunku vào bất kỳ thỏa thuận nào với tiền đạo Xavi Simons của RB Leipzig khi The Blues đẩy mạnh việc theo đuổi ngôi sao người Hà Lan. Nkunku gia nhập Chelsea từ RB Leipzig với giá khoảng 53 triệu bảng Anh vào năm 2023, nhưng cầu thủ người Pháp này gặp khó khăn trong việc giành một suất đá chính trong đội hình, đồng thời anh cũng đang vật lộn với chấn thương.

Theo tờ Guardian (Anh), giờ đây Nkunku có thể sẽ trở lại CLB cũ RB Leipzig sau khi không thể hòa nhập với môi trường ở Anh, và đội bóng của Bundesliga cũng rất muốn tái hợp. Nkunku nổi lên như một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu trong thời gian thi đấu tại Đức. Anh đã ghi 70 bàn sau 172 lần ra sân, bao gồm kỷ lục 35 bàn trong một mùa giải sau chiến dịch 2021 - 2022 đầy ấn tượng.

Nhưng Nkunku vẫn chưa đạt được thành tích như mong đợi tại Chelsea khi chỉ ghi được ba bàn thắng trong mỗi hai mùa giải Premier League mà anh tham gia cho đến nay, mặc dù anh phần nào thể hiện phẩm chất của mình khi ghi được 15 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải trước.

Nkunku càng khó có cơ hội ra sân tại Chelsea sau khi CLB đã ký hợp đồng với hai tiền đạo Liam Delap và Joao Pedro. Nhưng Nkunku có thể là chìa khóa để Chelsea chiêu mộ Simons, người trở thành mục tiêu chuyển nhượng lớn tiếp theo của Chelsea trong mùa hè này.

Chelsea tiến gần đến vụ chiêu mộ ngôi sao trị giá 61 triệu bảng Anh là Xavi Simons từ RB Leipzig. ẢNH: EPA

RB Leipzig đã mất Benjamin Sesko vào tay Manchester United và biết rằng họ có nguy cơ mất cả Simons. Vì thế, họ phải ký hợp đồng với những cầu thủ thay thế. RB Leipzig coi Nkunku là người lấp đầy khoảng trống đó và có thể đàm phán một thỏa thuận trao đổi cầu thủ. Chelsea định giá Nkunku ở mức khoảng 40 triệu bảng Anh bất chấp quãng thời gian đen tối của anh tại Stamford Bridge.

Bản tin của tờ The Guardian (Anh) cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra về một thỏa thuận trị giá 61 triệu bảng Anh cho Simons. Tuyển thủ Hà Lan chỉ mới gia nhập RB Leipzig chính thức vào tháng 1 sau hai kỳ cho mượn, và Chelsea có thể sẽ phải trả thêm một "khoản phí đáng kể" nếu muốn có được Simons.

Nkunku trước đây từng là mục tiêu của Manchester United khi HLV Ruben Amorim tìm kiếm một tiền đạo mới, nhưng Quỷ đỏ hiện đã có Sesko trong đội hình nên sẽ không còn quan tâm nữa. Chelsea cũng có thể bán Nicolas Jackson vào mùa hè này để cân bằng ngân sách nhưng họ đưa ra mức phí chuyển nhượng đến 80 triệu bảng Anh.

HLV Enzo Maresca của Chelsea vẫn muốn bổ sung thêm tài năng trên hàng công khi ông theo đuổi cầu thủ chạy cánh Alejandro Garnacho của Manchester United, người không còn được trọng dụng tại Old Trafford sau khi bất đồng quan điểm với HLV Ruben Amorim.