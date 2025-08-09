AFF Cup nữ- MSIG Serenity Cup 2025: Tuyển Việt Nam có hai chiến thắng vẫn đứng sau Thái Lan 09/08/2025 21:52

(PLO)-Tuyển Việt Nam có chiến thắng thứ hai trước Indonesia nhưng vẫn xếp sau Thái Lan ở bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam, chủ nhà AFF Cup nữ-MSIG Serenity Cup 2025, vừa thực hiện cơn mưa bàn thắng vào lưới Indonesia và là chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên tuyển Thái Lan cũng làm được con số bàn thắng qua hai trận còn hơn thế nữa.

Tuyển Thái Lan trận đầu thắng Indonesia 7-0 và họ cũng thắng với tỉ số tương tự trước Campuchia. Trong khi đó, tuyển Việt Nam thắng Campuchia 6-0 và Indonesia tỉ số 7-0.

Tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam cùng có hai trận thắng nhưng Thái Lan dẫn đầu bảng A nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Ảnh: Aseanutd.

HLV Mai Đức Chung áp dụng đội hình 3-4-3. Ba tiền đạo mà tuyển nữ Việt Nam bố trí là Huỳnh Như, Trúc Hương và Bích Thùy. Những đối thủ được đánh giá là “kèo dưới, HLV Mai Đức Chung vẫn nay bố trí đội hình chiến thuật kiểu này.

Bảy bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam do công Bích Thùy, Hoàng Thị Loan, Hải Yến (cú đúp), Vạn Sự, Thu Thảo và Tuyết Dung.

Campuchia và Indonesia khó làm điều bất ngờ trước tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan ở bảng A. Điều đáng nói là Indonesia vài năm qua đầu tư quyết liệt vào bóng đá nữ với làn sóng nhập tịch nhưng vẫn chưa có những dấu hiệu tích cực.

Lượt trận cuối bảng A ngày 12-8 sẽ là trận chung kết bảng khi tuyển Việt Nam gặp Thái Lan (19 giờ 30) còn trận thủ tục giữa Indonesia và Campuchia lúc 16 giờ 30. Cả 2 trận đầu diễn ra trên sân Lạch Tray.

Ngày 10-8, lượt trận thứ hai bảng B tại sân Việt Trì: Đông Timor-Myanmar (16 giờ 30), Úc-Philippines (19 giờ 30).

Trận Úc-Philippines rất đáng xem. Úc sau trận đầu thua Myanmar 1-2 sẽ phải là nỗ lực vùng lên để đánh bại đương kim vô địch Philippines.

Thứ tự bảng A sau hai lượt trận: 1- Thái Lan (6 điểm, 14/0), 2- Việt Nam (6 điểm, 13/0), 3- Campuchia (0 điểm, 0/13), 4- Indonesia (0 điểm, 0/14).