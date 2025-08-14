HLV Enrique nói về chức vô địch siêu cúp châu Âu thần kỳ của PSG 14/08/2025 12:16

HLV của Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, thừa nhận đội của ông "rất may mắn" trong chức vô địch siêu cúp châu Âu thần kỳ của PSG khi giành chiến thắng trước Tottenham trên loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa nhau 2-2 ở giờ thi đấu chính thức vào sáng 14-8.

Spurs đã áp đảo gã khổng lồ nước Pháp trong phần lớn trận đấu chính thức đầu tiên của Thomas Frank khi dẫn dắt CLB, giành quyền kiểm soát hoàn toàn trận đấu nhờ các bàn thắng của Micky van de Ven và đội trưởng mới được bổ nhiệm Cristian Romero để vươn lên dẫn trước 2-0.

PSG giành siêu cúp châu Âu đầy kịch tính. ẢNH: EPA

Nhưng PSG đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục ở Ý sau khi các cầu thủ vào sân thay người trong hiệp hai là Lee Kang-in và Goncalo Ramos ghi bàn ở những phút cuối cùng của trận đấu lần lượt ở phút 85 và 90+4, buộc hai đội phải đá luân lưu, trong đó nhà vô địch Ligue 1 giành chiến thắng với tỷ số 4-3 sau khi Van de Ven và Mathys Tel bên phía Tottenham đá hỏng.

Sau trận đấu, HLV Luis Enrique đã đưa ra một nhận định trung thực về màn trình diễn của đội mình, thừa nhận PSG "rất may mắn" và Tottenham xứng đáng nâng cao chiếc siêu cúp châu Âu.

"Trong 80 phút, chúng tôi không xứng đáng với điều đó", HLV Luis Enrique của PSG thú nhận, "Tôi nghĩ Tottenham xứng đáng giành chiến thắng vì chúng tôi cảm thấy họ đang có phong độ tốt và đã tập luyện trong sáu tuần.

Họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời, trong khi chúng tôi mới chỉ tập luyện được sáu ngày. Đôi khi bóng đá không công bằng, và tôi phải nói rằng chúng tôi đã rất may mắn trong 10 phút cuối để ghi được hai bàn thắng.

Tôi phải nói rằng các cầu thủ của tôi đã có niềm tin cho đến phút cuối cùng giống như những người hâm mộ của chúng tôi, nhưng bóng đá là không thể đoán trước và theo nghĩa đó, tôi phải nói rằng chúng tôi rất may mắn".

HLV Enrique nói về chức vô địch siêu cúp châu Âu thần kỳ của PSG khi thừa nhận đội ông thắng may mắn. ẢNH: EPA

Việc PSG không tập luyện trước chiến dịch mới là do họ phải tham dự Giải vô địch thế giới các CLB. Đội bóng Paris đã phải chịu thất bại 3-0 trước Chelsea trong trận chung kết, được tổ chức tại Mỹ chỉ một tháng trước.

Khi được hỏi liệu việc thiếu tập luyện trước mùa giải có ảnh hưởng đến thành tích của PSG tại Siêu cúp hay không, Enrique trả lời: "Chắc chắn rồi, ngay từ phút đầu tiên khi các cầu thủ chạm bóng, khi các cầu thủ chơi mà không có thời gian để suy nghĩ về việc chuyền bóng ở đâu. Đúng vậy - rất nhiều đường chuyền không chính xác và rất khó để chơi theo cách bạn muốn nếu không tập luyện. Tôi phải nói rằng chiến thắng đó giống như một phép màu".

Sau trận đấu, chuyên gia Glenn Hoddle của TNT Sports tuyên bố Spurs có thể rút ra nhiều điều tích cực từ trận đấu, mặc dù thua một cách đau đớn trên loạt sút luân lưu may rủi.

HLV Thomas Frank của Tottenham tiếc nuối vì mất siêu cúp châu Âu phút cuối. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Huyền thoại của Tottenham, người cũng giống như Enrique tin rằng đội của HLV Frank vượt trội hơn PSG, cho biết: "Spurs không chỉ giữ vững phong độ mà họ còn là đội bóng chơi tốt hơn rất nhiều. Tôi nghĩ Luis Enrique thực sự đã có lời xin lỗi khi ông ấy đến chỗ Thomas Frank vào cuối trận đấu.

Đối với tôi, khi họ phân tích màn trình diễn, điều đó sẽ mang lại cho họ rất nhiều tự tin khi bước vào Champions League. Đối đầu với đội bóng vĩ đại đã vô địch Champions League, chúng tôi đã chơi ngang ngửa và hơn thế nữa, và trong suốt 90 phút, chúng tôi là đội chơi tốt hơn.

Những sự thay đổi người đã tạo nên sự khác biệt nhưng cuối cùng họ vẫn phải chơi ở Champions League và tôi nghĩ đó là một khuôn mẫu. Cách Tottenham chơi ở đó, đừng ngạc nhiên nếu họ chơi như vậy với Liverpool, nếu họ chơi với Manchester City, nếu họ chơi với Arsenal - đó là khuôn mẫu để chơi ở Champions League và có thể là trên sân khách.

Đó là điều họ sẽ thực sự nắm bắt được. Họ sẽ nhìn vào đó, phân tích và nói "chúng ta là đội chơi tốt hơn". Vậy nên đó là một khuôn mẫu để chúng ta chủ động tấn công và đối đầu trực diện với các đội bóng này. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời của Tottenham tối nay, xét trên góc nhìn của một HLV.

Đúng là rất xúc động và thất vọng vì bạn đang dẫn trước 2-0 khi chỉ còn 10 phút nữa là hết trận và bạn đã mất cúp, nhưng xét cho cùng thì tôi nghĩ đây là một đêm thực sự tích cực đối với Tottenham".