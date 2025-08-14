MU làm tổn thương Barcelona 14/08/2025 13:39

Manchester United đã đánh bại Newcastle để ký hợp đồng với Benjamin Sesko với mức giá chuyển nhượng 74 triệu bảng Anh nhưng Barcelona cũng đang nhắm đến ngôi sao của RB Leipzig cho mùa hè tới.

MU làm tổn thương Barcelona, buộc nhà vô địch La Liga phải thay đổi kế hoạch chuyển nhượng bằng cách hoàn tất việc chiêu mộ Benjamin Sesko với giá 74 triệu bảng Anh. Sesko, 22 tuổi, đã gia nhập Quỷ đỏ tuần trước theo hợp đồng 5 năm, giữ anh ở lại Old Trafford đến năm 2030.

Cầu thủ người Slovenia được coi là một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc nhất châu Âu, sau khi anh có hai mùa giải phát triển mạnh mẽ cùng RB Leipzig. Sesko đã ghi 39 bàn sau 87 lần ra sân cho CLB Đức, chứng tỏ tài năng ở cả Bundesliga và Champions League.

Trong quá trình tìm kiếm một tiền đạo mới, MU đã chọn Sesko là mục tiêu hàng đầu và đánh bại Newcastle trong một cuộc đua khốc liệt để có được chữ ký của anh. Nhưng hóa ra Newcastle không phải là đội duy nhất bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Sesko.

MU làm tổn thương Barcelona với thương vụ chiêu mộ Sesko cho thấy sức hút lớn của mình. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Trên thực tế, Barcelona đang cân nhắc chiêu mộ Sesko vào mùa hè tới. Tờ Sport của xứ Catalan cho rằng ban lãnh đạo Barca đặc biệt bị tổn thương bởi việc cầu thủ 22 tuổi này chuyển đến Old Trafford.

Sesko được giám đốc thể thao Deco của Barcelona đánh giá rất cao. Deco đang nỗ lực chiêu mộ người kế nhiệm Robert Lewandowski vào mùa hè năm 2026. Lewandowski, người sẽ bước sang tuổi 37 vào cuối tháng này, đã bước vào năm cuối cùng của hợp đồng với Barca và có khả năng sẽ ra đi vào cuối mùa giải này.

Ban lãnh đạo Barcelona hiểu rõ Sesko không được đảm bảo sẽ ở lại RB Leipzig thêm một năm nữa, nên họ không hề bất ngờ khi MU nhảy vào cuộc. Cũng có nguồn tin cho biết thêm rằng ban lãnh đạo Barca không đủ khả năng tài chính cạnh tranh với MU để có được chữ ký của Sesko.

Giờ đây, Barca sẽ tập trung vào các mục tiêu thay thế, trước đó họ đã liên hệ với tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid, Alexander Isak của Newcastle và siêu sao Erling Haaland của Manchester City, người đã ký hợp đồng gia hạn khổng lồ có thời hạn 10 năm vào tháng 1.

Haaland được cho là bản hợp đồng trong mơ của chủ tịch Barcelona Joan Laporta, khi ông chia sẻ với TV3 vào tháng 5: "Không gì là không thể. Nhưng chúng tôi chưa nghĩ đến điều đó lúc này. Erling Haaland cũng vừa ký hợp đồng mới với Man City".

Sau khi MU làm tổn thương Barcelona, đội bóng của HLV Hansi Flick bước vào chiến dịch mới với Lewandowski là cầu thủ duy nhất được xem là số 9 trên hàng công. Cầu thủ người Ba Lan sẽ vắng mặt trong trận mở màn La Liga gặp Mallorca vào thứ Bảy do chấn thương, để ngỏ khả năng cho Marcus Rashford, Ferran Torres hoặc Dani Olmo lấp đầy khoảng trống.

Rashford đang được MU cho Barcelona mượn, kèm điều khoản mua đứt với giá 26 triệu bảng vào cuối mùa giải. Trong khi đó, Torres là một cầu thủ dự bị xuất sắc mùa trước, ghi được 19 bàn thắng cho Barcelona.