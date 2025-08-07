AFF Cup nữ-MSIG Serenity Cup 2025: Đánh bại Úc, Myanmar thách thức tuyển Việt Nam và ĐKVĐ Philippines 07/08/2025 21:36

Lượt trận đầu tiên bảng B AFF Cup nữ - MSIG Serenity Cup 2025 vừa kết thúc. Theo đó HLV Mai Đức Chung của tuyển Việt Nam đã nhận diện đối thủ từ bán kết.

Đối thủ ở bán kết của tuyển nữ Việt Nam là Úc, Myanmar hay Philippines?

Với bóng đá nữ Myanmar, họ vừa gây thất vọng khi thua đội bóng vô danh Bangladesh ngay tại Rangon mất chiếc vé đi Asian Cup 2026 vào tay đối thủ Nam Á này. Nay bỗng dưng Myanmar ấn tượng trở lại qua sự dẫn dắt của HLV Nhật Yuki Tetsuro.

Myanmar đánh bại Úc 2-1 và thách thức tuyển Việt Nam nếu chạm trán với họ. Ảnh:AFC

Thể hình đội tuyển nữ Myanmar cực đẹp, cao to, “dày cơm” và rất đều. Thật khó tin khi Myanmar vừa suy sụp mất vé Asian Cup 2026 nay họ đứng dậy rất mạnh mẽ. HLV Yuko Tetsuro đã để lại dấu ấn cực mạnh trong cuộc chạm trán với Úc và thắng trận này.

Myanmar chơi đúng chất những gì bóng đá nữ Myanmar từng thể hiện, cùng với đó là một tinh thần rất cao và quyết liệt mà ông thầy Nhật gieo vào. Chiến thắng đối thủ hay không tùy thuộc hoàn toàn vào các bạn- báo Myanmar Times đã trích dẫn lời nói này của HLV Yuko Tetsuro trước trận. Và thế là các cô gái Myanmar đã thể hiện một trận cực tốt trước Úc với thành phần là U-23.

Có thể Úc sẽ quật khởi ở trận tới gặp Philippines. Ảnh: AFC

Với trận này nhất định HLV Mai Đức Chung của tuyển Việt Nam sẽ “đưa vào bộ nhớ” nếu chạm trán với Myanmar hoặc Úc ở bán kết, hay chung kết (?).

Myanmar thể hiện kiểu này, nếu chạm trán với tuyển Việt Nam ở bán kết sẽ rất khó chịu, sức mạnh, sự càn lướt của Myanmar là rất ấn tượng. Những cô gái U-23 Úc rất nhiều lần thua trong những pha đua tốc độ đến tranh chấp bóng.

Hai bàn thắng của Myanmar do công của May Thet Mon Myint ghi phút 32 và Win Theingi Tun ghi vào lưới thủ môn Sally James. Trong đó bàn thắng đầu của Myanmar rất điệu đà. Từ pha tranh chấp dọc trung lộ ngoài vùng 16m50 của Úc rất xa, May Thet Mon Myint tranh chấp được bóng và cô ra chân đưa bóng vẽ một đường hình quả chuối lượn vòng cung rất sắc vào góc ê ke, thủ thành Sally James bật cao với tay cũng không thể chạm được bóng...

Bị dẫn 2-0 như một sự xúc phạm, Úc gia tăng áp lực, tuy nhiên sự đền bù cho Úc chỉ là 1 bàn thắng danh dự do công Furphy ghi phút 85 mà thôi. Úc thua 1-2.

Ở bình diện Đông Nam Á, đây là một trận đấu có chất lượng cao. Myanmar có những tiến bộ qua sự dẫn dắt của HLV Yuko Tetsuro.

Trận thứ 2 bảng B, ĐKVĐ Philippines đánh bại Đông Timor 7-0.

Lượt trận thứ 2 bảng B ngày 10-8: Đông Timor - Myanmar (16 giờ 30), Philippines - Úc (19 giờ 30).