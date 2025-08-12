PSG ra tuyên bố về Donnarumma, MU dự kiến đưa ra lời đề nghị 12/08/2025 12:59

(PLO)- PSG ra tuyên bố về Donnarumma bằng cách gạch tên thủ môn người Ý này khỏi đội hình tham dự siêu cúp châu Âu, giữa lúc MU dự kiến sẽ đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng.

Thủ môn người Ý Gianluigi Donnarumma không có tên trong đội hình PSG tham dự Siêu cúp UEFA - đẩy anh đến gần hơn với cánh cửa ra đi - khi MU muốn có thủ môn này. PSG ra tuyên bố về Donnarumma khi tương lai của thủ môn này ở thủ đô Paris không còn nữa.

PSG đã không đưa thủ môn Gianluigi Donnarumma vào đội hình tham dự trận Siêu cúp UEFA cuối tuần này với Tottenham. Donnarumma đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Champions League của PSG, nhưng anh không còn được HLV Luis Enrique trọng dụng và hiện tại có nhiều thông tin cho rằng anh sẽ ra đi.

PSG bắt đầu mùa giải với mục tiêu vô địch siêu cúp châu Âu. Đội bóng thành Paris đã chọn Lucas Chevalier vào vị trí thủ môn số 1 mùa tới. Chevalier vừa được PSG chiêu mộ từ Lille và sẽ ngay lập tức trở thành lựa chọn hàng đầu dưới thời HLV Luis Enrique. Chiến lược gia người Tây Ban Nha này xem việc Donnarumma chơi chân không tốt là vấn đề lớn với chiến thuật của PSG và quyết định mạnh tay loại bỏ anh.

Bên cạnh đó, hợp đồng của Donnarumma với PSG sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau nhưng vẫn chưa có tiến triển nào về việc gia hạn. Nhà vô địch Ligue 1 và Champions League sẵn sàng chia tay Donnarumma, bất chấp Donnarumma quan tâm đến việc gia hạn hợp đồng.

PSG ra tuyên bố về Donnarumma cho thấy anh không còn tương lai ở CLB. ẢNH: EPA

Thủ môn Donnarumma muốn được PSG tăng lương mặc dù anh là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội. Tuy nhiên, điều này sẽ phá vỡ trần lương mới của PSG, khi PSG tập trung vào mức lương thấp hơn nhưng lại có nhiều ưu đãi hơn.

Tình hình của Donnarumma giờ đây có thể mở ra cánh cửa cho những đội bóng áo đỏ thành Manchester. PSG dự kiến sẽ nhận được lời đề nghị chiêu mộ Donnarumma từ MU, Chelsea hoặc Inter Milan, theo ESPN. Bộ ba đại gia châu Âu này đã liên hệ với người đại diện của Donnarumma là Enzo Raiola.

MU đã chi hơn 200 triệu bảng Anh trong mùa hè chiêu mộ những cái tên như Cunha, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo. Tham vọng của Quỷ Đỏ cho đến nay vẫn là bổ sung thêm một tiền vệ và có thể là cả thủ môn trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc vào ngày 1-9.

Màn trình diễn của thủ môn Andre Onana đã bị đặt dấu hỏi lớn trong phần lớn thời gian anh thi đấu tại Old Trafford. Ruben Amorim đã loại thủ môn người Cameroon khỏi trận đấu với Newcastle mùa trước, sau khi anh mắc nhiều lỗi trong một trận MU gặp Lyon ở tứ kết lượt đi Europa League.

Onana đã nói rõ rằng anh muốn chứng tỏ bản thân ở MU nhưng thừa nhận tương lai là điều không thể biết trước. Tiền bạc có thể là vấn đề lớn nhất đối với đội bóng của HLV Ruben Amorim nếu họ thực sự muốn chiêu mộ Donnarumma. Bản thân Amorim hiện không bày tỏ công khai mong muốn thay đổi vị trí thủ môn số 1 của mình.