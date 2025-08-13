Tin tức chuyển nhượng của MU: Tối hậu thư cho Antony, thoát nạn nhờ Sesko 13/08/2025 13:20

Fan của Manchester United đã hủy bỏ cuộc biểu tình sau khi CLB ký hợp đồng với Benjamin Sesko, trong khi tương lai của Antony vẫn là vấn đề được quan tâm hàng đầu khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đang gần đóng cửa. Vậy tin tức chuyển nhượng của MU trong ngày 13-8 có gì?

Hàng công của Manchester United thay đổi mạnh mẽ trong một mùa hè ấn tượng với ba gương mặt mới đến với giá hơn 200 triệu bảng Anh. Việc Benjamin Sesko ra mắt các fan ở Old Trafford vào cuối tuần trước, đồng nghĩa với việc Ruben Amorim đã giải quyết được vấn đề thiếu bàn thắng của đội bóng mùa trước, với hàng công "khủng" hoàn toàn mới bao gồm Cunha, Mbeumo và Sesko.

Nhưng khi mùa giải đang đến gần, MU khó có thể có thêm gương mặt mới nào đến trước khi họ đối đầu với Arsenal ở vòng 1 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim nói rõ rằng ông muốn có một tiền vệ mới, trong bối cảnh Carlos Baleba của Brighton vẫn được đồn đoán sẽ chuyển đến Manchester. Baleba chơi rất hay tại Brighton, nhưng với việc Brighton yêu cầu mức phí chuyển hơn 100 triệu bảng Anh, MU sẽ khó có thể mua Baleba.

Gianluigi Donnarumma của PSG là một cầu thủ khác có thể sẽ ra đi sau khi đội bóng thành Paris loại anh khỏi đội hình tham dự Siêu cúp châu Âu. MU cũng được liên kết với thủ môn người Ý này, nhưng Donnarumma nhiều khả năng sẽ gia nhập Man City. Dưới đây là những tin tức chuyển nhượng của MU mới nhất.

Tin tức chuyển nhượng của MU liên quan đến tương lai của Antony. ẢNH: EPA

Fan MU hủy bỏ biểu tình nhờ vụ chuyển nhượng Sesko

Nhóm cổ động viên Manchester United, The 1958, đã hủy bỏ một cuộc biểu tình được lên kế hoạch từ trước. Nhóm này lên kế hoạch tuần hành phản đối quyền sở hữu "quỷ đỏ" của Sir Jim Ratcliffe trước trận mở màn Premier League của MU gặp Arsenal. Quyết định của họ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Sesko gia nhập MU với hợp đồng trị giá lên tới 74 triệu bảng Anh.

Đầu tháng 8, The 1958 đã chia sẻ kế hoạch biểu tình, khẳng định "những bản hợp đồng mới hào nhoáng của MU" cũng không làm giảm đi sự bức xúc của họ trước những quyết định chịu nhiều chỉ trích của đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe. Vì thế, nhóm này lên kế hoạch biểu tình chống lại Sir Jim Ratcliffe trong trận giao hữu giữa MU và Fiorentina trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần trước.

Tuy nhiên, thông báo của nhóm này nhận được những bình luận trái chiều, có người ủng hộ, có người không. Và trong một cuộc khảo sát, nhiều người được khảo sát đồng ý rằng Sir Jim Ratcliffe nên được đánh giá dựa trên những gì đã làm được, khoảng 68% cảm thấy ông xứng đáng có thêm thời gian để thể hiện năng lực. Khi thông báo hoãn cuộc biểu tình, nhóm The 1958 đã công bố bảng phân tích kết quả bỏ phiếu đó. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, nhóm The 1958 hoãn cuộc biểu tình cũng vì không muốn ảnh hưởng đến buổi lễ ra mắt MU của Sesko.

Tối hậu thư cho Antony

Tin tức chuyển nhượng của MU còn liên quan đến tương lai của Antony. Theo đó, MU đã ra tối hậu thư cho cầu thủ chạy cánh Antony khi anh vẫn nhất quyết muốn tiếp tục chơi bóng cho Real Betis. MU yêu cầu cầu thủ chạy cánh người Brazil này phải chấp nhận lời đề nghị chuyển nhượng trong tuần này, nếu không sẽ phải ngồi ngoài cho đến tháng 1 sang năm.

Real Betis chỉ muốn tiếp tục mượn Antony và buộc MU phải tiếp tục "share" tiền lương. Tuy nhiên, theo các thông tin từ truyền thông ở Tây Ban Nha, MU muốn bán đứt Antony và đã nhận được những lời đề nghị mà họ cho là phù hợp về mặt tài chính. MU không muốn coi Real Betis là lựa chọn duy nhất, giữa lúc Antony chỉ muốn ở lại chơi bóng cho Real Betis.

Lewandowsi từng ở rất gần MU

Robert Lewandowski tiết lộ rằng anh đã "nói đồng ý" với cơ hội chuyển đến Manchester để thi đấu dưới thời Sir Alex Ferguson, nhưng thương vụ này đã không bao giờ xảy ra. Ngôi sao của Barcelona đã là một trong những số 9 xuất sắc nhất châu Âu trong hơn một thập kỷ, nhưng anh từng có thể đến Old Trafford trong mùa giải cuối cùng trên cương vị HLV trưởng "quỷ đỏ" của chiến lược gia huyền thoại người Scotland.

Năm 2012, "Lewandowski đã bật đèn xanh" rời Borussia Dortmund để chuyển đến Manchester. Vụ việc diễn ra sau khi Lewandowski ghi 30 bàn thắng giúp Dortmund giành chức vô địch Bundesliga.

Ngôi sao người Ba Lan Lewandowski chia sẻ: "Tôi đã quyết định và đồng ý đến Manchester United. Tôi muốn gia nhập Manchester United để gặp Sir Alex Ferguson". Tuy nhiên, cuối cùng thì vụ chuyển nhượng bom tấn này không bao giờ thành hiện thực.