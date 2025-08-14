Tin tức chuyển nhượng của MU: Sancho tái hợp với HLV cũ, CLB mới của Hojlund 14/08/2025 13:01

Cầu thủ bị MU ruồng bỏ Jadon Sancho có thể có một con đường mới để rời Old Trafford, trong khi Rasmus Hojlund đang tiến gần đến việc được cho mượn trở lại Ý chơi cho AC Milan. Đó là tin tức chuyển nhượng của MU mới nhất.

Mục tiêu tiếp theo của Manchester United mùa hè này là Carlos Baleba sau khi bản hợp đồng với Benjamin Sesko hoàn tất quá trình tái thiết hàng công của họ. Cầu thủ người Slovenia này sẽ gia nhập "quỷ đỏ" cùng hai tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Ruben Amorim rất muốn củng cố hàng tiền vệ của mình, và ngôi sao của Brighton Baleba đã nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này. Mức giá của Baleba là trở ngại cho thương vụ chuyển nhượng này, nhưng những người ở Manchester tin rằng Baleba muốn gia nhập đội bóng của họ.

Sự có mặt của Gianluigi Donnarumma trên thị trường chuyển nhượng cũng sẽ khiến những người ở Old Trafford chú ý, nhưng đối thủ Manchester City cũng đã hành động để có được thủ môn của PSG, người sắp rời khỏi nhà vô địch Champions League.

Những tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè của MU có thể xoay quanh việc loại bỏ một số tên tuổi lớn, khi Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Antony vẫn đang tìm kiếm bến đỗ mới. Dưới đây là những thông tin mới nhất về tin tức chuyển nhượng của MU.

Tin tức chuyển nhượng của MU liên quan đến việc Sancho tái hợp với Solskjaer tại Besiktas. ẢNH: EPA

Đường thoát khỏi MU của Sancho

Besiktas đang hy vọng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Jadon Sancho, cầu thủ bị MU ruồng bỏ. Sancho đã thi đấu cho Chelsea theo dạng cho mượn mùa trước, nhưng họ đã từ chối cơ hội ký hợp đồng chính thức với anh. Và mặc dù Sancho đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Fenerbahce và Juventus, các thương vụ này đã đổ vỡ ở giai đoạn nước rút.

Nhưng chủ tịch Besiktas, Serdal Adali, đã lên tiếng và công bố kế hoạch của mình sau khi người hâm mộ yêu cầu CLB phải chiêu mộ Sancho, điều này sẽ chứng kiến Sancho tái hợp với HLV Ole Gunnar Solskjaer, người đã đưa anh đến Manchester United.

"Cộng đồng mong muốn Sancho đến đâu, tôi cũng mong muốn cậu ấy đến đó", Serdal Adali nói với Turkiye Today, "Điều quan trọng không chỉ là mong muốn của chúng tôi, mà còn là liệu cầu thủ đó có muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Chúng tôi có ngân sách chuyển nhượng và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đưa Sancho đến đây. Những cầu thủ như Jadon Sancho thường thích các CLB chơi ở Champions League. Liệu điều đó có xảy ra hôm nay hay không, thật khó để nói. Nếu có thể, chúng tôi sẽ có được Sancho. Người hâm mộ Besiktas có thể yên tâm."

Động thái cho mượn Hojlund

Tin tức chuyển nhượng của MU tiếp theo liên quan đến tiền đạo Rasmus Hojlund. Theo đó, Hojund đang tiến gần hơn đến việc chuyển đến AC Milan theo dạng cho mượn sau khi thời gian ở Manchester của anh dường như đã kết thúc, mặc dù trước đó anh mong muốn ở lại và chiến đấu để giành vị trí của mình.

Các nguồn tin cho biết một hợp đồng cho mượn trị giá 5,2 triệu bảng - kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 38,8 triệu bảng - đã được thảo luận. Đội bóng thành Milan cũng sẽ chi trả toàn bộ tiền lương của Hojlund, khiến thỏa thuận này càng trở nên hấp dẫn hơn đối với MU khi họ đang trải qua một cuộc thay đổi toàn diện ở hàng công.

Tiền đạo 22 tuổi người Đan Mạch đã bị HLV Ruben Amorim gạt sang một bên vào cuối giai đoạn tiền mùa giải, và sự xuất hiện của tiền đạo mới Benjamin Sesko đã đẩy Hojlund xuống vị trí thấp hơn trong danh sách lựa chọn. Chính tại Ý, Hojlund đã tạo dựng được tên tuổi tại Atalanta và MU phải bỏ ra 72 triệu bảng Anh chiêu mộ anh.

Rashford chia sẻ về MU

Cầu thủ được Barcelona cho mượn đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm về CLB chủ quản Manchester United của mình và cho rằng việc liên tục thay đổi HLV và chiến lược là một vấn đề lớn, đồng thời kêu gọi họ tiếp tục tin tưởng Amorim. Nhiều HLV ở MU đã ký hợp đồng với nhiều cầu thủ để phù hợp với hệ thống chiến thuật của họ. Và Marcus Rashford khẳng định điều đó không mang lại lợi ích gì.

Rashford chia sẻ với podcast The Rest is Football: “Để bắt đầu một quá trình chuyển đổi, bạn phải lập kế hoạch và bám sát nó. Đây là lúc tôi muốn nói về việc phải thực tế với tình hình hiện tại của mình. Chúng ta (Manchester United) đã có quá nhiều HLV, ý tưởng và chiến lược khác nhau để giành chiến thắng đến mức bạn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan".