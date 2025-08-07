SEA Games 33 đã sẵn sàng giữa những rắc rối 07/08/2025 06:39

(PLO)- Thể thao Đông Nam Á sẽ một lần nữa tụ hội trong kỳ Đại hội Thể thao khu vực lần thứ 33 - SEA Games 33, tại ba địa điểm lớn của Thái Lan gồm thủ đô Bangkok, tỉnh Chonburi và tỉnh Songkhla giữa những rắc rối chưa có hồi kết.

Sau gần hai năm kể từ kỳ SEA Games 32 tại Campuchia, đây là dịp cho các quốc gia trong khu vực tiếp tục tranh tài, khẳng định vị thế thể thao, và quan trọng hơn cả, là dịp để thể thao kết nối cộng đồng trong tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan, ông Gongsak Yodmani cho biết công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Hệ thống cơ sở vật chất cho các môn thi đấu hiện đã sẵn sàng, trong khi các hạng mục về hạ tầng giao thông, lưu trú và dịch vụ hậu cần cũng đang được gấp rút nâng cấp tại cả ba địa điểm tổ chức.

Nỗ lực của chủ nhà Thái Lan

Với cam kết tổ chức đại hội theo tiêu chuẩn quốc tế, nước chủ nhà kỳ vọng sẽ mang đến một kỳ SEA Games 33 hiện đại, hiệu quả và công bằng hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, Thái Lan lần này sẽ hạn chế tối đa việc đưa vào các môn thi đấu không phổ biến, vốn từng gây tranh cãi trong các kỳ SEA Games trước, khi một số nước đăng cai tận dụng ưu thế chủ nhà để bổ sung môn lạ nhằm giành lợi thế trong bảng tổng sắp huy chương.

11 quốc gia Đông Nam Á hội tụ tại Thái Lan cho mùa tranh tài thể thao hấp dẫn vào cuối năm nay. Ảnh: TNT.

Thay vào đó, SEA Games 33 sẽ tập trung vào các môn thể thao thuộc hệ thống Olympic và ASIAD, qua đó giúp các quốc gia chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường châu lục và thế giới.

Theo kế hoạch, SEA Games 33 sẽ bao gồm 50 môn thể thao, 66 nội dung và 574 sự kiện thi đấu chính thức, cùng với 3 môn thể thao biểu diễn với 12 nội dung diễn ra từ ngày 9-12 đến ngày 20-12-2025. Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Ủy ban Olympic của 10 quốc gia còn lại có định hướng chung rõ ràng là tạo ra một kỳ đại hội chất lượng, không thiên vị và thực sự có ý nghĩa chuyên môn.

Đây là lần thứ tư trong vòng 30 năm Thái Lan đăng cai một sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực hoặc châu lục. Trước đó, nước này từng tổ chức thành công SEA Games 18 (năm 1995 tại Chiang Mai), Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 8 – Asian Games 1998 (tại Bangkok), và SEA Games 24 năm 2007 tại Nakhon Ratchasima. Kinh nghiệm tổ chức dày dạn, cùng cơ sở hạ tầng thể thao hiện đại, khiến giới chuyên môn tin tưởng rằng Thái Lan hoàn toàn đủ khả năng đảm bảo một kỳ đại hội chu đáo, an toàn và chuyên nghiệp.

Thái Lan có nhiều kinh nghiệm tổ chức các kỳ đại hội thể thao lớn. Ảnh: TNT.

Một SEA Games 33 hòa bình và hữu nghị

SEA Games 33 lần này diễn ra trong bối cảnh có phần nhạy cảm về chính trị, với xung đột biên giới đang leo thang giữa hai quốc gia láng giềng là Thái Lan và Campuchia.

Ấn phẩm The Phnom Penh Post khẳng định các tuyển thủ Campuchia đang tích cực tham gia các trại huấn luyện và không có kế hoạch rút lui khỏi SEA Games, đồng thời nhấn mạnh rằng thể thao nên tách biệt với chính trị. Đây là một tuyên bố mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thể thao đích thực và mong muốn gìn giữ hòa bình, hữu nghị trong khu vực.

Trong khi đó, Indonesia, một trong những đoàn thể thao mạnh nhất Đông Nam Á, vẫn chưa chính thức xác nhận việc tham dự SEA Games 33. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao nước này, ông Ario Bimo Nandito, cho biết Chính phủ Indonesia đang theo dõi chặt chẽ tình hình xung đột biên giới để đưa ra quyết định phù hợp, trong đó sự an toàn của các vận động viên là yếu tố ưu tiên hàng đầu.

Bóng đá nam Indonesia đương kim vô địch SEA Games. Ảnh: TNT.

Dù vậy, ông Ario Bimo Nandito cũng khẳng định Indonesia vẫn đang chuẩn bị lực lượng vận động viên tốt nhất sẵn sàng cho SEA Games 33, thể hiện sự nghiêm túc trong việc bảo vệ thành tích thể thao và hình ảnh quốc gia trên đấu trường khu vực.

Về phía thể thao Việt Nam, không khí chuẩn bị cho SEA Games 33 đang nóng dần lên với quyết tâm bảo vệ ngôi vị số một Đông Nam Á. Tại kỳ SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 136 HCV, vượt xa Thái Lan (108 HCV) và Indonesia (87 HCV). Mục tiêu mà Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) đặt ra tại đại hội năm nay là từ 80 đến 100 HCV, đồng thời duy trì vị trí dẫn đầu toàn đoàn.

Trong một tuyên bố chính thức trên mạng xã hội, VOC nhấn mạnh: “Thể thao Việt Nam đang tăng tốc chuẩn bị cho SEA Games 33. Những môn thể thao mũi nhọn như điền kinh, bơi lội, võ thuật tiếp tục được đầu tư trọng điểm nhằm mang vinh quang về cho Tổ quốc. Hãy cùng cổ vũ hết mình cho các vận động viên của chúng ta!”.

Thể thao Việt Nam giữ ngôi nhất toàn đoàn trong kỳ SEA Games gần nhất. Ảnh: TNT.

Quá trình chuẩn bị của thể thao Việt Nam với nhiều kế hoạch chi tiết để đánh giá chiều sâu lực lượng, đặc biệt là thế hệ trẻ kế thừa các tuyển thủ kỳ cựu sau giai đoạn thành công vừa qua. Các trung tâm huấn luyện quốc gia đang hoạt động hết công suất, và nhiều đội tuyển quốc gia đã bắt đầu các chuyến tập huấn trong và ngoài nước để làm quen với cường độ thi đấu quốc tế.

SEA Games 33 là sân chơi thể thao, đồng thời cổ vũ cho tinh thần đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa 11 quốc gia Đông Nam Á: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam. Dù có những bất đồng hay thách thức, thể thao vẫn luôn đóng vai trò là cầu nối, mang lại cơ hội gắn kết và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Với quy mô tổ chức lớn, định hướng chuyên môn rõ ràng và sự tham gia của gần như đầy đủ các quốc gia trong khu vực, SEA Games 33 tại Thái Lan hứa hẹn là một kỳ đại hội đáng nhớ cho người hâm mộ thể thao lẫn cộng đồng quốc tế đang theo dõi sự phát triển của thể thao Đông Nam Á trong những năm gần đây.