Xác định đối thủ đầu tiên của MU ở Carabao Cup sau 11 năm

Lần cuối cùng MU chơi ở vòng 2 của Carabao Cup là vào năm 2014, nhưng "quỷ đỏ" phải trở lại giai đoạn sớm nhất có thể của giải đấu so với khác của Premier League. Xác định đối thủ đầu tiên của MU ở Carabao Cup 2025 - 2026 Grimsby Town.
Manchester United sẽ đối đầu với Grimsby Town tại Carabao Cup vào cuối tháng này khi họ tham gia giải đấu ở giai đoạn đầu này lần đầu tiên sau 11 năm. Đội của Ruben Amorim sẽ đến làm khách trên sân của đội đang chơi ở giải League Two vào tuần bắt đầu từ ngày 25-8. "Quỷ đỏ" sẽ chơi ở vòng hai Carabao Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014 khi đội bóng của HLV Louis van Gaal bị MK Dons của League One đánh bại với tỷ số 4-0 .
MU là một trong 11 đội bóng Ngoại hạng Anh tham gia giai đoạn đầu của giải đấu sau khi không đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2014, khi Van Gaal thay thế David Moyes tại băng ghế huấn luyện ở Old Trafford.
MU - đội đã sáu lần vô địch Carabao Cup, gần đây nhất là vào năm 2023 - đã kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Premier League mùa giải trước và để thua trong trận chung kết Europa League trước Tottenham Hotspur tại Bilbao.
Phần còn lại của lễ bốc thăm đã chứng kiến hai cặp đấu toàn Ngoại hạng Anh ở Khu vực phía Nam, với Wolves tiếp đón West Ham và Bournemouth gặp Brentford. Ở những nơi khác, Fulham sẽ gặp Bristol City tại Craven Cottage, còn Brighton & Hove Albion đối đầu với Oxford United.
Trong khi đó, ở khu vực phía Bắc, Everton sẽ chào đón Mansfield đến Sân vận động mới Hill Dickinson, Burnley sẽ tiếp đón Derby và Wrexham sẽ đối đầu với đối thủ cùng hạng đấu là Preston North End.
Kết quả bốc thăm Carabao Cup khu vực phía Bắc
Tranmere hoặc Burton - Lincoln
Accrington Stanley - Doncaster
Wigan - Stockport
Stoke - Bradford
Burnley - Derby
Sunderland - Huddersfield
Birmingham - Port Vale
Preston - Wrexham
Barnsley - Rotherham
Sheffield Wednesday - Leeds
Everton - Mansfield
Grimsby - Manchester United
Kết quả bốc thăm Carabao Cup khu vực phía Nam
Fulham - Bristol City
Norwich - Southampton
Oxford - Brighton
Reading - AFC Wimbledon
Bournemouth - Brentford
Millwall - Coventry
Wolves - West Ham
Swansea - Plymouth
Bromley - Wycombe
Cardiff - Cheltenham
Cambridge - Charlton