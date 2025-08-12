Chiếc nhẫn triệu đô Ronaldo cầu hôn Georgina: Tình yêu vượt thời gian 12/08/2025 11:17

Ngày 11-8 (giờ quốc tế) siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez trong sự chúc phúc của hàng triệu người hâm mộ. Sau 8 năm bên nhau, cặp đôi quyền lực này đã chính thức gắn kết cuộc đời của họ thông qua một lời cầu hôn lãng mạn và đầy cảm xúc.



Georgina Rodríguez, người mẫu và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã chia sẻ tin tức vui mừng này trên trang Instagram của mình vào ngày 11-8. Cùng với bức ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương "khủng" trên ngón tay, cô viết: "Vâng, em đồng ý. Trong kiếp này và trong tất cả các kiếp sau." Bài đăng này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt thích và bình luận từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ronaldo cầu hôn Georgina. Ảnh: Mirror

Chiếc nhẫn đính hôn của Georgina Rodríguez được ước tính có giá trị lên đến "vài triệu đô la". Viên kim cương hình bầu dục nặng tới hơn 10 carat là biểu tượng cho tình yêu và sự cam kết của cặp đôi. Georgina đã thể hiện sự hạnh phúc và tự hào khi khoe chiếc nhẫn trên mạng xã hội, và nhiều người hâm mộ đã không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp và sự sang trọng của nó.

Ronaldo và Georgina Rodríguez có một mối quan hệ bền vững và đầy tình yêu thương. Cặp đôi này có hai con chung là Alana Martina sinh năm 2017 và Bella Esmeralda sinh năm 2022. Ngoài ra, Ronaldo còn có ba người con khác từ mối quan hệ trước đó, bao gồm Cristiano Ronaldo Jr, sinh năm 2010. Georgina trở thành một người mẹ tuyệt vời cho các con của Ronaldo và đã giúp anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Cặp đôi quyền lực này dự kiến tổ chức hôn lễ vào năm 2026 tại Bồ Đào Nha, quê hương của Ronaldo. Lễ cưới được kỳ vọng sẽ là một sự kiện hoành tráng và thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ trên toàn thế giới. Ronaldo và Georgina đã chuẩn bị cho ngày trọng đại của họ với sự tỉ mỉ và chu đáo, và chắc chắn rằng đó sẽ là một ngày không thể quên.

Georgina khoe nhẫn cầu hôn của Ronaldo. Ảnh: Instagram Georgina

Tình yêu giữa Ronaldo và Georgina Rodríguez là một câu chuyện cổ tích hiện đại. Từ những ngày đầu gặp gỡ cho đến nay, cặp đôi này đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn luôn giữ được tình yêu và sự gắn kết. Georgina đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của Ronaldo, và anh đã chứng minh rằng anh sẵn sàng cam kết và xây dựng cuộc sống lâu dài với cô.

Với việc cầu hôn Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo đã mở ra một chương mới trong cuộc đời của mình. Cặp đôi này chắc chắn sẽ tiếp tục là tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ.