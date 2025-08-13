Lời nhắn đau lòng của Jota trong cuộc phỏng vấn cuối cùng ở Liverpool 13/08/2025 07:29

(PLO)- Lời nhắn đau lòng của Jota trong cuộc phỏng vấn cuối cùng ở Liverpool được quay ngay trước khi anh qua đời.

Liverpool đã phát hành một video cho thấy toàn cảnh cảm xúc của các cầu thủ về chức vô địch Premier League, với sự góp mặt của Diogo Jota. Đây là đoạn clip chưa từng thấy trước đây. Trong đó, lời nhắn đau lòng của Jota trong cuộc phỏng vấn cuối cùng ở Liverpool được hé lộ.

Liverpool sẽ phát hành một video bao gồm cuộc phỏng vấn đầy xúc động với Diogo Jota, trong đó tiền đạo người Bồ Đào Nha này chia sẻ về việc giành chức vô địch Ngoại hạng Anh như "khoảnh khắc anh sẽ trân trọng mãi mãi". Video được phát hành vào thứ Ba (giờ Anh), bao gồm các cảnh quay được ghi lại với Jota ngay trước khi anh qua đời, gây chấn động thế giới bóng đá.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha Jota qua đời một cách bi thảm trong vụ tai nạn giao thông vào tháng trước sau khi giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh duy nhất của mình. Hàng triệu người đã gửi lời chia buồn, tiếc thương cho một ngôi sao tài năng nhưng bạc mệnh.

Jota một lần nữa được nhớ đến trong trận tranh siêu cúp Anh mà Liverpool đã thua Crystal Palace trên loạt sút luân lưu vào Chủ Nhật tuần trước tại Wembley. Bây giờ, tài khoản mạng xã hội của Liverpool xác nhận họ sẽ phát hành một bộ phim tài liệu nội bộ, trong đó các cầu thủ của họ nhìn lại chức vô địch Premier League ở mùa giải trước.

Một số cầu thủ xuất hiện trong đoạn giới thiệu trước khi Jota xuất hiện và nói rằng: "Đến được mùa giải đặc biệt này với danh hiệu mà tôi đã theo đuổi trong nhiều năm, đây là một thành tựu đáng chú ý. Đó là khoảnh khắc tôi sẽ trân trọng mãi mãi. Thật xuất sắc".

Xuyên suốt đoạn trailer là một số khoảnh khắc quan trọng nhất của Liverpool trên hành trình giành chức vô địch Premier League trong mùa giải đầu tiên của HLV Arne Slot. Đoạn clip cũng cho thấy những màn ăn mừng chưa từng có tại Anfield.

Lời nhắn đau lòng của Jota trong cuộc phỏng vấn cuối cùng ở Liverpool vừa được hé lộ. ẢNH: EPA

Thủ môn Alisson phát biểu trong đoạn clip ghi lại cảnh các cầu thủ và nhân viên của Liverpool cùng nhau ăn mừng: "Tôi nghĩ khoảnh khắc này cho thấy rất nhiều về cách chúng tôi coi trọng từng cá nhân tại CLB này".

Sau đó, Jota lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, ngồi trên ghế và được hỏi về những khoảnh khắc quan trọng nhất của mùa giải. Tiền đạo này được HLV Jurgen Klopp ký hợp đồng vào năm 2020, ngay sau chức vô địch Premier League gần nhất của Liverpool. Sau đó, Jota phải đợi năm năm để góp mặt trong chức vô địch Premier League tiếp theo của đội bóng.

Trong đoạn giới thiệu còn có Dominik Szoboszlai, cầu thủ đang chơi mùa giải thứ hai tại Anfield, tuyên bố: "Giấc mơ của một đứa trẻ đã thành hiện thực". Trong khi Mohamed Salah nói: "Các bạn biết tình yêu thương mà tôi dành cho các bạn. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời".

Liverpool tiếp tục tri ân Jota, thông báo sẽ treo vĩnh viễn áo số 20 mà anh từng mặc. Liverpool sẽ chơi trên sân nhà Anfield lần đầu tiên tại Premier League kể từ khi Jota qua đời bằng trận gặp Bournemouth vào cuối tuần này.

Đội trưởng Virgil van Dijk của Liverpool rất tức giận trước một số phản ứng tiêu cực từ trên khán đài sân Wembley giữa lúc tất cả đang tri ân Jota trước trận tranh siêu cúp Anh.

“Vâng, tôi thất vọng", Virgil van Dijk nói, “Đó là điều duy nhất tôi có thể nói. Tôi không biết ai đã làm điều đó. Có rất nhiều người đã cố gắng che đậy sự việc, nhưng rõ ràng điều đó chẳng giúp ích gì. Bạn không thể kiểm soát được số lượng người hâm mộ có mặt ở đây hôm nay sao? Có phải là 80.000 người không? Vậy nên, vâng, thật đáng thất vọng khi nghe điều đó, nhưng nếu những người đó có thể về nhà và cảm thấy hài lòng với chính mình, thì…”

Trong khi đó, HLV Arne Slot của Liverpool không có ác cảm đằng sau sự việc được cho là do người hâm mộ Crystal Palace gây ra khi nói: "Chúng ta sẽ thấy vào cuối tuần, khi Bournemouth đến sân vận động của chúng ta, họ sẽ thể hiện sự tôn trọng như thế nào với Jota".