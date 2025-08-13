Donnarumma lên tiếng xác nhận tương lai tại PSG, chỉ trích HLV Enrique 13/08/2025 12:22

Thủ môn số 1 của tuyển Ý Gianluigi Donnarumma được liên hệ chuyển đến Manchester United, Manchester City và Chelsea vào mùa hè này, và hiện anh đã xác nhận rằng anh sẽ rời PSG. Donnarumma lên tiếng xác nhận tương lai tại PSG khi thủ môn người Ý này nhắm vào HLV Luis Enrique.

Donnarumma - nhà vô địch châu Âu cùng đội tuyển Ý năm 2021 và vô địch Champions League cùng PSG vào tháng 5 - chỉ còn một năm trong hợp đồng với PSG. PSG hiện đang tìm cách bán anh cho CLB ở Ngoại hạng Anh. Chelsea và cả hai CLB thành Manchester đều được cho là có liên hệ với thủ môn 26 tuổi này. Vào đêm thứ Ba (giờ Anh), Donnarumma tuyên bố sẽ rời đội bóng thủ đô nước Pháp trong một thông báo đầy gay gắt trên Instagram.

Donnarumma lên tiếng xác nhận tương lai tại PSG rằng anh sẽ ra đi, đồng thời chỉ trích HLV Luis Enrique. ẢNH: EPA

Gianluigi Donnarumma chia sẻ, "Gửi đến những người hâm mộ Paris đặc biệt, ngay từ ngày đầu tiên tôi đến, tôi đã cống hiến hết mình - cả trong và ngoài sân cỏ - để giành được vị trí của mình và bảo vệ khung thành của Paris Saint-Germain.

Thật không may, có người đã quyết định rằng tôi không còn có thể là thành viên của đội và đóng góp vào thành công của đội nữa. Tôi rất thất vọng và chán nản. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được nhìn tận mắt người hâm mộ tại Parc des Princes một lần nữa và nói lời tạm biệt như lẽ ra phải làm.

Nếu điều đó không xảy ra, tôi muốn bạn biết rằng sự ủng hộ và tình cảm của các bạn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tôi sẽ luôn mang theo mình ký ức về tất cả những cảm xúc, những đêm kỳ diệu, và về các bạn, người đã khiến tôi cảm thấy như ở nhà.

Gửi đến những người đồng đội của tôi - gia đình thứ hai của tôi - cảm ơn vì mỗi trận đấu, mỗi tiếng cười, mỗi khoảnh khắc chúng ta đã cùng nhau chia sẻ. Các bạn sẽ luôn là những người anh em của tôi. Được chơi cho CLB này và sống ở thành phố này là một vinh dự to lớn. Cảm ơn Paris".

Trước đó, HLV Luis Enrique của PSG đã xác nhận rằng ông đã loại Donnarumma khỏi đội hình tham dự trận Siêu cúp châu Âu với Tottenham tại Udine vào lúc 2 giờ rạng sáng mai 14-8.

"Donnarumma bị loại khỏi đội hình vì đó là quyết định của riêng tôi. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm", HLV Enrique nói. "Tôi muốn một thủ môn khác biệt và tôi đã đưa ra quyết định này. Gigio Donnarumma là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Cuộc sống của một cầu thủ bóng đá đỉnh cao, và cả những HLV như chúng tôi nữa, là thế này: đó không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mặt khác, nếu những lựa chọn này dễ dàng, ai cũng có thể làm được".