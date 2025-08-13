Lộ diện CLB mới của Sancho 13/08/2025 12:50

Jadon Sancho vẫn đang chờ đợi một CLB cho anh một lối thoát khỏi Manchester United. Và hiện có 1 CLB cực kỳ muốn ký hợp đồng với Sancho. Lộ diện CLB mới của Sancho, đó có thể là Besiktas của HLV cũ của Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.

Jadon Sancho đã bị người hâm mộ Besiktas "tấn công" dữ dội trên mạng xã hội theo cách đầy yêu thương, sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ này muốn mở lối thoát cho cầu thủ bị Manchester United ruồng bỏ.

Sancho đã bị loại khỏi đội hình MU từ thời HLV Erik Ten Hag đến HLV hiện tại là Ruben Amorim. Sancho cùng với Alejandro Garnacho, Antony và Tyrell Malacia được yêu cầu tìm CLB mới, trong lúc Marcus Rashford đã gia nhập Barcelona dưới dạng cho mượn 1 mùa giải kèm điều khoản mua đứt.

Cầu thủ chạy cánh 25 tuổi Sancho đã được liên hệ chuyển đến Juventus, Fenerbahce và Borussia Dortmund, nhưng vẫn chưa có động thái nào được thực hiện. Mức lương 300.000 bảng Anh/tuần của Sancho tại MU, nơi anh còn hợp đồng đến tháng 6 năm 2026, đã cản trở nhiều CLB theo đuổi anh.

Tuy nhiên, tin đồn lại một lần nữa rộ lên khi có tin cả AS Roma và Besiktas đều đang tích cực theo đuổi Sancho. Tân HLV Gian Piero Gasperini của AS Roma rất muốn chiêu mộ Sancho, trong khi cựu HLV của MU, Ole Gunnar Solskjaer, cũng muốn tái hợp với Sancho tại Besiktas. Bây giờ, lộ diện CLB mới của Sancho nếu anh muốn gia nhập Besiktas.

Lộ diện CLB mới của Sancho khi fan Besiktas tràn vào trang cá nhân của cầu thủ này gửi những tin nhắn "yêu thương". ẢNH: EPA

Besiktas sở hữu một thứ mà AS Roma không có, đó là một đội quân người hâm mộ trực tuyến đang ráo riết thuyết phục Sancho chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bài đăng mới nhất trên Instagram của Sancho, với những bức ảnh anh thư giãn trong kỳ nghỉ, đã thu hút hơn 5 triệu bình luận, phần lớn trong số đó chỉ đơn giản là bình luận, "Hãy đến Besiktas".

Và chủ tịch Besiktas, Serdal Adali, sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của người hâm mộ. "Cộng đồng mong muốn Jadon Sancho đến đâu, tôi cũng mong muốn cậu ấy đến đó", Serdal Adali nói với Turkiye Today, "Điều quan trọng không chỉ là mong muốn của chúng tôi, mà còn là liệu cầu thủ có muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Chúng tôi có ngân sách, và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đưa Sancho đến đây.

Những cầu thủ như Jadon Sancho thường thích các CLB có suất tham dự Champions League (PV - điều mà Besiktas không có). Liệu điều đó có xảy ra hôm nay hay không, thật khó để nói. Nếu có thể, chúng tôi sẽ chiêu mộ Sancho. Người hâm mộ Besiktas có thể yên tâm".

Mùa giải trước, Sancho chơi cho Chelsea dưới dạng cho mượn, nhưng Chelsea đã từ chối ký hợp đồng chính thức với anh, quyết định thà bỏ ra 5 triệu bảng Anh bồi thường hợp đồng cho MU, còn hơn là trả 25 triệu bảng Anh để mua đứt.

Sau đó, Sancho đạt được các điều khoản cá nhân với Fenerbahce và Juventus, nhưng rồi các thỏa thuận này lại đổ vỡ. Và cựu tiền đạo huyền thoại của Manchester United, Teddy Sheringham, đã lo lắng sự nghiệp đang đi xuống của Sancho.

"Jadon Sancho chắc chắn sẽ không bao giờ chơi cho một CLB lớn nữa. Sancho có thể sẽ nói với bạn rằng cậu ấy có thể và cậu ấy sẽ làm vậy, nhưng không phải với tôi," Sheringham nói với Snabbare, "Tôi thấy Sancho đã "đốt cháy mối quan hệ" với HLV. Cậu ấy thậm chí còn không có chỗ trong phòng thay đồ.

Có lẽ nếu được trao thêm cơ hội, Sancho có thể làm những gì Amorim mong muốn nhưng theo kinh nghiệm của tôi, một khi đã đi theo con đường không hạnh phúc và muốn ra đi, bạn sẽ thấy rất khó để xoay chuyển tình thế với HLV, với người hâm mộ và với các cầu thủ khác.

Bạn phải thể hiện một khát khao, tinh thần phi thường để xoay chuyển tình thế. Điều đó hoàn toàn có thể, và tôi biết Jadon Sancho là một chàng trai tài năng, nhưng tôi sẽ rất, rất ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra bây giờ".