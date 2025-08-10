AFF Cup nữ- MSIG Serenity Cup 2025: Úc đánh bại ĐKVĐ Philippines, thách thức tuyển Việt Nam 10/08/2025 21:57

(PLO)-Các cô gái Úc lột xác đánh bại ĐKVĐ Philiipines thách thức đội tuyển nữ Việt Nam nếu chạm trán với họ ở bán kết hay chung kết.

Lượt trận thứ 2 bảng B vừa kết thúc, theo đó đương kim vô địch (ĐKVĐ) Philippines đã bị Úc đánh bại 1-0. Tuyển Việt Nam hay tuyển Thái Lan sẽ chạm trán với các cô gái Úc ở bán kết?

Sau trận đầu bị Myanmar đánh bại 2-1, có lẽ do các cầu thủ Úc chưa thích nghi thời tiết nắng nóng ở Việt Nam khi Úc thì đang lạnh giá. Tuy nhiên sau trận đầu trải nghiệm thời tiết và thua Myanmar, họ đã thể hiện một sự thách thức tột độ trước nhà ĐKVĐ và thắng 1-0.

Úc (xanh đậm) đánh bại ĐKVĐ Philippines và thách thức tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan. Ảnh: PFF

Về mặt lực lượng, tuyển Philippines vắng một số gương mặt, hầu hết là những cầu thủ chơi tấn công vì đang bận đá CLB. Còn với Úc, ở trận này có những điều chỉnh, rõ nhất là trong khung thành không phải Sally James mà là Lincoln, thủ môn này già dặn hơn, ra vào hợp lý và làm chủ khu vực của mình rất tốt.

Cách phối hợp, mảng miếng nhìn chung toàn bộ đội hình Úc vận hành rất mượt mà, những cầu thủ Úc đã thể hiện được sức mạnh của một đội bóng có cơ bắp, cân nặng, trình độ, chiều cao rất ấn tượng. Suốt trận họ làm các cầu thủ Philippines “bơi theo” bở hơi tai trước lối chơi nhanh và mạnh.

Myanmar (trắng) có hai trận toàn thắng. Ảnh: Aseanutd.

Úc rất biết tạo sự khác biệt từ ưu thế cân nặng, chiều cao và sức mạnh cơ bắp, điều này họ tạo ra nhiều lợi thế, làm hao mòn sức mạnh của Philippines cùng với đó là lối chơi rất nhanh khiến các cô gái Philippines xuống sức nhanh.

Tuy nhiên hàng phòng ngự của Philippines chơi rất quả cảm, họ đánh mọi pha vây ráp của “chuột túi”.

Úc tiếp cận trận đấu trong thế phải thắng vì trận đầu đã trắng tay trước Myanmar rồi, còn Philippines có chiến thắng đậm trước Đông Timor đến 7-0.

Điều đáng lo ngại là càng quen thời tiết thì các cô gái trẻ (U-23) của Úc càng bén nhọn và chơi thứ bóng đá có đẳng cấp cao lẫn vượt trội về mặt sức mạnh.

Nếu tuyển Việt Nam (hay tuyển Thái Lan) gặp Úc ở bán kết (hay chung kết) đều là những “ca khó”.

Nói về hai đội cả Philippines hay Úc, nếu tuyển Việt Nam (hay Thái Lan) chạm trán sẽ rất nghiệt ngã vì hai đối thủ này... như đội bóng châu Âu, cực to, cao và khỏe.

Sau trận thua Myanmar và đến trận thắng ĐKVĐ Philippines đã cho thấy Úc có một sự tôn trọng các đối thủ và họ thể hiện rất kín kẽ.

Bàn thắng duy nhất trận Jancevski ghi phút 45+ 1, đó là một pha phối hợp hay, thể hiện sức mạnh trình độ.

Như vậy bảng B còn diễn tiến phức tạp trong việc xác định hai vé vào bán kết.

Trận đấu sớm bảng B, Myanmar đánh bại Đông Timor 3-0.

Thứ tự bảng B sau hai lượt trận: 1- Myanmar (6 điểm, 5/1), 2- Philippines (3 điểm, 7/1), 3- Úc (3 điểm, 2/2), 4- Đông Timor (0 điểm, 0/10).

Lượt trận cuối bảng B ngày 13-8 (cùng 19 giờ 30) rất đáng xem: Úc- Đông Timor, Philippines-Myanmar.