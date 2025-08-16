6 ngôi sao vắng mặt trong trận đấu giữa MU và Arsenal 16/08/2025 07:29

MU sẽ gặp Arsenal trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu tâm điểm ngày mở màn Premier League mùa giải mới vào cuối tuần này. Nhưng có đến 6 ngôi sao vắng mặt trong trận đấu giữa MU và Arsenal, trong đó có Andre Onana.

Trận đấu giữa Manchester United và Arsenal là tâm điểm chú ý vào cuối tuần mở màn Premier League nhưng có tới sáu cầu thủ có thể vắng mặt trong trận đấu tại Old Trafford khi đội chủ nhà lo lắng về thể lực của Andre Onana.

Thủ môn người Cameroon đã vắng mặt trong suốt giai đoạn tiền mùa giải của MU và đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại cho trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Chấn thương gân kheo đã khiến Onana phải ngồi ngoài, nhường chỗ cho Altay Bayindir.

Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ phải tiếp tục bắt chính cho "quỷ đỏ" trong trận gặp "Pháo thủ". Tuy nhiên, đầu tháng này, Onana đã đưa ra thông tin tích cực và cho biết anh có thể ra sân. Onana nói: "Tôi cảm thấy rất tốt, rất tuyệt vời. Vài tuần vừa qua thật khó khăn, nhưng hy vọng tôi sẽ trở lại vào đầu mùa giải".

Onana nhiều khả năng sẽ không thể ra sân trong trận mở màn Premier League. ẢNH: EPA

HLV Ruben Amorim của MU cũng không có sự phục vụ của hậu vệ Lisandro Martinez, người vẫn đang chấn thương. Cầu thủ người Argentina đã phải vật lộn với chấn thương trong một thời gian dài, và mặc dù Martinez đã sang Mỹ cùng MU để chuẩn bị cho mùa giải mới, vẫn chưa có khung thời gian chính xác cho sự trở lại của anh.

Noussair Mazraoui đã không xuất hiện trong buổi tập của MU sau khi bị buộc phải rời sân giữa hiệp trong trận mở màn tiền mùa giải của MU gặp Leeds tại Stockholm vào tháng trước. Chấn thương của Mazraoui vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng việc anh vắng mặt không phải là tin tốt.

Joshua Zirkzee, một cầu thủ từng được đồn đoán sẽ rời MU giữa hàng công đầy rẫy những gương mặt mới, đang rất gần cơ hội ra sân trong trận đấu với Pháo thủ. Vào tháng 7, cầu thủ người Hà Lan này tuyên bố anh đang nhắm đến việc trở lại trong trận mở màn Premier League.

Trong khi đó, Arsenal sẽ muốn có khởi đầu tốt nhất với đội hình được nâng cấp đáng kể. Tân binh Viktor Gyokeres nhiều khả năng sẽ dẫn dắt hàng công của HLV Mikel Arteta, giữa lúc Gabriel Jesus vẫn đang phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

6 ngôi sao vắng mặt trong trận đấu giữa MU và Arsenal, trong đó có Jesus. ẢNH: EPA

Cầu thủ người Brazil đã vắng mặt từ đầu năm 2025, khiến Arsenal gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cầu thủ dẫn dắt hàng công, thúc đẩy họ theo đuổi Gyokeres. Leandro Trossard là một trong những cầu thủ chơi ở hàng tiền đạo Arsenal, nhưng ngôi sao người Bỉ cũng đang gặp vấn đề về thể lực.

Trossard đã vắng mặt trong đội hình Arsenal đánh bại Athletic Bilbao 3-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải, nhưng HLV Mikel Arteta vẫn tự tin rằng anh sẽ có mặt. "Trossard bị đau nhẹ ở háng, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi", chiến lược gia người Tây Ban Nha của Arsenal cho biết.