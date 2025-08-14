Donnarumma gây chiến với PSG: Tiền bạc và cuộc chiến pháp lý 14/08/2025 13:19

(PLO)- Gianluigi Donnarumma gây chiến với PSG khi người đại diện của thủ môn này đe dọa sẽ có hành động pháp lý.

Người đại diện của Gianluigi Donnarumma đã cáo buộc Paris Saint-Germain (PSG) "không hề tôn trọng" thủ môn người Ý này khi mối quan hệ giữa Donnarumma và đội bóng khổng lồ của Pháp đang xấu đi. Donnarumma gây chiến với PSG trong cuộc chiến pháp lý và tiền bạc.

Thủ môn 26 tuổi người Ý Donnarumma đã bị loại khỏi trận Siêu cúp UEFA mà PSG đánh bại Tottenham trong loạt sút luân lưu vào sáng nay 14-8 và có vẻ như sẽ ra đi, khi một loạt CLB Ngoại hạng Anh quan tâm đến việc ký hợp đồng với anh.

Donnarumma đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Champions League hồi tháng Năm của PSG. Tuy nhiên, các báo cáo từ truyền thông Pháp cho biết Donnarumma đã bị loại khỏi buổi tập sau khi ban lãnh đạo PSG thông báo rằng Lucas Chevalier, tân binh trị giá 48 triệu bảng từ Lille, sẽ là thủ môn số 1 mới của họ.

Người đại diện cho Donnarumma là Enzo Raiola, em họ của cố người đại diện danh tiếng Mino Raiola. Mino Raiola, qua đời ở tuổi 54 vào năm 2022, từng là người đại diện cho một số cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, bao gồm Erling Haaland, Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic. Raiola từng có những cuộc đụng độ với những người như Sir Alex Ferguson và Pep Guardiola trong sự nghiệp của mình.

Donnarumma gây chiến với PSG, đe dọa sẽ có hành động pháp lý. ẢNH: EPA

Donnarumma là một trong những khách hàng chính của Mino Raiola trước đây và vẫn được gia đình của Raiola đại diện, thay vì đối tác cũ là Rafaela Pimenta. Enzo Raiola đã thể hiện một số đặc điểm giống anh họ mình khi đưa ra phản ứng dữ dội về cách đối xử của PSG với Donnarumma.

Sau tuyên bố của Donnarumma rằng anh "thất vọng" khi bị PSG loại bỏ, Raiola đã có giọng điệu gay gắt hơn nhiều khi nói với Sky Sports rằng PSG đang yêu cầu một khoản phí chuyển nhượng lớn mặc dù hợp đồng của Donnarumma chỉ còn một năm.

"Chúng tôi bị sốc vì PSG", Raiola nói, "CLB chẳng hề tôn trọng Donnarumma sau bốn năm gắn bó. Chúng tôi cũng sẽ xem xét tình hình cùng với đội ngũ pháp lý. Chúng tôi sẽ cân nhắc các giải pháp ngay bây giờ, biết đâu ở Ngoại hạng Anh sẽ có những CLB đủ khả năng chi trả những gì cần thiết. PSG đang đòi hỏi rất nhiều tiền. Họ nói về sự tôn trọng, nhưng thực chất chỉ là tiền thôi".

HLV PSG Luis Enrique đã lên tiếng chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định loại nhà vô địch Euro 2020 Donnarumma khỏi đội hình đối đầu với Spurs ở siêu cúp châu Âu.

"Donnarumma bị loại khỏi đội hình vì đó là quyết định của riêng tôi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm", vị chiến lược gia người Tây Ban Nha Enrique của PSG nói, "Tôi muốn một thủ môn khác biệt và tôi đã đưa ra quyết định này. Gigio Donnarumma là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới".

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Manchester City rất muốn mua cầu thủ người Ý này sau khi anh giúp PSG giành chức vô địch Champions League đầu tiên vào mùa giải trước. Việc PSG loại bỏ Donnarumma thu hút sự chú ý của một số CLB lớn của châu Âu, bao gồm Manchester City và Manchester United, mặc dù Quỷ đỏ được cho là sẽ không tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Donnarumma.

Donnarumma gây chiến với PSG vì cho rằng CLB chèn ép mình. ẢNH: EPA

Đội của Pep Guardiola đang cân nhắc chiêu mộ Donnarumma khi Galatasaray quan tâm đến thủ môn số 1 của Man City là Ederson. Man City đã ký hợp đồng với thủ môn James Trafford với giá 31 triệu bảng Anh vào mùa hè này. Trafford được kỳ vọng sẽ trở thành thủ môn số 1 mới của Man City.

Trong khi đó, bất chấp Donnarumma gây chiến với PSG, CLB này vẫn định giá anh ở mức 40 triệu bảng Anh, dù thông tin trước đây PSG chỉ muốn 26 triệu bảng Anh. Donnarumma hiện cũng thu hút sự quan tâm từ Real Madrid và các CLB ở Saudi Arabia.

Donnarumma đã có 161 lần ra sân cho PSG kể từ khi gia nhập từ AC Milan vào năm 2021 theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh đã giành được bốn danh hiệu Ligue 1, hai Cúp quốc gia Pháp, ba Siêu cúp Pháp và Champions League ở PSG. Donnarumma cũng đạt được thành công to lớn cùng đội tuyển Ý khi lên ngôi vô địch châu Âu vào năm 2021.