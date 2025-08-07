Thái Lan rất mạnh, nhưng mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là vô địch 07/08/2025 13:48

Không mất quá nhiều thời gian để các học trò của HLV Mai Đức Chung áp đặt thế trận. Chỉ sau 7 phút bóng lăn, từ tình huống đá phạt đầy kỹ thuật của Nguyễn Thị Bích Thùy, bóng đập mép dưới xà ngang rồi bật xuống đất. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Dương Thị Vân nhanh như chớp lao vào đánh đầu, mở tỷ số trong sự vỡ òa của khán giả đất Cảng.

Mở màn suôn sẻ

Chưa đầy 4 phút sau, Bích Thùy tiếp tục tạo dấu ấn với quả phạt góc khó chịu. Bóng bật ra đúng vị trí của Ngân Thị Vạn Sự, và tiền vệ mang áo số 19 tung cú dứt điểm lạnh lùng từ cự ly 20m, không cho thủ môn Penh Boravy bên phía Campuchia cơ hội cản phá.

Phút 13, Phạm Hải Yến dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 từ chấm phạt đền. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Thị Vạn tung cú sút chân trái hiểm hóc ở phút 17, bóng đi xoáy khiến Boravy chỉ biết chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Với lợi thế cách biệt chỉ sau chưa đầy 20 phút, tuyển nữ Việt Nam chơi thong dong nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi.

Đội bóng áo đỏ không khó ghi 6 bàn thắng vào lưới khách Campuchia. Ảnh: CCT.

Thủ môn Boravy phải hoạt động liên tục để cứu thua cho Campuchia vẫn không thể ngăn Vạn Sự tỏa sáng với pha đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi căng ngang đầy tinh tế cho Nguyễn Thị Trúc Hương ghi bàn ở đầu hiệp hai. Bàn thắng ấn định chiến thắng 6-0 đến ở phút 60, khi đội trưởng Huỳnh Như thực hiện đường tạt bóng như đặt từ cánh trái để Thái Thị Thảo bật cao đánh đầu hiểm hóc, khiến Boravy hoàn toàn bó tay.

Chiến thắng tưng bừng đã giúp tuyển nữ Việt Nam giành trọn 3 điểm và tiếp thêm sự tự tin cho hành trình chinh phục chiếc cúp vô địch lần thứ 4 trong lịch sử. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn thể hiện sự thận trọng và cầu thị sau trận đấu: “Không khí ở sân Lạch Tray làm tôi nhớ lại SEA Games 2003, một cảm giác thực sự bùng cháy. Chiến thắng này là nhờ khán giả, nhờ sức mạnh của tập thể. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng vì chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể ghi nhiều hơn 6 bàn”.

Không gì ngoài chức vô địch

Nói về cục diện bảng đấu, chiến lược gia kỳ cựu Mai Đức Chung 74 tuổi cho rằng Thái Lan là đối thủ đáng gờm nhất: “Thái Lan thắng Indonesia 7-0 và tôi đánh giá họ cao hơn hẳn. Họ mang đến đội hình trẻ trung, nhiều gương mặt mới mà tôi còn chưa biết đến. Họ đang chuẩn bị cho SEA Games và những giải đấu xa hơn. Chúng tôi sẽ đi từng bước chắc chắn, từng trận đấu một, mục tiêu vẫn là trận chung kết và ngôi vô địch”.

HLV Mai Đức Chung nhắc lại mục tiêu vô địch Đông Nam Á của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: CCT.

Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ góc nhìn đầy trách nhiệm về xu hướng nhập tịch trong bóng đá nữ khu vực: “Bóng đá nữ Đông Nam Á chưa phát triển đồng đều. Tôi nghĩ mỗi đội chỉ nên nhập tịch 2-3 cầu thủ để tránh mất đi bản sắc và tạo điều kiện cho cầu thủ nội tiến bộ. Đồng thời, điều này cũng đảm bảo sự công bằng cho các đội không có điều kiện nhập tịch nhiều”.

Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, không giấu được sự xúc động: “Xin cảm ơn khán giả Hải Phòng và người hâm mộ cả nước đã cổ vũ nồng nhiệt. Tôi và toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, mong mọi người hãy luôn sát cánh và ủng hộ chúng tôi”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Gyotoku Koji của đội tuyển nữ Campuchia thẳng thắn thừa nhận sự cách biệt giữa hai đội: “Tôi mới làm việc với bóng đá nữ chưa lâu, nhưng tôi thấy rõ sự chênh lệch đẳng cấp. Đội tuyển nữ Việt Nam chơi có tổ chức, kỹ thuật tốt, di chuyển linh hoạt, giống như đội tuyển nam vậy. Chúng tôi không thể cạnh tranh ở trình độ này”.

Đội tuyển nữ Thái Lan rất mạnh khi đè bẹp Indonesia 7-0 để lên ngôi nhất bảng A. Ảnh: CCT.

Ông cũng cho biết hiện Campuchia chỉ có hai cầu thủ nữ gốc ngoại và không ủng hộ việc lạm dụng cầu thủ nhập tịch: “Chúng tôi muốn phát triển các cầu thủ nội trước, không đặt mục tiêu ngắn hạn mà hướng tới nền tảng bền vững hơn cho bóng đá nữ Campuchia”.

Sau lượt trận đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam tạm xếp nhì bảng A do kém Thái Lan về hiệu số. Tuy nhiên, màn trình diễn đầy khí thế trước Campuchia cho thấy bản lĩnh và tham vọng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trên con đường chinh phục vinh quang. Trận đấu tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng. Đây là thời cơ tốt để đội duy trì phong độ, đồng thời thử nghiệm thêm chiến thuật, hướng tới những trận then chốt với Thái Lan và vòng knock out.

Hành trình chinh phục Đông Nam Á của những cô gái áo đỏ đang có nhiều tín hiệu khả quan. Và với khí thế rực lửa như sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả ở sân Lạch Tray, giấc mơ vàng của tuyển nữ Việt Nam sẽ thuận lợi hơn các đối thủ lớn có khả năng tranh chấp như Thái Lan, hay tuyển U-23 Úc, Philippines, Myanmar của bảng B.