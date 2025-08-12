Tin tức chuyển nhượng của MU: Hạn chót mua Baleba, Rashford đối mặt ác mộng 12/08/2025 13:39

MU tiếp tục chi tiêu mạnh tay trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng Quỷ đỏ có thể chưa hoàn tất việc củng cố đội hình cho HLV Ruben Amorim khi họ còn nhắm đến 1 tiền vệ nữa. Vậy tin tức chuyển nhượng của MU trong ngày 12-8 có gì?

Manchester United sẽ khởi động chiến dịch Premier League 2025 - 2026 vào cuối tuần này bằng trận gặp Arsenal trên sân nhà Old Trafford và đội hình của họ đã được lột xác dưới thời Ruben Amorim. Quỷ đỏ có thể tự hào với một hàng công hoàn toàn mới sau kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy thú vị.

Matheus Cunha và Bryan Mbeumo được MU ký hợp đồng từ Wolves và Brentford. Tiếp theo là tiền đạo Benjamin Sesko, người đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá đến Old Trafford với giá 74 triệu bảng Anh từ đội bóng Đức RB Leipzig.

Quỷ Đỏ cũng chưa kết thúc ở đó khi một tiền vệ phòng ngự mới là mục tiêu mới nhất của họ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9, giữa những tin đồn liên quan đến Carlos Baleba của Brighton.

Ngoài việc mua sắm, MU cũng cần tập trung vào việc bán cầu thủ. Marcus Rashford đã rời đi để gia nhập Barcelona và người tiếp theo có thể là Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và nhiều cầu thủ khác nữa.

Với những thông tin đã nói ở trên, hãy cùng điểm qua những tin tức chuyển nhượng của MU trong ngày 12-8:

Tin tức chuyển nhượng của MU xoay quanh việc chiêu mộ Baleba thu hút sự chú ý lớn. ẢNH: EPA

MU cần mua Baleba mùa hè này

MU được khuyên nên nhanh chóng xúc tiến thương vụ chiêu mộ Baleba của Brighton ngay mùa hè này, nếu không muốn đối mặt nguy cơ Real Madrid chiếm mất cơ hội. Phát biểu với talkSPORT, danh thủ Troy Deeney cho biết: “Tôi nghĩ MU phải chiêu mộ Baleba trong kỳ chuyển nhượng này, nếu không họ sẽ không có được cậu ấy.

Nếu Baleba có thêm một mùa giải tốt nữa, tôi nghĩ các đội bóng khác như Real Madrid và những đội tương tự sẽ đến và nói "chúng tôi sẽ có Baleba". Tôi nghĩ nếu MU muốn có Baleba bây giờ, nếu tôi là HLV Ruben Amorim, tôi khá lạc quan về điều đó. Tôi sẽ nói "hãy hoàn tất thương vụ này vì khi đó tôi cùng cậu ấy đưa đội đến cúp châu Âu". Nếu MU có thể ký hợp đồng với Baleba, cậu ấy có thể giúp MU tăng 10 bậc ở Ngoại hạng Anh".

Rashford đối mặt với cơn ác mộng ở Barcelona

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, thừa nhận Marcus Rashford có thể không được đăng ký kịp cho mùa giải La Liga mới sau khi rời MU gia nhập đội chủ sân Camp Nou dưới dạng cho mượn.

"Chúng tôi đang nỗ lực để điều đó (đăng ký cho các cầu thủ mới) xảy ra", Laporta nói, "Với quyết định của Marc Andre ter Stegen (vừa chấp nhận bị loại khỏi danh sách đăng ký của Barca do chấn thương), chúng tôi có thể đăng ký Joan Garcia, và chúng tôi đang xử lý phần còn lại. Tuần này chúng tôi sẽ có tin tức mới, hy vọng là tin tốt, để xem liệu chúng tôi có thể đăng ký họ trước khi La Liga khởi tranh hay không. Và nếu không thể, chúng tôi vẫn còn thời gian".

Barcelona có thời gian đến cuối tháng 8 để giải quyết vấn đề này, nếu không Rashford sẽ đối mặt ác mộng bỏ lỡ giai đoạn đầu của chiến dịch La Liga mới.

Lopez lên tiếng

Mục tiêu của MU, Fermin Lopez, cho biết anh không có ý định rời Barcelona trong thời gian tới. Anh nói : "Tôi muốn ở lại đây. Đó là giấc mơ của tôi và tôi sẽ ở lại, tôi rất vui khi được giúp đỡ đội bóng. Nhiều điều đã được nói ra. Nhưng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ màu cờ sắc áo này và làm việc chăm chỉ như bất kỳ ai khác, để người dân xứ Catalan có thể tự hào".

Các báo cáo gần đây cho biết Manchester United đang cân nhắc gửi lời đề nghị trị giá 61 triệu bảng Anh mua tiền vệ Fermin Lopez.