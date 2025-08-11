Cựu danh thủ Tài Em “tái xuất” với bóng đá Long An 11/08/2025 19:39

Chiều 11-8, tại trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, diễn ra lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa Công ty Cổ phần Bóng đá Hoài Đức và Công ty Cổ phần phát triển Thể thao Long An. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi đội bóng Long An - tỉnh Tây Ninh chính thức nhận được nguồn kinh phí toàn diện để tham dự Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia 2025-2026.

Ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: HD

Theo ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Tây Ninh việc hợp nhất tỉnh Long An và Tây Ninh đã bước vào giai đoạn ổn định. Thể thao tỉnh Tây Ninh mới đang được định hướng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là bóng đá. “Với sự đồng hành của doanh nghiệp, ngành văn hóa – thể thao sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội bóng thi đấu và đạt thành tích tốt nhất, hướng đến hợp tác lâu dài, bền vững”, ông Minh nhấn mạnh.

Buổi lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa Công ty Cổ phần Bóng đá Hoài Đức và Công ty Cổ phần phát triển Thể thao Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Công ty Cổ phần Bóng đá Hoài Đức sẽ tài trợ toàn bộ chi phí huấn luyện, thi đấu cho CLB Long An - tỉnh Tây Ninh. Thỏa thuận hợp tác được kết nối bởi cựu tuyển thủ quốc gia Phan Văn Tài Em - người từng là biểu tượng của bóng đá Đồng Tâm Long An.

Cựu danh thủ Phan Văn Tài Em phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: HUỲNH DU

Trong mùa giải mới, Phan Văn Tài Em đảm nhận vai trò Trưởng đoàn CLB bóng đá Long An - tỉnh Tây Ninh. Tại buổi lễ, anh bày tỏ mong muốn cùng các đơn vị tài trợ xây dựng đội bóng “trong sạch, chuyên nghiệp, fairplay”, luôn cống hiến vì màu cờ sắc áo. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa đội bóng thi đấu tốt, sớm lấy lại vị thế của bóng đá tỉnh nhà, như thời hoàng kim của CLB Đồng Tâm Long An”, Tài Em khẳng định.

Ông Trần Minh Nguyên, đại diện Công ty Cổ phần Bóng đá Hoài Đức phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Trần Minh Nguyên, đại diện Công ty Cổ phần Bóng đá Hoài Đức cho biết lực lượng đội bóng sẽ được xây dựng từ các cầu thủ trẻ đang đào tạo tại Tây Ninh và nguồn bổ sung từ đơn vị tài trợ. Mục tiêu ngay trong năm đầu tiên hợp tác là đạt thành tích cao, tạo bước đệm cho sự phát triển lâu dài.

Người hâm mộ bóng đá Long An - Tây Ninh mong đội bóng quê hương sớm trở lại V-League. Ảnh: HD

Người hâm mộ sẽ sớm thấy các cầu thủ ra sân với tên gọi “Câu lạc bộ bóng đá Long An, tỉnh Tây Ninh”. Đây không chỉ là sự kết hợp mang tính chiến lược mà còn là lời hứa hẹn về một tập thể trẻ trung, giàu khát vọng. Với sự dẫn dắt của Tài Em – người am hiểu cả chuyên môn lẫn tinh thần chiến đấu – giới chuyên môn kỳ vọng CLB Long An – tỉnh Tây Ninh sẽ tạo nên bất ngờ ở mùa giải Hạng nhất 2025-2026.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Công ty Cổ phần Bóng đá Hoài Đức và Công ty Cổ phần phát triển Thể thao Long An bắt tay nhau cùng phấn đấu đưa bóng đá Long An - tỉnh Tây Ninh ngày càng phát triển. Ảnh: HUỲNH DU

Buổi lễ ký kết không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn khơi lại niềm tin và sự háo hức của người hâm mộ bóng đá khu vực. Sự trở lại của Tài Em cùng nguồn lực mới được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho bóng đá Long An – tỉnh Tây Ninh, nơi giấc mơ vươn tầm và tái hiện những ngày tháng huy hoàng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.