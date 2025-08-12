Tuyển Việt Nam giữ chân là chính, muốn vô địch phải thắng tất cả 12/08/2025 11:25

(PLO)-Tuyển Việt Nam có cần phải bung hết sức thắng Thái Lan để rồi cạn kiệt sức lực ở bán kết?

Tuyển Việt Nam đá lượt trận cuối bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á gặp Thái Lan lúc 19 giờ 30 ngày 12-8, cùng giờ cùng bảng là trận thủ tục Indonesia- Campuchia.

Tuyển nữ Việt Nam không thể biết được đối thủ bán kết là ai? Úc, Myanmar hay đương kim vô địch Philippines. Bởi một lẽ, bảng B phải chờ sau lượt trận cuối (tối 13-8) mới xác định hai suất bán kết giữa Myanmar (6 điểm), Úc (3 điểm) và Philippines cũng ba điểm.

Tuyển Việt Nam không cần phải bằng mọi giá đánh bại Thái Lan để rồi quá hao tổn sức lực cho bán kết. Ảnh:CTP

Điều lệ giải AFF Cup nữ-MSIG Serenity Cup 2025 như sau:

Các đội được xếp hạng theo điểm (3 điểm cho một trận thắng, 1 điểm cho một trận hòa, 0 điểm cho một trận thua), và nếu bằng điểm, các tiêu chí sau đây sẽ được áp dụng theo thứ tự, để xác định thứ hạng:

Cái chính là tuyển Việt Nam phải bảo toàn lực lượng và sức khỏe cho bán kết hứa hẹn toàn những đội mạnh cơ bắp, cân nặng,chiều cao như Úc hay Philippines.

1. Điểm trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội có liên quan;

2. Hiệu số bàn thắng thua trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội có liên quan;

3. Số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội có liên quan;

4. Nếu có nhiều hơn hai đội bằng điểm và sau khi đã áp dụng các tiêu chí đối đầu ở trên. Nếu vẫn còn hai hay nhiều đội có thứ hạng ngang nhau, tiếp tục áp dụng các tiêu chí trên cho riêng các đội này cho đến khi tính được thứ hạng cuối cùng. Nếu việc này không dẫn đến kết quả, áp dụng các tiêu chí tiếp theo;

5. Hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận đấu bảng;

6. Số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu bảng;

7. Sút luân lưu nếu chỉ có hai đội liên quan và họ gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của bảng;

8. Điểm kỷ luật (thẻ vàng = –1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) = –3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp = –3 điểm, thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp = –4 điểm);

9. Bốc thăm...

Trong đó Myanmar thắng Úc 2-1, Úc thắng Philippines 1-0. Lượt trận ngày 13-8, Úc gặp Timor (toàn thua 2 trận trước). Philippines gặp Myanmar sẽ là trận đấu còn, Myanmar chỉ cần hòa là vào bán kết. Úc sẽ lấy 3 điểm trước Đông Timor là điều hiển nhiên.

Với cách tính vị thứ của những đội cùng điểm ở trên nên thật khó đoán.

Với tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh giành ngôi nhất bảng với Thái Lan, nhưng quan trọng nhất vẫn là bảo toàn lực lượng cho bán kết, chung kết.

Còn nếu đủ lực và có suy nghĩ nhà vô địch là chẳng “ngán” một ai mà phải “san bằng tất cả” thì khỏi phải nói.

Có điều bảng A, Việt Nam và Thái Lan đã vào bán kết, phía bảng B, Úc, Philippines (Hay Myanmar) vào bán kết thì có thể nói rằng, tuyển Việt Nam là đội có sức mạnh cơ bắp, độ bền ít ấn tượng nhất. Úc và Philippines cực khỏe, to cao, va chạm nảy lửa. Đó là thứ khắc tinh của tuyển nữ Việt Nam.

Nếu tối 12-8, tuyển nữ Việt Nam bung hết sức lực để đánh bại Thái Lan bằng mọi giá thì không cần thiết. Các cô gái Việt Nam không phải là “lực điền” như Úc, Philippines... để rồi cạn kiệt sức lực bước vào bán kết gặp những đội cực khỏe trở nên rất khó khăn.

Rõ ràng là bảng B, ngoài một Myanmar đang lấy lại hình ảnh của mình qua trận thắng Úc, thì Philippines và Úc rất mạnh, khỏe, chơi bóng dài, không ngại va chạm, đối đầu và tranh chấp, va đập với Úc hay Philippines rất đau đớn cơ thể và mất sức rất nhiều đối với các cô gái Việt Nam. Trong thế trận “một mất, một còn” các cô gái to cao của Úc và Philippines sẽ phát huy lợi thế của mình.

Tối 12-8, nữ Việt Nam không cần thắng Thái Lan bằng mọi giá để rồi hao tổn sức lực quá nhiều, đó là điều HLV Mai Đức Chung phải cân nhắc.