Xác định đối thủ đầu tiên của MU ở Carabao Cup sau 11 năm 14/08/2025 12:38

(PLO)- Xác định đối thủ đầu tiên của MU ở Carabao Cup 2025 - 2026 khi sau 11 năm "quỷ đỏ" mới bắt đầu giải đấu từ vòng 2.

Lần cuối cùng MU chơi ở vòng 2 của Carabao Cup là vào năm 2014, nhưng "quỷ đỏ" phải trở lại giai đoạn sớm nhất có thể của giải đấu so với khác của Premier League. Xác định đối thủ đầu tiên của MU ở Carabao Cup 2025 - 2026 Grimsby Town.

Manchester United sẽ đối đầu với Grimsby Town tại Carabao Cup vào cuối tháng này khi họ tham gia giải đấu ở giai đoạn đầu này lần đầu tiên sau 11 năm. Đội của Ruben Amorim sẽ đến làm khách trên sân của đội đang chơi ở giải League Two vào tuần bắt đầu từ ngày 25-8. "Quỷ đỏ" sẽ chơi ở vòng hai Carabao Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014 khi đội bóng của HLV Louis van Gaal bị MK Dons của League One đánh bại với tỷ số 4-0 .

MU là một trong 11 đội bóng Ngoại hạng Anh tham gia giai đoạn đầu của giải đấu sau khi không đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2014, khi Van Gaal thay thế David Moyes tại băng ghế huấn luyện ở Old Trafford.

Xác định đối thủ đầu tiên của MU ở Carabao Cup là Grimsby Town khi sau 11 năm "quỷ đỏ" mới đá từ vòng 2. ẢNH: EPA

MU - đội đã sáu lần vô địch Carabao Cup, gần đây nhất là vào năm 2023 - đã kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Premier League mùa giải trước và để thua trong trận chung kết Europa League trước Tottenham Hotspur tại Bilbao.

Phần còn lại của lễ bốc thăm đã chứng kiến hai cặp đấu toàn Ngoại hạng Anh ở Khu vực phía Nam, với Wolves tiếp đón West Ham và Bournemouth gặp Brentford. Ở những nơi khác, Fulham sẽ gặp Bristol City tại Craven Cottage, còn Brighton & Hove Albion đối đầu với Oxford United.

Trong khi đó, ở khu vực phía Bắc, Everton sẽ chào đón Mansfield đến Sân vận động mới Hill Dickinson, Burnley sẽ tiếp đón Derby và Wrexham sẽ đối đầu với đối thủ cùng hạng đấu là Preston North End.

Kết quả bốc thăm Carabao Cup khu vực phía Bắc

Tranmere hoặc Burton - Lincoln

Accrington Stanley - Doncaster

Wigan - Stockport

Stoke - Bradford

Burnley - Derby

Sunderland - Huddersfield

Birmingham - Port Vale

Preston - Wrexham

Barnsley - Rotherham

Sheffield Wednesday - Leeds

Everton - Mansfield

Grimsby - Manchester United

Kết quả bốc thăm Carabao Cup khu vực phía Nam

Fulham - Bristol City

Norwich - Southampton

Oxford - Brighton

Reading - AFC Wimbledon

Bournemouth - Brentford

Millwall - Coventry

Wolves - West Ham

Swansea - Plymouth

Bromley - Wycombe

Cardiff - Cheltenham

Cambridge - Charlton