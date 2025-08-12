MU gửi thông điệp tinh tế đến Newcastle 12/08/2025 07:29

(PLO)- MU gửi thông điệp tinh tế đến Newcastle sau khi vượt qua chính đối thủ này để chiêu mộ Benjamin Sesko.

Benjamin Sesko quyết định từ chối Newcastle để gia nhập Manchester United với mức chuyển nhượng 74 triệu bảng từ RB Leipzig, mặc dù đội bóng của Ruben Amorim không có suất tham dự Champions League mùa tới như Newcastle.

Bây giờ, MU gửi thông điệp tinh tế đến Newcastle sau khi đánh bại họ trong việc chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko. MU đã công bố việc ký hợp đồng với Sesko từ RB Leipzig với mức phí chuyển nhượng 66,4 triệu bảng Anh, cộng thêm 7,6 triệu bảng Anh phụ phí vào cuối tuần trước.

Sau khi ký hợp đồng 5 năm kéo dài đến tháng 6-2030, Sesko ra mắt MU trên sân nhà Old Trafford trước trận giao hữu cuối cùng ở giai đoạn tiền mùa giải hòa Fiorentina 1-1 (MU thắng luân lưu 3-2). Tiền đạo 22 tuổi người Slovenia này là sự bổ sung quan trọng thứ ba cho hàng công của HLV Ruben Amorim, sau Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Sesko trước đó đã được liên hệ với Arsenal, trước khi "pháo thủ" rút lui để MU đọ sức trực tiếp với Newcastle. Sesko nói rõ rằng anh thích MU hơn Newcastle, bất chấp việc "quỷ đỏ" không được tham dự cúp châu Âu mùa này, và thương vụ đã nhanh chóng được hoàn tất.

MU gửi thông điệp tinh tế đến Newcastle sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng Sesko. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Quyết định của Sesko lại giáng thêm một đòn mạnh vào Newcastle, đội liên tục gặp khó khăn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Dù đã chiêu mộ Anthony Elanga với giá 55 triệu bảng Anh từ Nottingham Forest, "chích chòe" vẫn để vuột mất Sesko và Mbeumo vào tay MU, Hugo Ekitike vào tay Liverpool, Liam Delap và Joao Pedro vào tay Chelsea, cùng nhiều cái tên khác.

MU dường như muốn "chọc ngoáy" chuyện này khi đăng một bài khiêu khích trên mạng xã hội X. "Đó mãi mãi là Manchester United", tài khoản X của Manchester United viết kèm theo hai bức ảnh Sesko chụp cùng giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Các bình luận bên dưới tràn ngập meme chế giễu Newcastle, đội vẫn có thể mất tiền đạo chủ lực Alexander Isak vào tay Liverpool để khép lại một kỳ chuyển nhượng mùa hè thảm họa.

Newcastle sẽ chơi ở Champions League mùa này sau khi kết thúc ở vị trí thứ năm Premier League mùa trước, nhưng vẫn không thể thuyết phục Sesko gia nhập họ. Thay vào đó, Sesko sẽ dẫn dắt hàng công của một đội bóng đã kết thúc ở vị trí thứ 15 mùa trước. Sesko đã giải thích rõ lý do tại sao anh đưa ra quyết định gia nhập "quỷ đỏ".

“Lịch sử của Manchester United rõ ràng rất đặc biệt, nhưng điều thực sự khiến tôi phấn khích chính là tương lai”, Sesko tuyên bố, “Khi chúng tôi thảo luận về dự án, rõ ràng là mọi thứ đã sẵn sàng để đội bóng này tiếp tục phát triển và sớm cạnh tranh cho những danh hiệu lớn nhất.

Ngay từ khi đặt chân đến đây, tôi đã cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và bầu không khí gia đình mà CLB đã tạo ra. Đây rõ ràng là nơi hoàn hảo để tôi đạt đến đỉnh cao và thực hiện mọi hoài bão của mình. Tôi rất mong được bắt đầu học hỏi từ HLV Ruben Amorim và kết nối với các đồng đội để đạt được thành công mà tất cả chúng tôi đều biết rằng mình có thể cùng nhau đạt được".

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ với MUTV: “Sesko sở hữu những phẩm chất mà chúng tôi cần. Sesko là một cầu thủ mà với tất cả thông tin chúng tôi có, chúng tôi cần phải đưa cậu ấy đến đây chơi bóng.

Sesko còn rất trẻ, chơi bóng bổng tốt, chạy biên tốt và xử lý bóng tốt, nên tôi nghĩ cậu ấy có tiềm năng rất lớn. Tôi nghĩ Sesko có thể tiến bộ rất nhiều. Chắc chắn, cậu ấy sẽ cảm thấy như ở nhà tại CLB Manchester United của chúng tôi. Sesko có cá tính phù hợp với đội bóng này, vì vậy chúng tôi thực sự rất vui khi có cậu ấy".